櫻桃果醬巴斯克，櫻桃果粒超多價格超便宜的果醬是今年去土耳其旅遊時買的，我曾花1個多小時費工的煮柚子果醬，遇到這款品質不錯的果醬用在烘焙上大大降低煮果醬的時間成本，非常方便

櫻桃果醬巴斯克的材料(4吋烤模*3份)

奶油乳酪270g，全蛋2顆，玉米粉8g，糖粉20g，動物鮮奶油85g，果醬50g

1.拌鬆奶油乳酪

奶油乳酪放在室溫軟化到牙膏的狀態，再用刮刀或攪拌器拌鬆後加入糖粉混拌到糖粉被吸收

2.全蛋2顆，分次加入攪拌到滑順

3.加入玉米粉，攪拌均勻

加玉米粉的巴斯克蛋糕會吃起來的口感有更多的綿柔和細緻

4.烤箱預熱230度C

5.打發鮮奶油到濃稠

鮮奶油在低溫下較容易打發，所以在盆底的水裡放冰凍過的保冷劑維持低溫

6.打發的鮮奶油加入混拌均勻

7.取1/3的奶酪糊加入50g櫻桃果醬，拌勻

8.乳酪麵糊填入烤模

3個4吋活動烤模先鋪好烘焙紙，一層原味奶酪糊，中間平均倒入櫻桃果醬奶酪糊，剩下的原味麵糊再均分給3個模具，整平表面後送進預熱好的烤箱上下火220度C烤25分鐘(水浴法或直接烘烤都可以)

我用水浴法烘烤，大烤盤裡加約1公分的熱水

剛烤好的巴斯克，表層顏色較深，輕觸中間有微軟微晃動的手感

剛出爐的蛋糕非常鬆軟不能馬上脫模，一定要完全放涼後再移到冰箱冷藏，最好冰鎮4小時以上，等柔軟的乳酪糊凝固收凍後才能漂亮脫模、美味入口

取出冰鎮一晚的巴斯克，把果醬裡的果粒舀一些點綴後就可以開動了~

口感綿密入口即化的巴斯克乳酪蛋糕，在櫻桃的助陣下，口感上也多了繽紛的滋味

想吃流心口感的話，提高烘烤溫度和縮短烘烤時間就能烤出外熟裡不熟的流動效果

用水浴法烘烤的蛋糕吃起來就是無敵的濕潤和綿密

中間層我沒攪動是想製造夾心的視覺，也可漩渦式的攪動製造大理石的紋路效果

如果您喜歡我的烘焙/烹飪作品，歡迎追蹤關注”真妮4吃喝玩樂燴生活“

歡迎您的交流也請多多點讚/評論/收藏/轉發，我會不定期分享各式好吃好玩的紀錄

本篇圖文是真妮4的原創製作，未經許可禁止盜圖盜文和搬運

推薦幾道你應該會有興趣的烘焙美味

蛋黃酥

越南米紙做的可頌

波士頓鮮奶油派

咖啡蛋糕捲

水果夾心蛋糕