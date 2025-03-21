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法國【旅行攻略】歐洲上網：法國、西班牙、摩納哥》WiFi機＆eSIM 怎麼選？Global WiFi 測速分享文

2025-03-21 16:45:15 文字：Kate
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Kate

Kate

出國上網方法基本分為行動漫遊、(e)SIM卡、wifi分享器三種，在中國旅遊自助教學一文中我有比較過三者。之前去東京美國都用過 Global WiFi 的分享器、SIM卡，經驗不錯。這次歐洲旅行除了 WiFi 機，更初次體驗了他們的 eSIM，分享實際心得給大家！

Global Wifi 介紹

是日商公司。除了主打日本，他們 也涵蓋了五大洲，甚至可全球通用。許多人去歐洲也會選擇 GLOBAL WiFi 的分享器，像我這次在西班牙，手機搜尋我的 WiFi 機時，就看到好幾台「Global WiFi」開頭的機器，有夠有趣 XDD 他們提供 24hr 網路預約，機器可宅配或自取，方便有效率。

Global WiFi 針對歐洲的上網商品有 eSIM 與 WiFi 機 2 種：

eSIM

WiFi 分享器

  • 4G／5G 的每日流量或吃到飽等多種方案 

1GB 網路到底夠不夠用？

如果是買流量型 eSIM，我基本上都是買 1G/天的方案，對於旅遊來講我覺得非常夠用！因為旅遊時，在外面幾乎都是跑行程，不會整天玩手機，偶爾傳 LINE、圖片、上傳社群、看 YT，還有很重要的地圖導航，整天下來絕對沒問題！我這次歐洲谷歌地圖找路線、導航用很兇，甚至我還打 Facetime 視訊打一小時起跳，這樣用都還夠！回到住宿就是連 WiFi。

上網方案

eSIM 是什麼？

eSIM 就是數位 SIM 卡＝沒有實體的 SIM卡。所以，意思就是不需要換掉原本的 SIM卡，可以同時有一張實體SIM卡＋eSIM，而且 eSIM 可以同時多張共存！優點是很方便，不用收件取貨、不用卡片換來換去、不用擔心搞丟 SIM 卡，還能接收原本台灣門號的簡訊、電話。因此，無論何時何地、就算已經在國外也能購買，花不到 3 分鐘就能快速安裝、開通！

我選擇 eSIM 的原因

我自己現在出國都以 eSIM 優先，因為真的很方便！幾大誘因：

  • 不用換卡、可以保留原本門號！是我選擇 eSIM 的主因
  • 不用多帶一台機器＆擔心分享器沒電
  • 不用擔心跟同行者走散、沒網路用

所以如果是一個人旅行，或者同行出遊講求方便，很推薦自己用一張 eSIM。

1. 歐洲 41 國 eSIM

  • NT$349起，3～15天／總量 5～20GB，另也有每日1GB起流量方案
  • 訊號來源：Vodafone、Orange 訊號
  • 網路流量：高速 4G，用完降速 128kbps 吃到飽，天數到後自動斷網
  • 適用地區：歐洲 41 國
  • 純上網，無電信通話簡訊功能
  • 不可熱點分享
  • 取貨方式：Email 收 QR Code

歐洲 41 國 eSIM 適用國家：

安道爾、亞速爾群島、奧蘭群島、奧地利、巴利阿里群島、比利時、波士尼亞與赫塞哥維納、保加利亞、加那利群島、科孚島、克里特島、克羅埃西亞、塞浦路斯、基克拉澤斯群島、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、法羅群島、芬蘭、法國本土（含德西拉達島、瓜德羅普島、法屬圭亞那、瑪麗-加朗特島、馬提尼克、留尼旺島、聖島、馬約特島、聖巴泰勒米、聖馬丁、聖皮埃爾和密克隆島）、德國、直布羅陀、希臘、根西島、匈牙利、愛爾蘭、冰島、意大利、澤西島、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬德拉群島、馬耳他、曼島、挪威、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅德島、羅馬尼亞、西班牙、英國、聖馬力諾、撒丁島、塞爾維亞、西西里島、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞士、瑞典、烏克蘭、梵蒂岡、摩納哥

eSIM 如何安裝？

全程用手機線上操作就能完成！不需要任何其他設備或工具。Global WiFi 有分享很詳細的安裝過程說明（下滑至 eSIM 安裝說明），我這邊有幾個使用 eSIM 前的注意事項提醒：

  • 買 eSIM 前確認手機是否支援（下滑至「eSIM 適用手機型號一覽」）
  • 安裝需要網路，所以建議出國當天在台灣先設定好，安裝後即開始計算天數（設定完不影響國內上網功能）
  • 建議將 QR code 印下來，或傳至另一部裝置上，以便掃描
  • 將於出發日 2 天前發送至 email
  • QR code 一旦寄出後即無法退換貨
  • 一個 eSIM 只能安裝在一部裝置，開通後無法在其他裝置上開通或使用。如刪除 eSIM 無法復原，需重新買新的方案
  • 須於購買 30 天內啟用

以下是我出國後安裝的過程，給大家參考，真的簡單到不行！

到設定 > 行動服務 > 選「加入 eSIM」> 使用行動條碼 > 掃描 QR Code，按照步驟安裝（請勿離開畫面，以免安裝失敗）。

法國【旅行攻略】歐洲上網：法國、西班牙、摩納哥》WiFi機＆eSIM 怎麼選？Global WiFi 測速分享文

這裡按照畫面指示安裝，顯示「行動方案設定完成後」，按「完成」 > 選擇「次要」，可以重新命名此 eSIM 名稱，可以選一個自己好記的名字。也可以先略過此步驟，之後再到設定 > 行動服務 > 個人 > 行動方案標籤，重新命名。

法國【旅行攻略】歐洲上網：法國、西班牙、摩納哥》WiFi機＆eSIM 怎麼選？Global WiFi 測速分享文

通話與簡訊收發選擇自己原本的「主要」號碼，行動數據選擇 eSIM 的「次要」號碼。注意「不要」打開“允許行動數據切換“！！！很重要！！！

然後，再到設定 > 行動服務 > 選擇剛剛裝好的「次要」eSIM，（接續下步驟）

法國【旅行攻略】歐洲上網：法國、西班牙、摩納哥》WiFi機＆eSIM 怎麼選？Global WiFi 測速分享文

（接續上一步驟）打開數據漫遊，很重要！！！一定要記得打開！！！

設定完成後，就可以在右上角訊號處，看到有兩列，一個是 eSIM 訊號，一個就是原本門號訊號。

法國【旅行攻略】歐洲上網：法國、西班牙、摩納哥》WiFi機＆eSIM 怎麼選？Global WiFi 測速分享文

2.

  • NT$199起／日
  • 網路流量：可選每日 500MB 或 1GB 或吃到飽
  • 適用地區：
  • 純上網，無電信通話功能（可打網路電話）
  • 取還方式：宅配、門市、機場，還機。

內容物：分享器 x1、充電線 x1、說明書 x1

尺寸跟 iPhone 14 Pro 差不多。機體構造簡單：只有開關鈕＆充電孔。連線的WiFi名稱與密碼就貼在機器的背後。電量方面，我們兩支手機同時連線，基本上是整天白天的時間，晚上回旅館就用旅館 WiFi，主要是傳 Line、滑社群、發貼文，撐一天回旅館都還有電，其實滿耐用的。

法國【旅行攻略】歐洲上網：法國、西班牙、摩納哥》WiFi機＆eSIM 怎麼選？Global WiFi 測速分享文
開機鍵在側邊｜機體上有訊號、電量、WiFi 連線三個指示燈

如果有多人（而且都是一起行動or 多裝置要一起分享網路，那麼用 WiFi 分享器比較方便一些（建議同時連線不超過3台裝置，否則易耗電且影響網速）。可以機場直接取還貨，出國前、或回台入境時，馬上就可以取／還機了，非常方便。

Global WiFi 分享器有提供以下國家服務（）：

  • 亞洲：日、韓、中、港澳、俄、蒙古、泰、菲、馬、新、越、柬、緬、印尼、印度、斯里蘭卡、中東6國
  • 美洲：美國、加拿大、中南美12國
  • 歐洲：法、荷、比、盧、德、捷、西、芬、波蘭、英、奧、瑞典、義、丹、瑞士、葡、挪，等另外10多個國家
  • 大洋洲：紐澳
  • 非洲
機體滿輕巧的！跟 iPhone 差不多｜如果選擇宅配歸還，裡面會附上歸還袋

WiFi 機取還方式

方式 申請截止日 領取 歸還
宅配 出發前3日中午12點前完成申請＆付款 – 費用：單趟 NT$100
– 需有人可簽收		 顧客自行負擔費用
須於回國當天歸還
出發前1日中午12點前完成申請＆付款 – 無需額外費用 無需額外費用
須於回國當天歸還
出發前3日中午12點前完成申請＆付款 – 費用：單趟 NT$85
– 需於出發日當天在櫃台營業時間內領取
– 提供“桃園機場1、2航廈”、“松山機場”、“高雄小港機場”		 無需額外費用
須於回國當天歸還
領取歸還比較表
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機場有自助還機箱，很方便

測速結果

eSIM 測速

在尼斯安裝後，等一下訊號後，馬上就順利啟用了！無論是尼斯、摩納哥，或是巴塞隆納，上網都完全沒問題，即便是跨國也無痛自動切換信號。而且，這張我覺得滿厲害的是，在巴塞隆納室內也有信號（歐洲室內信號常常超爛）！

另外，這張雖然是 4G 訊號，但網速超順，載入地圖、網頁，甚至 YouTube 影片都滿快的，傳 Line、瀏覽社群 app 也沒問題。

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Global Wifi eSIM 測速結果

WiFi 機測速

WiFi 機在室內基本上收不太到訊號（這在歐洲很正常）。另外，相較 eSIM， 我覺得WiFi 機訊號有時稍微沒那麼穩。不過大抵來說都沒問題，上網時也還算順暢。雖然測速忘記測西班牙的，但實際網速也是很順～

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Global Wifi 機測速結果

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