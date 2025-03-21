高雄楠梓小吃美食_昌昌鍋燒藍昌店─高雄大學美食推薦，這家鍋燒麵就是我的月底超人！95元吃現煮爆料鍋燒，附免費的飲料吧暢飲，海鮮控大力推薦必點蝦控鍋，大尾蝦子新鮮吃得到，手工熬煮湯底為基礎設計九種鍋燒湯底選擇、四種副食選擇_附2025昌昌鍋燒藍昌店菜單，高雄楠梓午餐、高雄楠梓晚餐、高雄鍋燒麵推薦

關於昌昌鍋燒藍昌店

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昌昌鍋燒藍昌店在哪裡

昌昌鍋燒藍昌店位於高雄市楠梓區大學十街8號，近高雄大學、家樂福楠梓店，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

昌昌鍋燒藍昌店環境_餐點特色

「簡約用餐空間寬闊舒適，附飲料吧暢飲，不收服務費」

「手工熬煮湯底，九種鍋燒湯底選擇、四種副食選擇」

「現煮鍋燒95元起、丼飯95元起、鱸魚湯40元、炸物35元起」

交通_停車資訊

大眾運輸：245路、紅56路公車_藍田路口站，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_大學十街；家樂福楠梓店機車停車場，走路3分鐘。

汽車：附近汽車停車格_大學十街、藍昌路；城市車旅_家樂福楠梓站，走路3分鐘。

交通指引_昌昌鍋燒藍昌店

高雄大學、家樂福楠梓店附近，選址於大學十街、藍昌路交叉口的高評價楠梓小吃美食─昌昌鍋燒藍昌店。

昌昌鍋燒藍昌店環境開箱

用餐當天騎乘ubike2.0到附近的租借站停妥後，走路2分鐘即抵達昌昌鍋燒藍昌店。

店門口有設置放大版的人氣鍋燒麵照片，方便路過的朋友們參考。

昌昌鍋燒藍昌店營業時間是：

一~五 11：00~14：00；17：00~21：30

六、日 11：00~21：30

昌昌鍋燒藍昌店_接待區

走進昌昌鍋燒藍昌店→自行找位子入座→掃描QR Code點餐→到接待區付款結帳。

昌昌鍋燒藍昌店_用餐空間

簡約明亮的空間，擺設幾張桌椅，多為2人桌與4人桌。

桌面上都有放置可以丟棄蝦殼、蛤蜊殼的桌上型垃圾桶。

I人專屬用餐區！

一個人走進昌昌鍋燒藍昌店吃鍋燒麵不尷尬，自在地享用現點現煮料多多鍋燒麵。

QR Code掃碼點餐

昌昌鍋燒藍昌店貼心設置洗手間，維持得很乾淨；有兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

昌昌鍋燒藍昌店_自助區

在昌昌鍋燒藍昌店用餐，享免費飲料吧暢飲；一旁有各式增加香氣層次的醬料、餐具可自取。

氣泡類飲料機。

昌昌鍋燒藍昌店餐點分享

透抽鍋210元_柴魚湯底_讚歧烏龍麵+20元

海鮮控看到這尾上桌直接被吸走所有目光！

去掉頭足的小卷居然比鍋燒麵的鍋子直徑還長，存在感刷到滿，口感是十分有彈性的，咀嚼得到優質小卷的自然鮮甜。

鋪在小卷下面的是份量很實在的清甜高麗菜，吸收了來自於湯頭的香氣，軟嫩好吃。

麵食控大力推薦加價點讚岐烏龍麵，吸附柴魚湯頭香氣或其他八款鍋燒麵湯頭的麵條，保有著麵條Q勁、不軟爛。

蝦控鍋270元_牛奶湯底+30元_讚歧烏龍麵+20元

推薦喜歡蝦子的朋友們可以選擇牛奶湯底的鍋燒麵，完美襯托蝦子原有的鮮~

雞腿排65元

冷泡茶30元

30元加點一瓶茶香飽滿的冷泡茶配鍋燒麵吃，讚的~

鮮奶茶40元

鮮奶茶是固定甜度的，奶香自然無化學感，整體甜度大約是飲料店的5分糖。

消費資訊

用餐日期：2025/03/13(三)

付款方式：現金、LinePay (餐前付款)

2025昌昌鍋燒藍昌店菜單

高雄楠梓小吃美食_昌昌鍋燒藍昌店菜單，攝於2025/03/13

2025昌昌鍋燒藍昌店優惠資訊

Google五星評論，贈送30元小菜或炸物擇一

高雄楠梓小吃美食_昌昌鍋燒藍昌店優惠資訊，攝於2025/03/13

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昌昌鍋燒藍昌店

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設施：洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

一~五 11：00~14：00；17：00~21：30

六、日 11：00~21：30

📍 地址：高雄市楠梓區大學十街8號

📞 電話：07 365 3539

品牌資訊

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