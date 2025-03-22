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【宜蘭大溪】這樣玩：大溪漁港、國小，蜜月灣，人少的看海秘境，隱藏版的櫻木花道平交道

2025-03-22 13:32:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

雲大少爺

宜蘭大溪

      宜蘭縣大溪里，因位居大溪川谷口地帶，乃入蘭之後所經第一長河而得名，可不是桃園大溪喔！實際上是宜蘭鐵道路線中，位於大里和龜山間的一站。

      一般會安排到大溪的遊客，絕大部分都是衝著大溪漁港而來的。但大溪地處濱海公路，本來就與龜山島對望，有著無敵太平洋海景。近來隨著網美網帥的打卡，也發掘出隱藏版的趣味景點。今天來，只給自己2個小時時間，設定3個任務：1.找到以龜山島為背景的海邊籃球架，2.拍張火車行駛中的大溪新橋照片，3.找出隱藏的台版灌籃高手櫻木花道平交道。——感覺起來第2個任務的不確定性比較大，就看看能不能完成吧！

      ↓大溪車站雖設有候車室與售票窗口，但檢票閘口無人駐點，幾乎就是個招呼站般的良心車站。我10:20抵達，預計搭12:28的區間車回台北。

大溪車站

大溪車站

      ↓從月台就可以望見太平洋和龜山島。氣象預報騙人，明明說好大晴天、降雨機率零，怎麼是這樣的天色？

大溪海岸，龜山島

      ↓出站後過馬路，觀海步道沿著海灣蜿蜒。藍色愛心那邊，就是大溪漁港，說是1.5公里，怎麼感覺好遠好遠？

大溪觀海步道

大溪海岸，龜山島

      ↓大溪國小就在車站的斜對面，非常美麗的校園。

大溪國小

      走進校園，濤聲陣陣，和鼻頭角國小一樣，真正就是海邊的學校。小學生們每天來上學，可能不會像遊客那樣有感，但相信畢業多年後，應該會特別難忘這段與海相伴的日子吧？

大溪國小

大溪國小

      ↓學校旁有片海水浴場般的海灘，，就是東北角知名的蜜月灣，北關以北唯一的沙岸，海灣浪花沖高平均13公尺，天氣好時會有衝浪好手聚集。

 大溪國小海灘

         ↓沙灘有天空之鏡的效果！

  大溪國小海灘

         ↓咦？這裡也有海邊的籃球架，但不是網路上那個。

大溪國小

      好了，沿著觀海步道，往大溪漁港前進。

大溪觀海步道

      ↓龜山島如影隨形。

大溪觀海步道海景

      ↓今年各地九重葛爆開，海邊人家種的，顏色特別浪漫。

九重葛

九重葛

      ↓YACHECK！以龜山島為背景的海邊籃球場()！甚至有網友稱它為全台灣最美的籃球場，更是看日出的好地方。是吧？還有人特地換上球衣來打卡。

大溪海景籃球場

      ↓地點就在濱海路五段171號，供奉宜蘭古公三王的大溪大安廟正前方的免費停車場。

大溪大安廟

      ↓剛剛在大溪國小遇見的越野車隊，現在也在一旁等著拍照。

大溪海景籃球場

      ↓從濱海公路住家間望海，特別有fu

大溪濱海公路海景

      ↓一顆貝殼，海洋風情爆棚。

大溪濱海公路海景

      ↓往前走到大溪河濱公園處，才剛看見橫跨大溪川的大溪新橋，一列區間車立馬轟隆隆駛過，我還來得及舉起相機。吼！沒想到覺得最難的任務，忽然間就完成了！lucky

大溪橋

      ↓終於到達大溪漁港。

大溪漁港

      ↓入口處炸攤販。

大溪漁港

      頭城大溪漁港好多年前員工旅遊來過一次，眼前景象跟記憶中一模一樣，特別高聳的海堤，擁擠的漁船，逼人的魚腥氣息。通常來大溪漁港的，大致是想買最青且便宜的海鮮，這兒每天皆有新鮮漁獲入港，假日魚市更是人聲鼎沸。漁夫市場的攤販，原則上都跟特定漁船配合，遊客可以海鮮買回家，或是給直銷大樓二樓的餐廳就地代客料理飽啖一頓。

大溪漁港

大溪漁港魚夫市集

      ↓紅目蓮、白帶魚、馬頭魚.......，各式各樣漁貨。這個新鮮海膽我看見最有感啊，前陣子剛三刷日劇《重啟人生》，女主角第三世猝死後就被判定要投胎為海膽，她拒絕，選擇同樣的人生再活第四輪。

海膽

大溪漁港魚夫市集

      ↓攤販走到底，來到新港口拍賣魚市場，通常凌晨05:00-09:00是漁商進貨時間，就在此觀光直銷賣場交易。

大溪漁港

大溪漁港

      ↓此刻剛好一艘漁船進港，船工忙著卸貨，最新鮮的漁獲上岸，是櫻花蝦。

大溪漁港

      ↓白色的就不知道是什麼蝦米了。

大溪漁港

      ↓櫻花蝦當然以日本為主要產區，原來龜山島海域也有櫻花蝦族群，正是以大溪漁港為主要作業地，依相關規範捕撈。

櫻花蝦

大溪漁港

      ↓白帶魚在陽光下閃著耀眼的銀光。

大溪漁港

大溪漁港

大溪漁港

      時間差不多，該走回車站了，又被亂飛的鷺鷥耽誤——這裡的鷺鷥，是靠捕魚維生嗎？

大溪漁港

大溪漁港

      ↓沒要它飛的時候亂亂飛，希望它飛，它倒一直停著不動了。

大溪漁港

      ↓大船進港，都沒能驚動它。

大溪漁港

      ↓對面有隻大灰鳥振翅了。

大溪漁港

      不行，離12:28只剩16分鐘，我得趕快趕回去。

      ↓總之背山面海，若遇晴天，濱海公路的海景也就是無敵。

大溪漁港

      還有一個任務：灌籃高手櫻木花道平交道在哪裡？既然是平交道，那肯定是車站這一側。就在接近車站一段距離時……

      ↓咦？有平交道？

大溪平交道

      ↓找到了！像日本京都的海景平交道。

大溪平交道

      ↓還有「明山寺」的日式牌樓，虧得眼尖的網紅發掘出這一充滿日本風情的點。

大溪平交道

大溪平交道

濱海公路海景

      三個任務，完成！只剩5分鐘，火車就要開走了！宜蘭線的火車平均一小時一班，沒趕上的話只能多留一小時，小跑步衝往大溪車站。

      ↓衝上月台，剛喘口氣，火車來了，驚險在限時內達標。

大溪車站  

      哈哈，好玩，雖然都沒吃東西，餓到前胸貼後背，就當減肥，滿滿的成就感。有興趣的朋友可以參考，來個不悠閒卻饒富趣味的宜蘭大溪，探險之旅。

 

 .

 

大少爺的攝影遊蹤

文章標籤
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