(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格，喜歡我的文章，請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚，謝謝。)





<一分鐘短評>

導演酒井麻衣透過六位剛剛走進情海沉浮的愛情小白，與一位對愛情不忠的風流學長之間的愛恨糾纏，引領觀眾去思考，在找尋真愛的過程裡，一開始的喜歡，不管是暗自愛慕苦苦等候， 還是主動出擊， 都未必能讓真愛的花朵成功綻放，因為當你不了解也看不清自己，心中真正想要想愛的對象，以為忍讓或主動爭取，就能等到愛回首， 或是能將愛順手擒來，但其實愛情最大的魅力與最令人頭疼的，就在於它的捉摸不定，直到六位男女在情愛的衝突爭吵中，拋開了作繭自縛的空想迷思，才終於打開心房與視野，從情愛浮沉中回到陽光燦爛的沙灘上， 找到彼此相愛的真心印記，全片充滿青春愛的能量，俊男美女浪漫追求的場景，搭配愉悅的主題曲，打造出一部在愛的蒼穹撥雲見霧的圓滿作品。

即將於2025年3月28日在台上映的真人版日本電影《我們不懂愛情》(恋を知らない僕たちは/We Don't Know Love Yet)，由《美麗的他》導演酒井麻衣執導，電影改編自《虹色時光》《歡迎來到青春莊》作者水野美波創作，熱銷120萬冊的超人氣同名漫畫，由「浪花男子」閃耀偶像大西流星首次擔綱主演、《御上老師》最有型男星窪塚愛流、《我推的孩子》最可愛偶像齊藤渚、莉子 、 HiHi Jets的猪狩蒼彌，與志田彩良領銜主演，共同打造一齣集浪漫、友情、愛情、忍讓、誤解、告白與吻出真愛於一片的青春電影。



2025年3月28日在台上映日本電影《不知戀愛的我們》( 恋を知らない僕たちは/We Don't Know Love Yet)中文預告，影片引用 https://www.youtube.com/watch?v=A0dgiljr8D8m

本片從導演到演員都很年輕，導演酒井麻衣 現年才34歲，演員都是20出頭的演藝圈當紅新人，全片以六位高中生在摸索真愛的心路歷程，有明明從國中同學時期就愛慕對方，卻因為友情，強將愛慕心情藏在心中，導致三位好友之間從國中到高中之間的友情與愛情之間的輾轉起伏; 也有因為被風流學長當成工具人被甩後，個性由消極被動，轉為不顧一切。明知對方是一對情侶，卻硬要介入之間，都兜轉轉才發現原來真愛其實一直守護在自己身邊，愛情，需要學習，更需要相互尊重才能一起成長，走到彼此把開心門，見證真愛的圓滿喜悅的境界。

「戀愛總是教會我們許多情感。那些曾經不曾知曉的酸甜與苦澀，有時甚至會對自己撒謊，但每一種情感都是真實的，我們需要勇氣去擁抱它們，我希望能夠描繪這些鮮明而又帶著淡淡哀愁的情感，並包裹著青春的氣息。懷著對水野美波老師以及所有熱愛《不知戀愛的我們》的讀者們的敬意與愛，我們與充滿活力的演員與製作團隊齊心協力，將這部作品呈獻給大家。」— 導演酒井麻衣(Mai Sakai)

<導演酒井麻衣簡介>



導演酒井麻衣，1991年出生於日本長野縣千曲市，畢業於京都造型藝術大學電影學科。她以改編漫畫和小說的能力見長，專注創作清新浪漫的影視作品。

​

2017年首部電影長片《翩然而至》展露頭角，隔年執導首部電視劇《戀之月》。



2020年入選京都藝術大學「映像作家100人 2020」，該名單旨在肯定新銳影像創作者。



2021年，酒井麻衣執導的熱門話題電視劇《美麗的他》廣受好評，不僅榮獲日劇銀河賞「MY BEST TV」，還在BL大賞中摘得「BEST映像部門」冠軍，並被觀眾譽為「新一代日本BL劇的天花板之作」。



近期新作《不知戀愛的我們》，以及由伊藤万理華、中川大志共演的《チャチャ》。







電影作品

2024《チャチャ》

2024《不知戀愛的我們》

2023《天一亮，就想見到你》

2023《美麗的他 電影版》

2017《翩然而至》



愛，就是要勇敢吻上去! 說出來!



我吻妳，又吻她，他又吻他，但哪個是惡作劇之吻？哪個又是真愛之吻



友情 Vs.愛情，哪個比較重要？答案因時因地因人而不同!



實話就一定會傷人嗎? 有時，我們是不是寧願不知道真相?



六位愛情小白，外加一名愛情流氓，



三位孔融讓讓愛的國中同學；



三位愛慕亂插花的高中同學；



外加一名風流成性高中學長，



因為不懂愛偏要愛，愛得得糊裡糊塗，六竅生煙失心瘋，



有人個性內向，始終把愛藏心裡，遲遲不表白錯失真愛；



有人個性外向，積極主動追愛，卻老是愛錯對象卡慘死！



愛情小白們，在校園上演一齣齣似愛非愛大亂鬥的戲碼！

直到漫長初戀隨著淚水流向大海，經過時空的沖洗琢磨，



留在沙灘上的才讓彼此真心相遇，留下了真愛永恆印記！

電影《不知戀愛的我們》( 恋を知らない僕たちは/We Don't Know Love Yet)全片， 透過六位年輕演員在片中，飾演初嘗愛情甜滋味的高中同學，與一位對愛不忠誠的高中學長之間，關於愛情分合交錯的輾轉，證明了愛，不外乎人性與個性成熟度，而愛情能否開花結果，往往與性別與年齡無關，有時，人們很難相信與接受，原來在愛裡面，往往最醜陋的真相，勝過最美麗的謊言， 但真愛，也許就因為當事者熬過了這些謊言與真相之後，才能看到真心與真愛的本來面目，當然這部電影之所以好看，也跟六位年輕演員才其中所扮演的角色，分別象徵了真實世界中愛情裡的各種人性的流露，接著就帶著大家認識這些演藝前程無限寬廣的年輕演員，與其在片中所扮演的角色與擔綱演出動人的部分。

首先第一位要介紹的是男主角大西流星(Ryusei Onishi)，他在片中飾演的相原英二， 是一位將友情看得比愛情重的年輕男子，即使心中明明愛慕著由莉子( Riko)所飾演的汐崎泉，卻為了與窪塚愛流( Airu Kubozuka) 飾演的摯交好友別所直彥之間的友情，而選擇成全退讓，直到好友發現真相， 鼓勵他愛要勇敢說出口，就算被拒絕，至少也讓對方明白你的愛，至於片中莉子( Riko)所飾演的汐崎泉，在得知真相後， 會不會恍然大悟，並做出移情別戀或其他的抉擇，就要請大家在2025年3月28日下週五進全台影城戲院一探究竟!

大西流星在2001年8月7日，出生於日本兵庫縣神戶市，現年23歲，日本偶像、演員，出身，傑尼斯事務所旗下人氣偶像團體「浪花男子」成員，有「可愛顏值擔當」之稱，在偶像團體活動之外，也活躍於劇場舞台。



2020年與浪花男子全員共同主演《型男高中》，從此開始躍上大小銀幕，在《租借女友》、《妝紅生活》等電視劇中大放異彩。《不知戀愛的我們》為其首次擔綱電影主演，他在片中將那位對同學兩類插刀在所不惜的熱血青年，詮釋地十分到位。

莉子( Riko)飾演汐崎泉，在片中因為家庭的關係，從國中到高中求學時期，經常在不同的學校中轉進轉出，甜美溫柔好相處的她，一開始就深受兩位男主角好友的愛慕追求，之後也順利地與窪塚愛流(Airu Kubozuka) 飾演的別所直彥成為一對，雖然中間也歷經了齊藤渚飾演的藤村小春的亂入搶奪男友的戲碼，但幸好一切只是有驚無險， 莉子將這種傳統印象的乖巧日本女子詮釋得栩栩如生惹人憐愛。





莉子( Riko)在2002年12月4日出生於日本神奈川縣， 現年22歲。中學時於參加模特兒海選獲特別賞，隨之成為雜誌專屬模特兒。



2020年在戀愛實境秀《別被月亮與狼醬所欺騙》亮相，獲得巨大反響，之後在話題影劇《最好的老師》等作中亮相。大小銀幕之外，在社群的影響力也相當驚人，目前在TikTok累積超過120萬名粉絲，個人YouTube頻道亦有近30萬訂閱。

窪塚愛流( Airu Kubozuka) 飾演別所直彥，在片中飾演一位對愛情專一，個性質樸勇於為愛爭取的白馬王子，跟大西流星(Ryusei Onishi)飾演的相原英二是感情深厚的好友，兩人在片中曾經為愛反目，但友誼終究經得起考驗，最後化險為夷劃持續相互鼓勵支持的圓滿結局，身材高挑的他將白馬王子謙虛深情的態度， 展現得恰到好處!



窪塚愛流( Airu Kubozuka)2003年10月3日出生於日本神奈川縣，現年21歲，父親為日本影帝窪塚洋介，也讓充滿時尚感的他有「最潮星二代」之稱。參觀父親的拍攝現場時被導演相中，年僅14便以電影《愛哭鬼的棋蹟》出道，不俗表現引發話題，目前以演員和模特兒身分活躍於日本演藝圈。

齊藤渚(齊藤なぎさ/さいとうなぎさ)飾演藤村小春，她將角色中兩種迥然不同的對愛的態度詮釋得淋漓盡致，從一開始被當工具人般使用後丟棄的百般吞忍，到後來變成為勇往直前，攪亂一池愛情春水的小惡魔，都表現得十分精準，縱橫全片的精采演出十分搶眼!



齊藤渚(齊藤なぎさ/さいとうなぎさ)在2003年7月21日生於日本神奈川縣，現年21歲。14歲時通過甄選，在聲優偶像團體「＝LOVE」正式出道，被總製作人指原莉乃稱為「人類最可愛的孩子」，台灣媒體廣泛報導其為繼橋本環奈後最新「千年一遇美少女」。



2023年自「＝LOVE」畢業後專注影視戲劇的發展，隔年旋即以《【我推的孩子】》中「露比」一角大獲肯定。

​

恰巧他也是《【我推的孩子】》的忠實粉絲，也特別喜歡露比這個角色，從影像可以感受到對角色的熱愛，盡情發揮原有人設的可愛魅力，自發佈後觀眾無不讚賞他的演出，可謂從偶像成功轉型演員。

豬狩蒼彌(猪狩 蒼弥／いがり そうや)飾演瀨波泰一，在片中暗戀志田彩良(志田 彩良／しだ さら)所飾演的池澤瑞穗，擁有音樂天分，在片中後半段上演以音樂傳達愛意的戲碼，他將這份浪漫的小心意， 傳達得充滿朝氣與勇氣，讓人眼睛一亮!

豬狩蒼彌(猪狩 蒼弥／いがり そうや)在2002年9月20日出生於日本東京都，現年22歲，現役偶像、歌手、演員。身高173公分，血型A型。隸屬於STARTO ENETERTAINMENT，是旗下小傑尼斯團體「KEY TO LIT」的成員。

志田彩良(志田 彩良／しだ さら)飾演池澤瑞穗，在片中是一位品學兼優，個性典雅賢淑的女同學，她愛慕大西流星(Ryusei Onishi)片中飾演的相原英二，也被豬狩蒼彌(猪狩 蒼弥／いがり そうや)飾演瀨波泰一愛慕著，只是她愛的人家早已名草有主，而想追她的偏偏他又沒有特別感覺， 將愛情捉迷藏遊戲中的你我她心態輾轉，詮釋得微妙微俏!







志田彩良(志田 彩良／しだ さら)在1999年7月28日出生於日本長野縣千曲市，現年25歲，畢業於京都造型藝術大學電影學科。她以改編漫畫和小說的能力見長，專注創作清新浪漫的影視作品。2017年首部電影長片《翩然而至》展露頭角，隔年執導首部電視劇《戀之月》。



2020年入選京都藝術大學「映像作家100人 2020」，該名單旨在肯定新銳影像創作者。2021年，酒井麻衣執導的熱門話題電視劇《美麗的他》廣受好評，不僅榮獲日劇銀河賞「MY BEST TV」，還在BL大賞中摘得「BEST映像部門」冠軍，並被觀眾譽為「新一代日本BL劇的天花板之作」。​

除了上述男女主配角的愛情大亂鬥戲碼十分吸引人外，由「浪花男子」獻唱的主題曲《コイスルヒカリ》(戀愛之光)也為全片的劇情發展加了不少分，歌詞中更是細膩地描繪了戀愛中的那份焦急與忐忑!

日本電影《不知戀愛的我們》( 恋を知らない僕たちは/We Don't Know Love Yet)主題曲《コイスルヒカリ》(戀愛之光)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=5930xoSR-h4&t=2s

喜歡日本電影《不知戀愛的我們》中描述的青春愛情故事的朋友，記得3月27日呼朋引友一起進戲院影城看電影， 感受浪漫又趣味感十足的六位愛情小白的愛情冒險記! 片商還特別準備的套票小禮物隨票贈送喔!

《不知戀愛的我們》全台上映一覽圖

<電影本事>



高中2年級的英二(由大西流星飾演)和直彥(由窪塚愛流飾演是認識多年的死黨。某天，兩人的青梅竹馬泉(由莉子飾演)，轉到了他們的高中。英二從小就對泉很有好感，卻始終沒有勇氣表白心意。沒想到遲疑之際，泉和直彥開始交往了！

​

中學畢業後英二、直彥和泉一起進入同一所高中，小小的校園很快颳起一陣戀愛旋風：和泉同班的小春(由齊藤渚飾演)也喜歡著直彥，瑞穗(由志田彩良飾演)則對英二萌發感情，而太一(由猪狩蒼彌飾演)則一直單戀著瑞穗……，各自的戀愛故事開始展開。



「不知戀愛」的他們，如何面對彼此的心意，相互交織的愛戀又將何去何從呢？

不知戀愛的我們 恋を知らない僕たちは/We Don't Know Love Yet

出品國家 : 日本

電影語言 : 日語發音/中文字幕

日本上映 : 2024年彩色

台灣上映 : 2025年3月28日

漫畫作者： 水野美波

中文譯者： 尤靜慧

出版社 : 東立出版社有限公司

出版日期：2018/10/11

電影片長 : 1時41分​

電影導演 : 酒井麻衣

領銜主演 :

大西流星飾演相原英二

窪塚愛流飾演別所直彥

齊藤渚飾演藤村小春

莉子飾演汐崎泉

豬狩蒼彌飾演瀨波泰一

志田彩良飾演池澤瑞穗

FB官方粉絲頁 : 捷傑電影





(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自捷傑電影 FB粉絲專頁相片 ，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬捷傑電影所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影中文預告影片，引用自捷傑電影 Youtube頻道 ， 版權歸屬捷傑電影所有。



三、本文觀影心得文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。

文章標籤