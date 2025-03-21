要離開小樽前
當然要先帶孩子們來逛逛小樽不可錯過小樽堺町通り商店街
上次來的時候是Jass 2歲多的時候
延伸閱讀：【北海道。秋】2008.10.31 小樽 界町通III 蒸氣鐘
他早就沒有印象了
將露營車去停車場停好後
先來到蒸氣鐘
時光飛逝
景物依舊
但是手裡的孩子已經大到要比我高了
既然在蒸氣鐘了
那就直接到蒸氣鐘旁這棟石造建築---小樽オルゴール堂(小樽音樂盒堂)
小樽音樂盒堂根本是間音樂盒博物館
一樓可以看見展示著各式各樣的商品、紀念品
還有各式各樣的音樂盒及玻璃藝品
兩位小孩已經挑選了起來
二樓的商品非常符合老身我的口味
這根本就是寫著我的名字啊！
但是當下老身沒有下手
然後一直心心念念、心心念念.....
後來我妹剛巧到小樽
我就拜託她幫我買一個回來
解了我的相思(〃∀〃)
這裡的馬賽克燈也好美
但我當下真的搬不回台灣
來這間口袋真的要充飽
不然容易失血過多
很容易令人拳頭硬的小孩
因為這位孩子還太小
最後哥哥姐姐有音樂盒他沒有
直接在店門口給我大哭╮(╯_╰)╭
哄了很久終於可以開始走這條商店街
這條商店街除了小樽音樂盒堂、哨子館之外
對於喜歡吃甜點的朋友們不可錯過下面兩家
就是六花亭 & 北菓樓
這兩家就在一起
所以這家買完可以直接衝到隔壁繼續買
六花亭的酒糖超好吃
是送人當伴手的好選擇
每一種顏色的口味都不一樣
顆顆驚喜
還有蘭姆葡萄乾夾心餅乾也超級推薦
北菓樓的米菓有超級多口味
我們家超級喜歡
每次從北海道都要買很多回家吃
沒辦法慢慢吃
只要一開袋
很快就秒殺
而且捨不得送人吃
只想留著自己吃
看到這特別的8色冰淇淋
我們家沒有去嘗試
先拍下來有機會再買
我們家買的是.....
北菓樓的不思議泡芙
外皮酥脆、內餡冰涼不甜膩
真的好好吃啊~
北菓樓還有年輪蛋糕也是人氣商品
想買伴手禮的都可以參考一下喲！
因為時間關係
沒辦法走完整條商店街
只能帶著遺憾再度踏上旅程啦.....
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Day 1 2019.7.25
北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊
Day 2 2019.7.26
昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊
Day 3 2019.7.27
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→撞車事故
Day 4 2019.7.28
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Day 5 2019.7.29
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Day 5 2019.7.30
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Day 5 2019.7.31
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