從增上寺走到東京鐵塔下方

第一次看到東京鐵塔

而且是這麼近距離的觀賞

但我們的目的不在這裡

所以就近拍個照後

我們就繼續往麻布台之丘展望台前進

從增上寺走到麻布台之丘大約不用20分鐘

可是我們看到小巷弄就鑽

還鑽到人家大樓社區內(照片前方那片建築物)

差點沒路走

遇到一個年輕人在這裡堆雪人

因為覺得很可愛還請他讓我拍照

麻布台之丘原來是指這一片建築物

TOWER PLAZA是位在日本最高層大樓的MORI JP TOWER的B1到4F商業大樓內

原本是打算在展望台之後來這裡午餐

沒想到計畫還是趕不上變化啊.....

最後只有留下這張照片

來不及逛這一棟

我連一杯咖啡都喝不到啊~~

中央廣場上有奈良美智的「東京的森林之⼦」

記得在青森看的時候就覺得她很可愛~

沒想到在東京又見面了

但是總感覺神韻還是跟青森的有點點不同

我們的目的地是TOWER PLAZA的隔壁棟

不要走錯以為是TOWER PLAZA那棟

然後我們拜訪的時候還是無料的

現在已經開始收費

據查是500円及點一杯飲料

是否如此就等你們去實地查看囉！

可以先看看以下的風景各位覺得是否值得

有電梯直達33樓展望台

不要客氣

按下去就對了

日文看不懂

“33”總看得懂

出電梯後還有告示牌指引

都不怕走錯

這是參考畫面

尚未開始收費的時候

有置放桌椅讓來客可歇腳賞景

目前已經有改變

這也是參考畫面

我們那時候樓梯上層還無法進入

但是可以坐在階梯上賞景

目前是34樓Sky Room Cafe & Bar點飲料的地方

雖然天氣不太好

但是東京鐵塔還是很清楚的

想跟東京鐵塔拍一張

拍完覺得不怎麼好看

是哪裡有問題？

拍了美少女之後

哦~~懂了

是“人”出了問題

美少女怎麼拍都好看

而且她一身紅衣跟東京鐵塔還真搭配

還是說我根本很會拍

老身不信邪的要她再幫我拍一張

好的

我甘拜下風

確定是人的問題無誤🤣🤣🤣

這裡的風景跟晴空塔上賞景感受很不同

雖然現在不是無料

需要收清潔費跟點飲料

但其實覺得還是挺不錯的

要來的朋友可以選擇黃昏時刻過來

可以看到滿天夕陽

再待一下下還可以順便看東京鐵塔點燈後的夜景

一舉兩得呢！

而且這裡超適合拍網美照的

還不趕緊來嗎？(๑✧∀✧๑)

2024.02.05

出發→押上普瑞米爾里士滿酒店→高木神社→大雪淺草寺

2024.02.06

東京增上寺→東京麻布台之丘展望台→御茶水雪具一條街→夜間淺草寺

2024.02.07

淺草寺→

2024.02.08

2024.02.09

2024.02.10

2024.02.11

2024.02.12

AER展望台→仙台機場

麻布台之丘展望台 Sky Lobby

地址：Hills Tower Plaza 4F, 1 Chome-3-1 Azabudai, Minato City, Tokyo 106-0041日本

開放時間：10:45~21:00 (文化之日營業時間可能不同)