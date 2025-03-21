從迪士尼回來後~肚子又開始不爭氣的一直叫...
就在飯店的正對面有一家燒臘店
「敍香餐廳小廚」
香港的燒臘應該都不差吧!？
先解思念吧~
咸魚雞粒炒竑 68元
好友想吃一道港式的炒飯
炒飯不但粒粒分明、看來普普通通
吃來鹹香可口，連不愛吃炒飯的我都忍不住多吃了幾口
乾炒豬扒公仔麵 70元
這餐廳都是走這麼大尺寸風格嗎？
麵那麼多、豬肉那麼大塊
看到就先打了一個大嗝
麵就普普、肉大塊但還算軟喔!
燒臘四拼 178元
來香港我最想吃什麼？!
還用說就是燒臘啦~
好友沒有吃過香港的燒臘，那就通通來一輪吧!
油蔥醬/冰梅醬
燒臘中重要的存在，熱量不低但很必須!
油雞/烤鴨
油雞就是嫩、嫩到不行
烤鴨也不會老柴，吃來雖然沒有雞肉那麼嫩口
但和台灣眾多的烤鴨比起來就是贏一分
蜜汁叉燒/脆皮烤豬
甜甜蜜蜜的蜜汁叉燒，從第一塊到最後一塊都是軟嫩的
而且一點都不乾柴~
烤豬感覺上很油，吃來真的不會
只能說瘦肥比例真的是太好了~
外皮還烤到酥脆呢!
脆皮燒鵝 188元
夢裡夢它千百度啊~
今天終於可以把你送入我的口中
在台灣不容易吃到燒鵝
我魂牽夢縈的就是這油亮脆口的燒鵝皮
此時此刻的我~就算是有100個人跟我說它熱量高、不健康
也拉不住我想把它往嘴裡塞的決心!
皮脆肉嫩就是最標準的燒鵝~~~哇嗚!真的是太開心了!
飯後再來一杯微甜凍檸茶來去油解膩
真滿足!
香港的消費在疫情過後更高了
這樣一頓飽餐下來就要516港幣，台幣約2064元
是不便宜~甚至可以說很貴
但是!!!為了燒鵝~我可以!
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