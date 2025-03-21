La Madrague

地址：〒604-0035京都市中京区押小路通西洞院東入ル北側

TEL：075-744-0067

營業時間：8:00〜18:00(最後點餐17:00)

定休日：不定休(請參考店家FB)

FB：la madrague [マドラグ]

La Madrague是這次京都行特地安排一定要去的喫茶店，為的是他最厲害的玉子燒三明治來的！

喜歡吃土司三明治或是玉子燒的朋友們，這間一定要來吃！味美的程度超乎我的想像，太喜歡了！

我們參觀完二条城，從二条城步行到La Madrague大約10~15分鐘，邊走邊欣賞街景，很快就到了！

京都的色彩，有點時髦又帶了點復古的風情！

我們來的時候，剛好客滿需要候位，等了大約20~30分鐘才入座~店家問我們有沒有要點玉子燒三明治，最後一份玉子燒三明治被我們吃到了！後來進來的客人就只能下次請早囉！太幸運了我們～好開心喔！

喫茶店裡好美~復古優雅散發著京都的高雅！

日英文的飲品菜單

也有酒精飲品

餐點菜單~有土司、沙拉、米飯類及義大利麵，

他們最出名的是玉子燒三明治，必點必點必點！

玉子燒三明治配上我的熱咖啡，及勛勛的冰淇淋氣泡飲～

期待的玉子燒三明治上桌後讓人好興奮！

軟綿綿的土司夾著又彈又Q又軟的玉子燒，

玉子燒彈到到蹦出來了～彷彿少女的酥胸從內衣蹦出來一樣，都快捧不住了！

玉子燒香甜好吃，軟嫩的口感讓人印象深刻，這真的是我吃過最好吃的玉子燒了！

沒想到，勛勛竟然喜歡我煎的又乾又柴的玉子燒！可能那是有媽媽愛的味道吧！

勛勛的冰淇淋蘇打，是石榴蘇打，也有綠色的是哈蜜瓜蘇打。

我的熱咖啡~在寒冷的冬天來不杯熱咖啡，像暖爐一樣，溫暖內心~香濃的咖啡配著玉子燒三明治，滿滿的幸福在中心流竄！

【吃在京都】Tatsu-ya～五条地鐵站旁的小小居酒屋，道地日式定食便宜又好吃，美味讓人念念不忘！

【京都住宿】京都烏丸五條馨樂庭酒店～地鐵站出口步行１分鐘即到飯店，有小廚房可以自己煮宵夜喔！生活機能好，是CP值高的公寓式飯店。

【京都美食】CLAMP COFFEE SARASA～二条城附近，自家烘焙咖啡店，咖啡香氣瀰漫空間，庸懶的靈魂都醒來了！

【京都購物】船はし屋～日幣10元起的懷舊零食餅乾玩具店，在京都找回童年記憶。

【大阪購物】TRIAL 臨空城店～24小時營業的大賣場，有退稅服務，回台前最後衝刺買好買滿。

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