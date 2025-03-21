台南在地經營多年專業KTV音響買賣出租！PA舞臺音響、家庭劇院、會議系統、投影機、液晶電視、電視牆、LED廣告、音響工程規劃、KTV音響情境燈光設備施工

在這個聲音無處不在的時代 想要尋找一家既專業又用心的音響服務商 猶如在浩瀚星海中找到那顆閃耀的星辰

壹哥音響 正是這樣一顆璀璨的存在 編織出聲音與影像的絢麗畫卷 主要提供音響施工維修、家庭劇院音響、電腦伴唱機、監視系統、

批發零售、音響出租、PA廣播系統安裝、維修、視聽會議教室、音響租售 無論是家庭聚會的溫馨還是朋友聚會的熱鬧 壹哥都能提供最理想的方案

原文:壹哥音響｜音韻流轉 探索音響世界的無限可能 音響系統安裝 專業維修、販售 攜帶式行動式卡拉OK 家庭劇院規劃團隊 強大智能點歌機

壹哥音響在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:壹哥音響

壹哥音響電話:06-632-3688

壹哥音響營業時間: 10:00–22:00 詳見官網或google商家資訊

壹哥音響官網: 點我

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壹哥音響地址:730台南市新營區東興路76號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以壹哥音響為主

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壹哥音響已在台南當地深耕多年 老闆擁有近三十年的老經驗 專精於家庭劇院 卡拉OK音響的規劃買賣與維修

還提供從入門到高端的多樣化專業音響設備 無論是新手還是音響發燒友 都能在這裡找到理想的產品

還特別設有VIP視聽空間 讓顧客享受尊榮級的待遇 提供咖啡與茶水

讓試音過程更加舒適放鬆 整個空間不僅充滿科技感 還兼顧了賓至如歸的服務

壹哥音響的產品豐富多樣 從喇叭、擴大機、高端家庭劇院系統應有盡有 店內

陳列了各種知名品牌 美國JBL、德國HECO Magnat、臺灣各大品牌 TDF、TIK Audio king、NaGaSaKi、FNSD、ELEO、JTS、Mipro 還有各式品牌都可以協助出貨

德國品牌 HECO 精典喇叭、德國 Magnat 藍芽喇叭名大台南區總經銷、服務中心

讓顧客一次體驗到頂級音響器材 不必再多家比較 壹哥音響專業團隊會根據你的需求與預算提供量身打造的推薦

以確保選到理想的設備 更值得一提的是 無論是別墅或豪宅的家庭劇院規劃 全台皆提供服務 每個細節都感受到他們的專業與用心

也有多種電腦伴唱機 不管是要金嗓、音圓、點將家、美華、雲端通通有 很多還支持app點歌呢

時下最流行的行動KTV 也有現場展示 如果你喜歡唱歌又常常在家或外出露營

經過老闆的詳細介紹 我們對這台免插電設計的音圓行動KTV有了更深的了解

具備11.6吋大螢幕、多種點歌方式 甚至還支援QR Code智能點歌 無論是長輩愛聽的老歌、孩子喜歡的兒歌

還是最新的流行歌曲 這台輕便的設備能滿足全家人的需求 無論在家還是外出 都能帶來無限樂趣

不僅方便攜帶 還解決了傳統大型音響的繁瑣需求 在任何場所都能輕鬆享受音樂 讓生活充滿樂趣！

壹哥音響｜Magnat 主動式 書架喇叭 Monitor Reference 2A

這款主動式書架喇叭不僅外觀簡約大方 還具備強大的多功能輸入介面 擁有完整的連接性選項

無論是高靈平輸入、MM唱頭輸入 還是3.5mm立體聲輸入與光纖數位輸入 都可以輕鬆應對

此外 還支援藍牙5.0 輕鬆連結各種電子設備 Magnat 更值得一提的Magnat RF 2A

是市場上為數不多還帶有HDMI ARC輸入的喇叭 連結電視機時可以透過電視機遙控控制喇叭

在聲音與影像的世界裡 壹哥音響以其專業、用心與創新的精神 成為無數客戶信賴的選擇 無論是要打造一個夢幻般的家庭劇院

還是需要一流的會議系統 壹哥都是最佳選擇 讓壹哥帶領踏上一段聲音與影像的美妙旅程 感受每一個音符與每一幅畫面的無限可能