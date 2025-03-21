從迪士尼回來後~肚子又開始不爭氣的一直叫...

就在飯店的正對面有一家燒臘店

「敍香餐廳小廚」

香港的燒臘應該都不差吧!？

先解思念吧~

咸魚雞粒炒竑 68元

好友想吃一道港式的炒飯

炒飯不但粒粒分明、看來普普通通

吃來鹹香可口，連不愛吃炒飯的我都忍不住多吃了幾口

乾炒豬扒公仔麵 70元

這餐廳都是走這麼大尺寸風格嗎？

麵那麼多、豬肉那麼大塊

看到就先打了一個大嗝

麵就普普、肉大塊但還算軟喔!

燒臘四拼 178元

來香港我最想吃什麼？!

還用說就是燒臘啦~

好友沒有吃過香港的燒臘，那就通通來一輪吧!

油蔥醬/冰梅醬

燒臘中重要的存在，熱量不低但很必須!

油雞/烤鴨

油雞就是嫩、嫩到不行

烤鴨也不會老柴，吃來雖然沒有雞肉那麼嫩口

但和台灣眾多的烤鴨比起來就是贏一分

蜜汁叉燒/脆皮烤豬

甜甜蜜蜜的蜜汁叉燒，從第一塊到最後一塊都是軟嫩的

而且一點都不乾柴~

烤豬感覺上很油，吃來真的不會

只能說瘦肥比例真的是太好了~

外皮還烤到酥脆呢!

脆皮燒鵝 188元

夢裡夢它千百度啊~

今天終於可以把你送入我的口中

在台灣不容易吃到燒鵝

我魂牽夢縈的就是這油亮脆口的燒鵝皮

此時此刻的我~就算是有100個人跟我說它熱量高、不健康

也拉不住我想把它往嘴裡塞的決心!

皮脆肉嫩就是最標準的燒鵝~~~哇嗚!真的是太開心了!

飯後再來一杯微甜凍檸茶來去油解膩

真滿足!

香港的消費在疫情過後更高了

這樣一頓飽餐下來就要516港幣，台幣約2064元

是不便宜~甚至可以說很貴

但是!!!為了燒鵝~我可以!

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