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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

2025-03-21 16:50:05 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

YUNO的吃喝玩樂日記

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)  

在這個忙碌的時代裡 偶爾放慢腳步 品味生活中的小確幸 成為了療癒心靈的最佳方式

秋風微拂 陽光如絲 透過金黃的樹葉灑落在地 光影斑駁而溫柔

這是台中的一個假日午後 YUNO和好友們來到了「首爾號假日美食餐車市集」

一個能讓人暫時脫離喧囂的地方 YUNO心中懷著期待 渴望與美食、藝術來場浪漫的邂逅

 原文:首爾號假日美食餐車市集！秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場) 

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首爾號假日美食餐車市集在哪裡?怎麼去?

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)名稱:首爾號假日美食餐車市集開幕活動

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)想知道餐車排班資訊及菜單及預訂請加入:韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)點我

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)營業地址:台中市西屯區西屯路三段166-78號（太和工坊 郵局對面 台中牛排館舊址）

 

西屯路大河停車場😋首爾號餐車美食駐點   餐車小市集每天都有！大市集是一個月一次

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

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合作邀約事宜請洽E-MAIL 韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO   粉絲團 &  line@ 私訊詢問

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)Instagram ID：yuno05199韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

首爾號假日美食餐車市集的入口處 人聲鼎沸 卻不顯喧囂

那股隨風而來的香氣 讓人不自覺地放慢了腳步

彷彿一場即將展開的盛宴正靜靜等待著我們 一道道美食如同篇章 訴說著秋日的故事

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每一個餐車攤位 都是一段故事的開端 每一首悠揚的旋律 都是一場心靈的洗滌 在這裡 無論是品嚐滋味獨特的小吃

還是靜靜聆聽街頭歌手深情的嗓音 都能在忙碌的生活中找到片刻的寧靜與愉悅

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜浪人雞蛋糕

浪人雞蛋糕 是這趟美食之旅的起點 剛出爐的雞蛋糕 散發出迷人的蛋香

金黃的外皮微微酥脆搭配上OREO餅乾 每一口都帶來淡淡的甜味 不會過於膩口

有讓人滿足的幸福感 彷彿是記憶中的童年味道 簡單卻深刻

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜烤鴨潛艇堡&炙燒烤鴨飯

這款炙燒烤鴨飯將傳統烤鴨升級 烤鴨的皮脆得宛如秋葉在風中輕響 肉質柔嫩

加上特製的醬料、配料和米飯 讓人一口接著一口

潛艇堡的概念也讓整個餐點更具創意 份量也非常飽足

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜烤那個/炭烤玉米

炭烤玉米的香氣在空氣中蔓延開來 炭火的溫暖與醬料的鹹甜 將平凡的玉米升華為一場燒烤的盛典

微焦的外層 帶著烤火獨有的溫度 咬下去的瞬間 彷彿將整個秋日的豐收都封存在一顆顆金黃的玉米粒中

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜汪汪鹽水雞

清淡卻不單調的鹽水 將雞肉的鮮嫩原味完美呈現 些微的辣意 帶來些許刺激

卻又不過分張揚 這樣的平衡 讓人每一口都覺得恰到好處 像秋日午後那抹不刺眼的陽光 溫暖且怡人

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜TGC起司薯泥雞腿燒

這款雞腿燒真的是當天最令人驚豔的美食之一！好吃的雞腿排   煎得酥脆焦香   內裡鮮嫩多汁

搭配莫札瑞拉起司薯泥 搭配特調醬汁整個口感層次豐富 每一口都令人驚喜

完全是我當天的最愛 搭配上特調氣泡飲 吃起來相當過癮

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜糖炒栗子

當秋天的涼風拂過 手裡捧著一袋現炒暖暖的糖炒栗子 彷彿所有的疲憊都隨風消散

栗子吃起來香甜綿密 入口的瞬間帶來絲滑的口感 治癒了這個秋日下午的所有疲憊

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜哩美干貝蛋

市集裡總少不了一些創意十足的小點心 金黃酥脆的外皮包裹著鮮美的干貝 

每一口都充滿了濃郁的海鮮香氣 特別而滿足

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜東樽串燒

東樽串燒的老闆來自彰化田中山腳路 一個充滿人情味與傳統氣息的地方

足跡遍布台灣的大街小巷、宮廟、夜市和市集 老闆不僅對炭火烤肉了如指掌 還能一手包辦各種外燴烤肉

無論是露營、家庭聚會或大型活動 老闆都能應付自如 即便在最偏遠的街角巷弄 他也總能以一場美味的串燒饗宴征服食客的心

東樽串燒的特色服務之一 就是提供到府包車代烤 尤其適合露營或聚會的場合

每一串肉串都烤得恰到好處 無論是牛肉、雞肉還是蔬菜串 口感都非常鮮嫩 搭配獨特的醬料 實在太美味了 

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜歐森茶飲

在這樣充滿熱鬧與美食的市集中 一杯清爽的基茶及鮮奶茶成為了我最好的解渴選擇

清爽的口感非常解膩 也讓ＹＵＮＯ繼續逛市集時充滿活力

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜Kakayaya咖咖椰椰

烤得微酥的吐司 厚厚塗上一層滑順的咖椰醬 一口咬下去 香氣四溢 甜美的餘韻久久縈繞在舌尖

彷彿瞬間回到了馬來西亞的街頭巷尾 而搭配這份美味吐司的 則是令人垂涎的馬來西亞風味咖哩飯

香料豐富的咖哩醬汁 充滿椰奶的柔和與辛香料的層次 將米飯包裹得濃郁而飽滿

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韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)首爾號假日美食餐車市集｜三元豆花芋圓

最後 ＹＵＮＯ用這碗綿密的金元寶芋圓豆花作為完美的結尾

豆花滑嫩加上Q彈的金元寶芋圓 甜而不膩 清爽解渴 非常適合在逛市集的尾聲來上一碗

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場) 

如果小夥伴們也喜歡探索不同的餐車美食 一定要來感受這種充滿創意和美味的市集氛圍

每一個攤位 每一道料理 都帶著創意與真誠 讓人在嘗試新鮮滋味的同時

也感受到煮廚們對食物的熱愛與專注 音樂流淌在空氣中 與美食的香氣一同融入這個秋日的午後

構成了一幅充滿詩意的畫面 首爾號假日美食餐車市集絕對值得一去 期待下次再有這樣的美食饗宴！ 

餐車小市集每天都有！大市集是一個月一次 韓國首爾號假日美食餐車市集｜秋日餐車市集與美味、藝術邂逅的瞬間(西屯路大河停車場)

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