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中永和約會餐廳推薦｜【鮨明吟Sushi Mingyin】：高貴不貴的星級北海道日式無菜單料理，宴客、聚餐、慶生好選擇

2025-03-22 13:35:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

饅頭弟

永和的美食多到吃不完，但要找到高級又值得回訪的日式料理

一定不能錯過這間隱藏版的無菜單料理—鮨明吟

就位在四號公園附近，這裡可是許多饕客和日本料理愛好者的口袋名單

今天就帶大家來解鎖這間 永和無菜單料理推薦的高級餐廳吧

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四號公園美食推薦：鮨明吟適合誰來吃

🍣 約會首選 💑：想找一間 浪漫又有質感的日式料理餐廳

鮨明吟的精緻擺盤、溫潤燈光、靜謐氛圍，讓你和另一半沉浸在 滿滿的儀式感中，每一口都是幸福

🍶 饕客朝聖 🍣：如果你是無菜單料理、日式割烹、頂級壽司的狂熱愛好者

這裡的主廚精選超新鮮海鮮，絕對讓你驚艷，彷彿瞬間飛到日本享受頂級美食

🎉 慶生聚餐首選 🎂：想找永和高級餐廳慶生或聚餐？這裡不僅食材極致講究

還能搭配頂級清酒與和食饗宴，為你的重要時刻增添滿滿儀式感，超適合家庭聚會、商務宴請或與閨蜜好友來場奢華美食之旅

一入座，店家立刻端上 精緻開胃小品醃製蘿蔔（左），口感脆爽多汁，帶點微酸回甘

搭配薑片（右），微辣爽口，層次豐富

再來一杯 溫潤芳香的養生麥茶，入口甘甜，帶有淡淡穀物香，完美喚醒味蕾

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開胃前菜日本富山灣的螢光烏賊佐醋味噌，一上桌就彷彿帶來一整片星光閃爍的深海

這款春季限定的珍饈，烏賊體型小巧卻蘊藏豐富鮮甜海味，肉質Q彈細嫩

配上青花筍及主廚特調的醋味噌醬為這道料理增添靈魂

醇厚的味噌帶有發酵的甘香，結合果醋的微酸，使烏賊的鮮味更加奔放

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想要一口感受海洋的鮮甜，北海道干貝握絕對是你的不二選擇

這款握壽司的干貝真的是大到讓人驚艷，甚至超越了50元硬幣的大小，每一口都能體會到無與倫比的鮮嫩彈牙

當你咬下去，鮮美的海味瞬間在舌尖爆發，肉質厚實多汁，彷彿整個海洋的精華都集中在這小小一口中

搭配上微酸的醋飯，飯粒彈牙有勁，與干貝的甘甜完美融合，層次豐富，讓每一口都充滿驚喜

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 鹿兒島鰤魚握佐九州柚子胡椒選用來自鹿兒島的頂級鰤魚，其肉質鮮美，入口即化

每一片鰤魚都彈性十足，肉質細緻，帶著自然的油脂香，滋味無窮

更讓人心動的是那一抹獨特的九州柚子胡椒醬料，微辣與清香的完美平衡，既能感受柚子的清新爽口

又能體會胡椒的微妙辣感，滋味多層次，每一口都讓人流連忘返

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 這道北海道生蠔佐法式魚子與果醋凍，選用來自北海道的新鮮生蠔

鮮甜多汁，肉質豐滿而彈性十足，輕輕一咬，海味瞬間爆發

法式魚子如同璀璨的珠寶，顆顆飽滿、閃亮的顆粒在口中輕輕爆開

帶來濃郁的海味精華，瞬間提升口感層次，並與生蠔的鮮美完美呼應

加入的果醋凍，清新的果香與微酸的醋味交織，酸甜的清爽感令人耳目一新

為整道料理增添了活力，巧妙地平衡了魚子與生蠔的濃郁味道

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如果你正在尋找一款不一樣的壽司體驗，招牌浪花槍烏賊握絕對是不能錯過的美味

這道握壽司選用新鮮槍烏賊，經過製燒後，烏賊肉質彈嫩有勁

每一口都彷彿在口中跳躍，帶來無與倫比的清新海味

當你輕輕咬下，細緻的肉質和微妙的海鮮香氣隨即在舌尖展開，給予你一種難以抗拒的鮮美感

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如果你對鮪魚情有獨鍾，那麼這款超厚的日本愛媛黑鮪大腹一定能讓你大快朵頤

這片來自愛媛的頂級黑鮪魚大腹，肉質鮮嫩多汁，每一片厚切的魚肉都富含極致的油脂

當你輕輕咬下去，魚肉的豐盈口感瞬間在口中融化，帶來無比的滑順與豐富的海味

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松露海鮮茶碗蒸佐北海道松葉蟹高湯，一口下去，瞬間讓你感受到奢華與鮮美的雙重震撼

這道料理的茶碗蒸，口感滑嫩如絲，彷彿絲般細緻的蛋液在舌尖上輕輕融化，散發著無法抗拒的鮮甜香氣

每一口都帶有海鮮的鮮美，而那層松露的香氣更是為整道菜增添了難以言喻的高貴感

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 白金油旗魚握，每一口都帶著旗魚肉的滑順與濃郁的油香

超越普通海鮮的極致口感，讓你瞬間體驗到旗魚肉的豐盈與絲滑，就像溶化在舌尖的美味

當新鮮的白金油旗魚在醋飯上輕輕鋪開，它的油脂豐富，卻不油膩

反而為每一口帶來絕妙的鮮美甘甜，讓你欲罷不能中永和約會餐廳推薦｜【鮨明吟Sushi Mingyin】：高貴不貴的星級北海道日式無菜單料理，宴客、聚餐、慶生好選擇

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 比目魚鰭邊握佐魚子醬選用鮮嫩的比目魚鰭邊肉，每一片魚肉都滑嫩如絲

具有極致的細膩口感，帶有淡淡的海味，在舌尖上輕輕化開，讓你立刻沉浸在那份清新爽口的海洋氣息

而上頭的魚子醬更是整道料理的驚喜點綴，顆顆飽滿的魚子在口中爆開

鹹香四溢，帶來強烈的味覺層次，增添了一份奢華感

魚子醬的獨特鹹味與比目魚鰭邊肉的清甜相得益彰，讓整道握壽司充滿了海味與奢華的完美融合中永和約會餐廳推薦｜【鮨明吟Sushi Mingyin】：高貴不貴的星級北海道日式無菜單料理，宴客、聚餐、慶生好選擇

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經典鰈鱈西京燒，鰈鱈魚肉在火候恰到好處的烤製下，表面微微焦脆，內裡卻鮮嫩多汁

每一口都帶著濃郁的海味，口感彈嫩卻又不失柔滑

那層經典的西京味噌醬，甘甜鹹香完美融合，宛如醬汁的魔法，深深滲透入魚肉中，為每一口增添了層次感和風味的深度

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章魚柔煮OMAKASE中，煮物與燒物的烹調耗時最長，部分如章魚等海鮮類食材需要以慢煮的方式烹製

煮物則需要經過繁複的步驟熬製醬汁，阿中師傅真的很厲害，每一口都仿佛在口中融化

這道料理採用精緻的慢煮技法，讓章魚的肉質柔嫩無比，每一片都彈性十足它的口感，滑嫩如絲

無論是咀嚼還是入口的瞬間，都能感受到一股海鮮的純粹深層的鮮味

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味噌湯，好喝不死鹹

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【北海道馬糞海膽最中餅】是【鮨明吟】的經典得獎之作，口感外層酥脆的最中餅皮，輕輕咬下，瞬間爆發出來的是那股細膩

香脆的口感，與內裡的北海道馬糞海膽完美融合，將海膽的鮮甜海味的深度深深包裹其中

無論是當作精緻的開胃小點，還是享受一場海鮮的極致之旅，它都能帶來讓人無法抗拒的美味

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靜岡雙味蕨餅（抹茶、黃豆）：口感綿密，雙重滋味的夢幻結合

抹茶蕨餅散發著淡雅的茶香，每一口都充滿了清新的綠意，搭配上那份微微的苦甜

宛如品嚐一杯濃郁抹茶，舒緩心情，沉浸在清新中

黃豆蕨餅則帶來了淡淡的豆香，與蕨餅的Q彈口感完美結合，口感更加柔滑細膩，仿佛在品味著一段傳統的和風情懷

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我個人超推薦這道加點料理日本山椒鰻魚海苔燒，一口咬下，立刻感受到那股香氣四溢的滿足感

外層烤至微脆的海苔包裹著嫩滑多汁的鰻魚，每一口都散發著獨特的海鮮甘甜炭火香氣

鰻魚的肉質在口中綻放著濃郁的鮮美風味，恍若品嚐大海的精華，肉質細緻嫩滑，彈性十足

而那層緊緊包裹的海苔則提供了完美的鹹香對比，讓整道料理更加層次分明

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阿中師傅招待的厚蛋燒：滑嫩香濃，傳統與創新的完美融合

魚肉山藥的鮮美與土雞蛋的醇厚交織在一起，讓這道厚蛋燒的每一口都擁有濃郁的海味與自然的甘甜

當它在口中融化時，那種綿密而不膩的感覺，彷彿每一口都是大廚對食材的極致拿捏

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店家的醋飯可不簡單！店家嚴選北海道七星米特級米種，再搭配富士山進口好水精心烹煮

讓每一顆米粒都吸收純淨水質的細膩甘甜，散發出獨特的柔潤光澤

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在這裡，不只是品味極致美食，更能感受到滿滿的人情味

最特別的是，如果你生日當天來用餐，阿中師傅還會親自送上一份驚喜生日禮，為你的特別日子增添暖心回憶中永和約會餐廳推薦｜【鮨明吟Sushi Mingyin】：高貴不貴的星級北海道日式無菜單料理，宴客、聚餐、慶生好選擇

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一踏入鮨明吟，便能感受到濃厚的日式職人氛圍，簡約優雅的空間設計，搭配溫潤的木質調

打造出靜謐而高雅的用餐環境，彷彿置身於日本高端壽司名店

 吧檯席位，讓賓客能近距離欣賞師傅的刀工與料理過程

阿中師傅專注於每一道壽司的細節，從精準控溫的醋飯、手握時的力道

到最後點綴的細膩巧思，每一貫都宛如藝術品，讓人食指大動

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高腳椅下方的置物籃，讓你可以安心收納包包、隨身物品

不必擔心放在地上弄髒或沒地方擺放，整體用餐體驗更加舒適

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阿中師的手藝絕對是職人等級！遠赴日本大阪研習超過五年，師承日本正統高育體系

並在高玉建國店累積15年資歷，對日式料理的講究可說是精雕細琢、爐火純青

他的刀工細膩、火候掌控精準，每一貫壽司、每一道料理都充滿靈魂與層次

不僅讓食材風味極致綻放，更完美詮釋正統日料的高端細膩

難怪他能榮獲新北美食名店榮譽，成為無數饕客心中的職人之光

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店家的裝潢設計到碗盤擺設講究到讓人彷彿瞬間飛抵日本

每一個器皿都精心挑選，從手工燒製的和風陶碗到優雅細緻的漆器，無不散發出濃濃的日式美學

不只是擺盤考究，連細節都充滿儀式感，讓人在享用壽司與料理時

彷彿置身於東京高級壽司店，每一口都是視覺與味覺的雙重饗宴，讓人忍不住拍照打卡

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想吃頂級日料又怕荷包大失血？鮨明吟絕對是你的最佳選擇

這裡提供高貴不貴的無菜單料理，阿中師傅的精湛手藝加持

每一道料理都呈現出極致工藝與細膩風味，讓人一入口就驚艷

除了食材講究，用餐環境也超舒適！從日式風格的擺設到精緻的碗盤，每個細節都讓人彷彿置身日本

最棒的是，停車超方便，不論開車或騎車都能輕鬆抵達，完全沒有壓力

Omakase 師傅對各魚類都必須掌握一定的知識，每一道料理能反映出職人的專業，所以應慢慢品嘗，吃出阿中師傅「細心」的功夫

鮨明吟用日式細膩與熱情款待收服饕客味蕾

特別日子款待你心中最重要的人！非常值得推薦大家

中永和約會餐廳推薦｜【鮨明吟Sushi Mingyin】：高貴不貴的星級北海道日式無菜單料理，宴客、聚餐、慶生好選擇【鮨明吟Sushi Mingyin】價位

 午餐為NT$1880+10% / 3880+10%

 晚餐為NT$2280+10% / 3880+10%

 商務午餐為 $NTD.1000+10%(壽司8品、松露蒸蛋、湯)

 *套餐價位差別於食材種類、等級、及部位不同

【鮨明吟Sushi Mingyin】採定金預約制、可刷卡

 ｜僅限電話預約: 02-2949-9666

 ｜無菜單料理，同組貴賓需選擇同等價位｜

 📍 新北市永和區安樂路166

 *大眾運輸：捷運永安市場站，穿越八二三紀念公園(中和公園;四號公園)步行約5分鐘

(隔壁是SNOW FACTORY 雪坊精品優格 永和安樂門市)

 *停車資訊：永和國小地下停車場 或 國立臺灣圖書館 地下停車場

 *如開車前來建議提前半小時等候車位，以免影響各位的用餐權益

 Google maphttps://g.co/kgs/ExhDGFw

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店休日 : 鮨明吟Google營業時間公佈為標準

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phone02-2949-9666
place新北市永和區安樂路166號
4.56 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.64
服務品質
4.59
裝潢氣氛
4.36
CP值
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