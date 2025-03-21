吃完會舔手指的美味！所以就算貴森森，久久也要來吃一次！

來香港兩次一直都很肖想避風塘炒蟹，雖然貴，卻很厲害的美味！

但連兩次沒訂位又不想等的結果就是..下次再來！

所以每次看人家的食記都恨得牙癢癢xd

這次終於讓我吃到它也算是..暫時終身無憾了(竊笑)

為了避免又重蹈覆轍，所以這次我們有學乖，下午4點就奔來，

橋底辣蟹光在鵝頸橋附近就有三家店～本店，一店和二店！

聽說以前老闆就在鵝景橋下擺攤炒蟹，所以後來店名就直接取名叫橋底辣蟹！

我們這次選擇來二店，因為它有三層樓座位比較多，下午還沒位置就太扯！

＊文末有官網，菜單連結＆三間分店詳細地址＊

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從銅鑼灣地鐵站C出口後，

我們很好奇的先去鵝景橋下看"阿婆打小人"，馬克整個看到入迷，哈哈哈

然後在順著橋下連過兩個大馬路，目的地就在左前方啦！

怕迷路的朋友開google map跟著走很簡單的啦！

連著兩間店面的橋底辣蟹招牌很醒目，方向對了就不容易錯過！

門口有一大張的明星集郵照，有興趣的朋友可以找找看自己的偶像！

想說才下午四點應該沒有人...啊那就想錯了!

雖然沒有全店客滿，在我們入座後，很快的一樓也就坐好滿坐滿！

橋底辣蟹的菜單...嘖嘖嘖...真的不便宜，

但我一心一意要來吃蟹，什麼燒鴨燒鵝的就通通跳過！

後來我們點了一套浪漫兩人套餐(大約是台幣3500元)

有蟹、有炒飯、炒蜆，還有扇貝和時蔬！

如果人多很建議大家點下面這個雙拼，好像有比較划算咧！

點完菜後，服務人員先上熱茶和濕紙巾，還有一小碟花生，

其實一開始挺怕這種較年長的的服務人員，

感覺他們一開口就是要罵人的節奏(你們懂的)

啊這裡不會兇人啦！

反而異常的客氣，還教我們怎麼剝蟹說~~大叔們一整個很nice啊！

這裡要馬都不上菜，要馬就一股腦全上，

所以我們點完餐後等了十幾分鐘才有這一桌菜！

登登登登。。。避風塘炒蟹！

看看這盤的份量超大份...誰還管它貴不貴的，兩人吃這盤夠爽了啦(捧臉微笑)

聽說單點的話都是秤重量在賣的，大叔說點這個兩人餐比較划算！

划不划算我也搞不清楚時價是多少，

反正這隻個頭很大，倒是看得我很開心xddd

噢！傑克！這真是太不可思議了...光一隻蟹螯就有我的一個手掌大！

（冒著手快燙到碰皮還是硬要拍照炫耀沒有錯xd）

重點是蟹螯肉超飽滿的，

然後要記得沾一點蒜酥一起吃，一口上天堂了我的天兒，超滿足！

印象中是連螃蟹都炒得蠻入味的啦！

蒜酥還有一點點辣度，很涮嘴，是吃完後連手指頭都不放過要猛舔的程度！哈

再來這道蒜蓉蒸扇貝也很厲害！

看起來感覺蒜蓉醬很多，其實入口並不會太鹹，反而只是微微的提味而已！

有沒有！干貝肉超級大塊，很有彈性的肉質，頗鮮甜的啦！

鼓汁炒蜆，這個醬汁就有點鹹了，剛好套餐有炒飯可以一起配著吃！

蜆肉不大顆，但每一顆都真材實料沒有空殼的啦！

招牌炒飯，這道炒飯很香，但也不會過鹹，甚至還有點淡，

但裡面加了很多配料，蝦子，臘肉，菜梗時蔬等，還蠻豐富的！

就因為味道有點淡，所以加上剛剛辣蟹的蒜酥後，整個超對味的啦！

或者淋上剛剛的炒蜆醬汁馬是美賣呷！

是不是！就說一整盤的料不少，算是有對得起它的價位啦！

裡面竟然還有蟹黃，是的！不是蛋黃喔，我們很確定是蟹黃啦！

果然有用心啊這道炒飯！

差點忘了說還有一道魚湯浸時蔬，

這道幾乎每一桌都有，不知道是贈送的來是怎樣...

味道就中規中矩，但魚湯有點油膩，最後就被晾在一旁...忘了它的存在~

除了時蔬不太ok之外，其他菜色都頗有特色，雖然一餐下來真的不便宜，

但出國玩樂偶一為之可以的啦！

【香港(灣仔) 橋底辣蟹】

官網＆菜單：http://www.underspicycrab.com/chi/

位置：

(總店)香港灣仔謝菲道414-424號地下1-2號舖 ( 銅鑼灣地鐵站C出口)

(一 店)灣仔駱克道429号6-9号舗 ( 銅鑼灣地鐵站C出口)

(二店) 香港灣仔駱克道421-425號 ( 雅閣大廈地下至三樓)

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