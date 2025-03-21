從增上寺走到東京鐵塔下方
第一次看到東京鐵塔
而且是這麼近距離的觀賞
但我們的目的不在這裡
所以就近拍個照後
我們就繼續往麻布台之丘展望台前進
從增上寺走到麻布台之丘大約不用20分鐘
可是我們看到小巷弄就鑽
還鑽到人家大樓社區內(照片前方那片建築物)
差點沒路走
遇到一個年輕人在這裡堆雪人
因為覺得很可愛還請他讓我拍照
麻布台之丘原來是指這一片建築物
TOWER PLAZA是位在日本最高層大樓的MORI JP TOWER的B1到4F商業大樓內
原本是打算在展望台之後來這裡午餐
沒想到計畫還是趕不上變化啊.....
最後只有留下這張照片
來不及逛這一棟
我連一杯咖啡都喝不到啊~~
中央廣場上有奈良美智的「東京的森林之⼦」
記得在青森看的時候就覺得她很可愛~
沒想到在東京又見面了
但是總感覺神韻還是跟青森的有點點不同
我們的目的地是TOWER PLAZA的隔壁棟
不要走錯以為是TOWER PLAZA那棟
然後我們拜訪的時候還是無料的
現在已經開始收費
據查是500円及點一杯飲料
是否如此就等你們去實地查看囉！
可以先看看以下的風景各位覺得是否值得
有電梯直達33樓展望台
不要客氣
按下去就對了
日文看不懂
“33”總看得懂
出電梯後還有告示牌指引
都不怕走錯
這是參考畫面
尚未開始收費的時候
有置放桌椅讓來客可歇腳賞景
目前已經有改變
這也是參考畫面
我們那時候樓梯上層還無法進入
但是可以坐在階梯上賞景
目前是34樓Sky Room Cafe & Bar點飲料的地方
雖然天氣不太好
但是東京鐵塔還是很清楚的
想跟東京鐵塔拍一張
拍完覺得不怎麼好看
是哪裡有問題？
拍了美少女之後
哦~~懂了
是“人”出了問題
美少女怎麼拍都好看
而且她一身紅衣跟東京鐵塔還真搭配
還是說我根本很會拍
老身不信邪的要她再幫我拍一張
好的
我甘拜下風
確定是人的問題無誤🤣🤣🤣
這裡的風景跟晴空塔上賞景感受很不同
雖然現在不是無料
需要收清潔費跟點飲料
但其實覺得還是挺不錯的
要來的朋友可以選擇黃昏時刻過來
可以看到滿天夕陽
再待一下下還可以順便看東京鐵塔點燈後的夜景
一舉兩得呢！
而且這裡超適合拍網美照的
還不趕緊來嗎？(๑✧∀✧๑)
2024.02.05
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AER展望台→仙台機場
麻布台之丘展望台 Sky Lobby
地址：Hills Tower Plaza 4F, 1 Chome-3-1 Azabudai, Minato City, Tokyo 106-0041日本
開放時間：10:45~21:00 (文化之日營業時間可能不同)