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日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

2025-03-21 16:35:18 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

要離開小樽前

當然要先帶孩子們來逛逛小樽不可錯過小樽堺町通り商店街

上次來的時候是Jass 2歲多的時候

延伸閱讀：【北海道。秋】2008.10.31 小樽 界町通III 蒸氣鐘

他早就沒有印象了

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

將露營車去停車場停好後

先來到蒸氣鐘

時光飛逝

景物依舊

但是手裡的孩子已經大到要比我高了

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

既然在蒸氣鐘了

那就直接到蒸氣鐘旁這棟石造建築---小樽オルゴール堂(小樽音樂盒堂)

小樽音樂盒堂根本是間音樂盒博物館

一樓可以看見展示著各式各樣的商品、紀念品

還有各式各樣的音樂盒及玻璃藝品

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

兩位小孩已經挑選了起來

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二樓的商品非常符合老身我的口味

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日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

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日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

這根本就是寫著我的名字啊！

但是當下老身沒有下手

然後一直心心念念、心心念念.....

後來我妹剛巧到小樽

我就拜託她幫我買一個回來

解了我的相思(〃∀〃)

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

這裡的馬賽克燈也好美

但我當下真的搬不回台灣

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

來這間口袋真的要充飽

不然容易失血過多

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

很容易令人拳頭硬的小孩

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

因為這位孩子還太小

最後哥哥姐姐有音樂盒他沒有

直接在店門口給我大哭╮(╯_╰)╭

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

哄了很久終於可以開始走這條商店街

這條商店街除了小樽音樂盒堂、哨子館之外

對於喜歡吃甜點的朋友們不可錯過下面兩家日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

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就是六花亭 & 北菓樓

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

這兩家就在一起

所以這家買完可以直接衝到隔壁繼續買

六花亭的酒糖超好吃

是送人當伴手的好選擇

每一種顏色的口味都不一樣

顆顆驚喜

還有蘭姆葡萄乾夾心餅乾也超級推薦

北菓樓的米菓有超級多口味

我們家超級喜歡

每次從北海道都要買很多回家吃

沒辦法慢慢吃

只要一開袋

很快就秒殺

而且捨不得送人吃

只想留著自己吃日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

看到這特別的8色冰淇淋

我們家沒有去嘗試

先拍下來有機會再買

我們家買的是.....日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街日本【2019北海道。露營車夏令營】來小樽不可錯過的散策景點．小樽堺町通り商店街

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北菓樓的不思議泡芙

外皮酥脆、內餡冰涼不甜膩

真的好好吃啊~

北菓樓還有年輪蛋糕也是人氣商品

想買伴手禮的都可以參考一下喲！

 

因為時間關係

沒辦法走完整條商店街

只能帶著遺憾再度踏上旅程啦.....

 

 

 

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