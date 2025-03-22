{台中美食}Spice Guru Indian Restaurant 瑪莎拉大師印度料理 忠明店/在台中就可以吃到最正宗的印度咖哩，必點印度酥炸球、北印度咖哩！

因為太喜歡「瑪莎拉大師」的印度咖哩料理，之前去天津商圈的創始店一訪再訪，

（一訪好吃文：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/70526832；二訪好吃文：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/71217586）

沒想到在台中市西區大勇國小對面，印度老闆竟然開了第二間「 瑪莎拉大師印度料理 忠明店」，

現在忠明店還有推出雙人以及四人套餐，餐點更加經濟實惠，超級推薦必點酥炸球、北印度咖哩還有各式烤餅，

不用出國，在台中就一邊聽著寶萊塢的音樂，一邊享用最正宗的印度咖哩，真的是好吃到會捶心肝！

交通位置

「Spice Guru Indian Restaurant 瑪莎拉大師印度料理 忠明店」就在台中市西區忠明南路的大馬路上，

就在大勇國小的正對面，在餐廳前方就有公車站牌，店家前就可以停放機車，

路邊除了有路邊停車格外，也有收費停車場，交通上相當方便。

用餐環境

木質地板搭配青綠色的牆面，再搭配華麗的燈具，加上充滿印度風格的壁畫，真的彷彿一秒就踏進異國世界，

忠明店的店面比中清路上的店面更加寬敞，有雙人、四人、甚至六到八人的座位都沒有問題，用餐空間也相當舒適明亮。

而且一踏進店內，電視裡正播放著印度超有特色的寶萊塢電視ＭＶ，真的是有種身歷其境的感覺啊。

店家對於親子用餐也相當友善，備有兒童座椅，也有提供兒童餐具可以借用。

菜單

「瑪莎拉大師」的餐點種類蠻多樣的，有開胃菜、土窯炭烤/串燒、素食咖哩、牛肉咖哩、雞肉咖哩、海鮮咖哩、印度烤餅、印度香料燉飯、飲品以及甜點等等，

其中咖哩還有多種不同的口味可以選擇，像是：北印度、香濃辣味、香料、綠醬、奶油等各種風味，

現在店家還有推出雙人以及四人套餐，從前菜、湯品、爐烤料理、主餐咖哩、烤餅、還有飲料，

店內的美食一次全部吃到，價格也更加經濟優惠。

雙人套餐：酥炸球

酥脆的外皮，內餡搭配了馬鈴薯泥、以及獨特的香菜醬與獨特醬汁，整體吃起來層次感十足。

再淋上特製的酸辣薄荷水，一口吃下，酥炸球在口中爆發出獨特的辛辣與清爽感，讓人回味無窮，

絕對是來「瑪莎拉大師」用餐絕對必點的招牌餐點！

咖哩餃

這也是在印度相當經典的點心，麵衣外皮炸得金黃酥脆，內餡則是綿密的馬鈴薯泥、豌豆以及咖哩醬，

一口咬下滿滿的咖哩香氣，吃起來超級滿足又有幸福感。

雙人套餐：印度坦都烤爐料理：炭烤牛肉

店家特製的牛肉串，濃郁的牛肉香氣與獨特的香料風味，單吃就相當夠味，

可以搭配店家特製的綠薄荷醬，口感相當獨特有層次，搭配新鮮脆口的小黃瓜與紅蘿蔔也別有一番風味，

喜歡牛肉香氣與炭烤風味的朋友，可以品嚐這道經典的印度中東風味的炭烤牛肉。

雙人套餐：印度坦都烤爐料理：北印度咖哩雞肉

屬於北印度比較傳統的咖哩風味，使用了香料、椰奶以及堅果醬進行烹煮，口感吃起來口感比較溫和，帶些椰奶的香氣，

鮮嫩的雞肉吃起來軟嫩入味，整體吃起來香氣十足微微辣的口感，不管是搭配白米飯還是烤餅都很可以。

雙人套餐：坦都全麥烤餅（左）、奶油烤餅（右）

來瑪莎拉大師用餐，必點他們家的手工印度烤餅，有傳統、奶油、蒜味以及全麥等口味，

每一種都好好吃，單吃就可以吃到烤餅本身的麵相以及淡淡的炭烤味，也可以搭配咖哩一起享用，都很對味。

雙人套餐：印度香料奶茶（左）、印度芒果拉昔（右）

左邊是相當經典的印度奶茶，濃郁的紅茶搭配獨特的肉桂、薑、荳蔻丁香等香料，散發出相當獨特口感，相當特別。

右邊則是清爽的芒果拉昔，有點想是芒果的優格飲料，酸酸甜甜相當順口，超級適合夏天享用超消暑。

米布丁

最後再來一道印度特有的米布丁甜點，使用了米、鮮奶還製作，還可以吃到椰子的香氣，

口感香甜可口，每一口都還可以吃到米粒Ｑ彈的口感。

店家也有跟兩大外送平台合作，只要動動手指，在家也可以吃到瑪莎拉大師最正宗的印度料理。



Spice Guru Indian Restaurant 瑪莎拉大師印度料理 忠明店

地址：台中市西區忠明南路406號

電話：04-36035680

粉絲專頁：Spice Guru 瑪莎拉大師—印度料理（忠明店）

瑪莎拉大師印度料理 二訪好吃文：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/70526832

瑪莎拉大師印度料理 二訪好吃文：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/71217586

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