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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

2025-03-21 16:50:16 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

從增上寺走到東京鐵塔下方

第一次看到東京鐵塔

而且是這麼近距離的觀賞

但我們的目的不在這裡

所以就近拍個照後

我們就繼續往麻布台之丘展望台前進

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

從增上寺走到麻布台之丘大約不用20分鐘

可是我們看到小巷弄就鑽

還鑽到人家大樓社區內(照片前方那片建築物)

差點沒路走日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

遇到一個年輕人在這裡堆雪人

因為覺得很可愛還請他讓我拍照

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

麻布台之丘原來是指這一片建築物

TOWER PLAZA是位在日本最高層大樓的MORI JP TOWER的B1到4F商業大樓內

原本是打算在展望台之後來這裡午餐

沒想到計畫還是趕不上變化啊.....

最後只有留下這張照片

來不及逛這一棟

我連一杯咖啡都喝不到啊~~日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

中央廣場上有奈良美智的「東京的森林之⼦」

記得在青森看的時候就覺得她很可愛~

沒想到在東京又見面了

但是總感覺神韻還是跟青森的有點點不同

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

我們的目的地是TOWER PLAZA的隔壁棟

不要走錯以為是TOWER PLAZA那棟

然後我們拜訪的時候還是無料的

現在已經開始收費

據查是500円及點一杯飲料

是否如此就等你們去實地查看囉！

可以先看看以下的風景各位覺得是否值得

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

有電梯直達33樓展望台

不要客氣

按下去就對了

日文看不懂

“33”總看得懂日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

出電梯後還有告示牌指引

都不怕走錯

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

這是參考畫面

尚未開始收費的時候

有置放桌椅讓來客可歇腳賞景

目前已經有改變

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

這也是參考畫面

我們那時候樓梯上層還無法進入

但是可以坐在階梯上賞景

目前是34樓Sky Room Cafe & Bar點飲料的地方

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

雖然天氣不太好

但是東京鐵塔還是很清楚的

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

想跟東京鐵塔拍一張

拍完覺得不怎麼好看

是哪裡有問題？

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

拍了美少女之後

哦~~懂了

是“人”出了問題日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

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美少女怎麼拍都好看

而且她一身紅衣跟東京鐵塔還真搭配

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

還是說我根本很會拍日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

老身不信邪的要她再幫我拍一張

好的

我甘拜下風

確定是人的問題無誤🤣🤣🤣

 

這裡的風景跟晴空塔上賞景感受很不同

雖然現在不是無料

需要收清潔費跟點飲料

但其實覺得還是挺不錯的

要來的朋友可以選擇黃昏時刻過來

可以看到滿天夕陽

再待一下下還可以順便看東京鐵塔點燈後的夜景

一舉兩得呢！

而且這裡超適合拍網美照的

還不趕緊來嗎？(๑✧∀✧๑)

 

 

 

 

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

2024.02.05

出發→押上普瑞米爾里士滿酒店高木神社大雪淺草寺

2024.02.06

東京增上寺東京麻布台之丘展望台御茶水雪具一條街夜間淺草寺

2024.02.07

淺草寺→

2024.02.08

 

2024.02.09

 

2024.02.10

 

2024.02.11

 

2024.02.12

AER展望台→仙台機場

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】麻布台ヒルズ觀賞東京鐵塔．麻布台之丘展望台 Sky Lobby

 

 

麻布台之丘展望台 Sky Lobby

地址：Hills Tower Plaza 4F, 1 Chome-3-1 Azabudai, Minato City, Tokyo 106-0041日本

開放時間：10:45~21:00 (文化之日營業時間可能不同)


檢視較大的地圖

 

 

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