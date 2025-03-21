今天與大家分享里仁蔬食超市，我自己喜歡的幾樣料理，里仁蔬食超市目前全台134家門市，提供有機蔬果、少添加食品、友善環境的用品及有機棉織品；快速在家開飯喔!!里仁蔬食超市擁有超過300位有機小農支持，堅持給消費者真食物的好味道！

開箱里仁有機蔬食商品，《蔬食咖哩》、《蕃茄義大利麵醬》、《韓式泡菜》、《蕈菇堅果濃湯》、《炸醬乾拌麵》；五款超方便、快速上菜!!

《蕈菇堅果濃湯》、《炸醬乾拌麵》，這兩款更是使用熱水沖開、悶泡幾分鐘就可以上桌!! 相當造福上班族媽媽們!!

《蕃茄義大利麵醬》醬汁有菇類與番茄熬煮相當入味，放在杜蘭朵小麥製成的義大利麵條上；酸V酸V的番茄濃郁醬汁，更讓義大利麵條香Q軟嫩好咀嚼、一吸入口超級滿足!!

《蕈菇堅果濃湯》，這款超級方便；熱水裝杯放入產品，產品為粉末狀攪散、悶泡一會就可以食用!! 很適合忙碌的早晨、開胃也醒腦!!

蕈菇堅果濃湯品嘗起來很濃稠、相當有飽足感；菇類特有的膳食纖維、香氣，鹹淡合宜，這款我很喜歡!

《蔬食咖哩》這款也很推薦!! 濃郁的咖哩醬汁、濃淡合宜、裡面添加了胡蘿蔔、馬鈴薯、蘑菇等；讓膳食纖維很充足、色澤也讓人食慾大增、蠢蠢欲動!

《蔬食咖哩》即時料理包，對於上班族、下課剛到家小學生；開飯很容易上手!! 營養也很均衡，相當推薦給大家!

酸爽韓式素泡菜、咬起來會喀茲、喀茲!! 餐食中，添加泡菜；更顯美味!!

酸V酸V微辣韓式素泡菜，佐餐好良伴!!

《炸醬乾拌麵》這款更是開飯好容易!! 熱水沖泡後，悶上幾分鐘讓麵體吸收熱水；盛盤之後與醬料包攪拌，即可以食用! 炸醬香氣渾厚、與軟Q的麵體互搭，一口吸入、相當滿足!!

《炸醬乾拌麵》是台版素泡麵口味，添加韓式素泡菜後，增加膳食纖維、也增加更脆爽的口感! 滿足度更顯升級!!



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