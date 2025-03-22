生日派對必備-金門名產伴手禮-水獺Q成人限定點心!!好吃雪Q餅配上金門高粱與黑巧克力的濃郁感!!

每次到西門町逛街

總會看到各式各樣台灣的伴手禮與必買名產

但最讓我感到特別的是這款成人限定伴手禮

以金門保育類超萌動物歐亞水獺Q作為品牌圖示設計

並結合58度金門高粱酒的下午茶點心

造型可愛吸睛-每盒為14入的金門高粱點心

金門高粱原味與黑巧克力兩種口味

每盒皆為獨立包裝想吃幾個都毫無問題

不沾手的貼心設計~~不會一開盒就被迫要全部在有效期限內吃光光

外觀頗像是牛軋糖~~口感上Q糯飽滿的滋味令人大飽口福

舌尖上緩緩竄出淡雅的金門高粱酒香

微醺的口感不斷揚起那股生動的冉冉酒香

餅乾Q彈與那蔓越莓的口感超級好吃

酸甜卻又能與餅乾合成一氣的節奏真是很讚

黑巧克力高粱雪Q餅的口感香軟彈潤

滑Q又帶有黑巧克力的濃烈厚實感

高粱酒香與巧克力之間熱絡的甜蜜撞擊

層次多元並交疊炙熱的鮮香滋味

彈滑軟Q又入味的巧克力醬綿密絲滑是真開胃

作為成人限定的下午茶點心絕對推薦

還沒吃過的小夥伴快來試試這無法讓人抵抗的滋味吧

看更多美味資訊請至下列網址

臉書粉專--水獺Q：

https://www.facebook.com/share/1A2T58mvU6/

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