百聞不如一吃的港味！但其實只有菠蘿油深得我心🤭🤭🤭我🤭

上次分享那篇有陳奕迅驚世語錄的華星冰室 這裡點我

整個出乎我意料的爆炸性受歡迎..嚇壞解解我了(摀嘴驚呼)

這回要來分享是離華星冰室沒幾步路的金華冰廳，感覺也是很厲害！

光店面就連著兩間開在一起，這還不打緊，

走近一看，都兩間店鋪了竟然還是要排隊等座位!!!

hen奇怪耶...是到底有沒有這麼誇張好吃？！

來看一下位置圖，就是個一次就把華星和金華一網打盡的概念這樣！

然後吃飽飽順道再逛一下金魚街和女人街，

或是到朗豪坊搭乘通天梯過過癮，總之，一切都順路到會偷笑啦！哈

來金華冰廳的目的就是為了吃號稱全港第一名的菠蘿油！

店門口就有成列許多即時出爐的糕點，光聞到香味都有點凍未條！

這天我們選擇內用，

不過其實我覺得如果只想吃菠蘿油的朋友買外帶還比較快，

重點是不用順便連火氣都吃下肚(需要收驚)

真的真的非常建議大家在門口就把菜單看清楚，把想點的都先想好，

免得被裡面的阿桑白眼兼碎嘴！

早上11點的人潮...已坐好坐滿！

剩下沒位置坐的人竟然不讓在門口等，而是被阿桑叫進去裡面ㄍㄟˋ燒，

是說，座位就已經排得擁擠沒有走道了，還硬要我們排排站在裡面，

礙到她們端菜的路線時，才在那邊推人又碎念的...真的hen78耶!

好吧(攤手)誰叫自己那麼愛吃要怪誰(聳肩嘆七)

然後拼桌是香港茶餐廳必要的節奏啦！

我們是很習慣拼桌了，所以覺得沒什麼，就大家坐一起吃飯而已嘛！

剛剛外面沒看好菜單的朋友，牆面也有貼一些必點菜色啦！

然後，金華冰廳有規定每人低消喔

切拜！必點！就是這個就是這個-->一級鬆脆菠蘿油

店家大概都知道客人要分食，所以一開始就對半切了，還算有貼心啦！

胖嘟嘟的菠蘿麵包裡面加了一片安佳奶油，

雖然感覺麵包體不夠熱，裡面的奶油無法融化，

但入口的麵包嚼勁和香氣真的是沒話說讚

上面的那層菠蘿很酥香，連不小心掉在桌上都要快點撿起吃你看看xd

馬克另外又點了一份醒晨早餐Ｂ

(套餐內容搭配可挑選如下圖)

馬克選的搭配是＜沙嗲牛肉＋公仔麵＋火腿,腸仔,餐蛋＋凍奶茶＞

本來還在想腸仔是什麼？

原來是熱狗啦！香港人真的很愛吃火腿熱狗耶！

坦白說，除了沙嗲牛肉真的還算嫩不錯吃之外，

啊真的就是一般的泡麵啊～

因為早上時段是不能單點炒飯或牛扒之類的，

我是覺得除非你很餓，不然早上過來的話，點個菠蘿油＋奶茶就可以了啦，噗！

到現在我邊打字還邊懷念菠蘿油，就知道有多好吃了(咬指甲)

～金華冰廳～

（每人有低消限制)

營業時間：06:30-23:00

電話： +852 2392 6830

地址：香港太子弼街47號

交通： 旺角站B3出口步行約2分鐘

港澳吃喝玩樂>>

◎【香港(中環美食) 沾仔記－米其林推薦】巨型大粒雲吞，進擊大魚球～真的有誇張！

◎【香港 華星冰室】陳奕迅說～來香港，沒來華星..就等同白來？！平價茶餐廳，真的好像有點厲害！

◎【香港 勝香園大排檔】好厲害的路邊攤，下午時段也客滿，推薦必點～奶油脆脆＆番茄通粉！

◎【香港(太古站) 鰂魚涌海山樓－怪獸大廈】打卡聖地之有一種建築...稱之為怪獸！高聳密集有如三面牆參天矗立！

◎【香港 華星冰室】陳奕迅說～來香港，沒來華星..就等同白來？！平價茶餐廳，真的好像有點厲害！

◎【香港 四天自由行攻略(day1.)】太銷魂必吃～橋底辣蟹，華仔迷必追～聰嫂甜品，維港遊必搭～張保仔號，還有上網必備～遠遊卡-港澳7日無限吃到飽！

◎【澳門 四天自由行攻略(下)】米其林一星永利軒，錦華牛雜，恆友咖哩，波羅豬扒飽，蛋塔，還有"巴黎人景觀台"，8字摩天輪，這些通通都要去！！

◎【澳門 四天自由行攻略(上集)】教你～巴黎鐵塔美美拍到翻，4天如何好吃好玩，玩到不想回家！

◎【蘭芳園&檀島咖啡餅店&泰昌餅家】香港快閃二日吃肥part3~港點攻略呷夠本！

◎【何洪記粥麵專家 & 九記牛腩】香港快閃吃肥part2 之第二顆米其林星星到手了！

＊加個油～＂讚＂＋ "推"一下吧～３Ｑ非常ＭＵＣＨ！＊