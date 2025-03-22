永和的美食多到吃不完，但要找到高級又值得回訪的日式料理

一定不能錯過這間隱藏版的無菜單料理—鮨明吟

就位在四號公園附近，這裡可是許多饕客和日本料理愛好者的口袋名單

今天就帶大家來解鎖這間 永和無菜單料理推薦的高級餐廳吧

四號公園美食推薦：鮨明吟適合誰來吃

🍣 約會首選 💑：想找一間 浪漫又有質感的日式料理餐廳

鮨明吟的精緻擺盤、溫潤燈光、靜謐氛圍，讓你和另一半沉浸在 滿滿的儀式感中，每一口都是幸福

🍶 饕客朝聖 🍣：如果你是無菜單料理、日式割烹、頂級壽司的狂熱愛好者

這裡的主廚精選超新鮮海鮮，絕對讓你驚艷，彷彿瞬間飛到日本享受頂級美食

🎉 慶生聚餐首選 🎂：想找永和高級餐廳慶生或聚餐？這裡不僅食材極致講究

還能搭配頂級清酒與和食饗宴，為你的重要時刻增添滿滿儀式感，超適合家庭聚會、商務宴請或與閨蜜好友來場奢華美食之旅

一入座，店家立刻端上 精緻開胃小品—醃製蘿蔔（左），口感脆爽多汁，帶點微酸回甘

搭配薑片（右），微辣爽口，層次豐富

再來一杯 溫潤芳香的養生麥茶，入口甘甜，帶有淡淡穀物香，完美喚醒味蕾

開胃前菜日本富山灣的螢光烏賊佐醋味噌，一上桌就彷彿帶來一整片星光閃爍的深海

這款春季限定的珍饈，烏賊體型小巧卻蘊藏豐富鮮甜海味，肉質Q彈細嫩

配上青花筍及主廚特調的醋味噌醬為這道料理增添靈魂

醇厚的味噌帶有發酵的甘香，結合果醋的微酸，使烏賊的鮮味更加奔放

想要一口感受海洋的鮮甜，北海道干貝握絕對是你的不二選擇

這款握壽司的干貝真的是大到讓人驚艷，甚至超越了50元硬幣的大小，每一口都能體會到無與倫比的鮮嫩彈牙

當你咬下去，鮮美的海味瞬間在舌尖爆發，肉質厚實多汁，彷彿整個海洋的精華都集中在這小小一口中

搭配上微酸的醋飯，飯粒彈牙有勁，與干貝的甘甜完美融合，層次豐富，讓每一口都充滿驚喜

鹿兒島鰤魚握佐九州柚子胡椒選用來自鹿兒島的頂級鰤魚，其肉質鮮美，入口即化

每一片鰤魚都彈性十足，肉質細緻，帶著自然的油脂香，滋味無窮

更讓人心動的是那一抹獨特的九州柚子胡椒醬料，微辣與清香的完美平衡，既能感受柚子的清新爽口

又能體會胡椒的微妙辣感，滋味多層次，每一口都讓人流連忘返

這道北海道生蠔佐法式魚子與果醋凍，選用來自北海道的新鮮生蠔

鮮甜多汁，肉質豐滿而彈性十足，輕輕一咬，海味瞬間爆發

法式魚子如同璀璨的珠寶，顆顆飽滿、閃亮的顆粒在口中輕輕爆開

帶來濃郁的海味精華，瞬間提升口感層次，並與生蠔的鮮美完美呼應

加入的果醋凍，清新的果香與微酸的醋味交織，酸甜的清爽感令人耳目一新

為整道料理增添了活力，巧妙地平衡了魚子與生蠔的濃郁味道

如果你正在尋找一款不一樣的壽司體驗，招牌浪花槍烏賊握絕對是不能錯過的美味

這道握壽司選用新鮮槍烏賊，經過製燒後，烏賊肉質彈嫩有勁

每一口都彷彿在口中跳躍，帶來無與倫比的清新海味

當你輕輕咬下，細緻的肉質和微妙的海鮮香氣隨即在舌尖展開，給予你一種難以抗拒的鮮美感

如果你對鮪魚情有獨鍾，那麼這款超厚的日本愛媛黑鮪大腹一定能讓你大快朵頤

這片來自愛媛的頂級黑鮪魚大腹，肉質鮮嫩多汁，每一片厚切的魚肉都富含極致的油脂

當你輕輕咬下去，魚肉的豐盈口感瞬間在口中融化，帶來無比的滑順與豐富的海味

松露海鮮茶碗蒸佐北海道松葉蟹高湯，一口下去，瞬間讓你感受到奢華與鮮美的雙重震撼

這道料理的茶碗蒸，口感滑嫩如絲，彷彿絲般細緻的蛋液在舌尖上輕輕融化，散發著無法抗拒的鮮甜香氣

每一口都帶有海鮮的鮮美，而那層松露的香氣更是為整道菜增添了難以言喻的高貴感

白金油旗魚握，每一口都帶著旗魚肉的滑順與濃郁的油香

超越普通海鮮的極致口感，讓你瞬間體驗到旗魚肉的豐盈與絲滑，就像溶化在舌尖的美味

當新鮮的白金油旗魚在醋飯上輕輕鋪開，它的油脂豐富，卻不油膩

反而為每一口帶來絕妙的鮮美甘甜，讓你欲罷不能

比目魚鰭邊握佐魚子醬選用鮮嫩的比目魚鰭邊肉，每一片魚肉都滑嫩如絲

具有極致的細膩口感，帶有淡淡的海味，在舌尖上輕輕化開，讓你立刻沉浸在那份清新爽口的海洋氣息中

而上頭的魚子醬更是整道料理的驚喜點綴，顆顆飽滿的魚子在口中爆開

鹹香四溢，帶來強烈的味覺層次，增添了一份奢華感

魚子醬的獨特鹹味與比目魚鰭邊肉的清甜相得益彰，讓整道握壽司充滿了海味與奢華的完美融合

經典鰈鱈西京燒，鰈鱈魚肉在火候恰到好處的烤製下，表面微微焦脆，內裡卻鮮嫩多汁

每一口都帶著濃郁的海味，口感彈嫩卻又不失柔滑

那層經典的西京味噌醬，甘甜鹹香完美融合，宛如醬汁的魔法，深深滲透入魚肉中，為每一口增添了層次感和風味的深度

章魚柔煮在OMAKASE中，煮物與燒物的烹調耗時最長，部分如章魚等海鮮類食材需要以慢煮的方式烹製

煮物則需要經過繁複的步驟熬製醬汁，阿中師傅真的很厲害，每一口都仿佛在口中融化

這道料理採用精緻的慢煮技法，讓章魚的肉質柔嫩無比，每一片都彈性十足它的口感，滑嫩如絲

無論是咀嚼還是入口的瞬間，都能感受到一股海鮮的純粹與深層的鮮味

味噌湯，好喝不死鹹

【北海道馬糞海膽最中餅】是【鮨明吟】的經典得獎之作，口感外層酥脆的最中餅皮，輕輕咬下，瞬間爆發出來的是那股細膩

香脆的口感，與內裡的北海道馬糞海膽完美融合，將海膽的鮮甜與海味的深度深深包裹其中

無論是當作精緻的開胃小點，還是享受一場海鮮的極致之旅，它都能帶來讓人無法抗拒的美味

靜岡雙味蕨餅（抹茶、黃豆）：口感綿密，雙重滋味的夢幻結合

抹茶蕨餅散發著淡雅的茶香，每一口都充滿了清新的綠意，搭配上那份微微的苦甜

宛如品嚐一杯濃郁抹茶，舒緩心情，沉浸在清新中

而黃豆蕨餅則帶來了淡淡的豆香，與蕨餅的Q彈口感完美結合，口感更加柔滑細膩，仿佛在品味著一段傳統的和風情懷

我個人超推薦這道加點料理「日本山椒鰻魚海苔燒」，一口咬下，立刻感受到那股香氣四溢的滿足感

外層烤至微脆的海苔包裹著嫩滑多汁的鰻魚，每一口都散發著獨特的海鮮甘甜與炭火香氣

鰻魚的肉質在口中綻放著濃郁的鮮美風味，恍若品嚐大海的精華，肉質細緻嫩滑，彈性十足

而那層緊緊包裹的海苔則提供了完美的鹹香對比，讓整道料理更加層次分明

阿中師傅招待的厚蛋燒：滑嫩香濃，傳統與創新的完美融合

魚肉山藥的鮮美與土雞蛋的醇厚交織在一起，讓這道厚蛋燒的每一口都擁有濃郁的海味與自然的甘甜

當它在口中融化時，那種綿密而不膩的感覺，彷彿每一口都是大廚對食材的極致拿捏

店家的醋飯可不簡單！店家嚴選北海道七星米特級米種，再搭配富士山進口好水精心烹煮

讓每一顆米粒都吸收純淨水質的細膩甘甜，散發出獨特的柔潤光澤

在這裡，不只是品味極致美食，更能感受到滿滿的人情味

最特別的是，如果你生日當天來用餐，阿中師傅還會親自送上一份驚喜生日禮，為你的特別日子增添暖心回憶

一踏入鮨明吟，便能感受到濃厚的日式職人氛圍，簡約優雅的空間設計，搭配溫潤的木質調

打造出靜謐而高雅的用餐環境，彷彿置身於日本高端壽司名店

吧檯席位，讓賓客能近距離欣賞師傅的刀工與料理過程

阿中師傅專注於每一道壽司的細節，從精準控溫的醋飯、手握時的力道

到最後點綴的細膩巧思，每一貫都宛如藝術品，讓人食指大動

高腳椅下方的置物籃，讓你可以安心收納包包、隨身物品

不必擔心放在地上弄髒或沒地方擺放，整體用餐體驗更加舒適

阿中師的手藝絕對是職人等級！遠赴日本大阪研習超過五年，師承日本正統高育體系

並在高玉建國店累積15年資歷，對日式料理的講究可說是精雕細琢、爐火純青

他的刀工細膩、火候掌控精準，每一貫壽司、每一道料理都充滿靈魂與層次

不僅讓食材風味極致綻放，更完美詮釋正統日料的高端細膩

難怪他能榮獲新北美食名店榮譽，成為無數饕客心中的職人之光

店家的裝潢設計到碗盤擺設講究到讓人彷彿瞬間飛抵日本

每一個器皿都精心挑選，從手工燒製的和風陶碗到優雅細緻的漆器，無不散發出濃濃的日式美學

不只是擺盤考究，連細節都充滿儀式感，讓人在享用壽司與料理時

彷彿置身於東京高級壽司店，每一口都是視覺與味覺的雙重饗宴，讓人忍不住拍照打卡

想吃頂級日料又怕荷包大失血？鮨明吟絕對是你的最佳選擇

這裡提供高貴不貴的無菜單料理，阿中師傅的精湛手藝加持

每一道料理都呈現出極致工藝與細膩風味，讓人一入口就驚艷

除了食材講究，用餐環境也超舒適！從日式風格的擺設到精緻的碗盤，每個細節都讓人彷彿置身日本

最棒的是，停車超方便，不論開車或騎車都能輕鬆抵達，完全沒有壓力

Omakase 師傅對各魚類都必須掌握一定的知識，每一道料理能反映出職人的專業，所以應慢慢品嘗，吃出阿中師傅「細心」的功夫

鮨明吟用日式細膩與熱情款待收服饕客味蕾

特別日子款待你心中最重要的人！非常值得推薦大家

【鮨明吟Sushi Mingyin】價位

午餐為NT$1880+10% / 3880+10%

晚餐為NT$2280+10% / 3880+10%

商務午餐為 $NTD.1000+10%(壽司8品、松露蒸蛋、湯)

*套餐價位差別於食材種類、等級、及部位不同

【鮨明吟Sushi Mingyin】採定金預約制、可刷卡

｜僅限電話預約: 02-2949-9666｜

｜無菜單料理，同組貴賓需選擇同等價位｜

📍 新北市永和區安樂路166號

*大眾運輸：捷運永安市場站，穿越八二三紀念公園(中和公園;四號公園)步行約5分鐘



(隔壁是SNOW FACTORY 雪坊精品優格 永和安樂門市)

*停車資訊：永和國小地下停車場 或 國立臺灣圖書館 地下停車場

*如開車前來建議提前半小時等候車位，以免影響各位的用餐權益

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⏰ 店休日 : 鮨明吟Google營業時間公佈為標準

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