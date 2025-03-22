是不是跟我一樣常常要吃飯腦筋就卡關了
什麼都想吃，一個人吃飯也只能選一種主餐
咕嚕咕嚕家主廚團隊解決大家的困擾
可以一次享用雙主食，五種主食配套出10款配套雙主餐
一個人也可以爽爽澎派吃，想吃的炸豬排、溫泉蛋、牛肉
咕嚕咕嚕家推出平日午餐 w雙主食的個人定食
份量比想像中還多，內用還可以享有湯咖哩無限續湯唷!
w雙主食的主食都是招牌人氣
讓什麼都想吃的饕客可以大大滿足、雙滿足
歡慶17周年推出新品，憤怒紅醬年度力作 滿蔥炙牛赤富士
3月22日(六)起~4月10日(四)
穿著紅色衣物或佩戴紅色飾品
內用消費點用🈵蔥炙牛赤富士
❤️即贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張❤️
(數量有限，送完為止)
咕嚕咕嚕家うちりょうり – 鳳山五甲店
位置：高雄市鳳山區五甲二路466號
電話： 07 726 9929
平日營業時間:11:00~14:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）
假日營業時間:11:00~15:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）
線上菜單:VIEW
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平日午餐限定 W主食定食
定食內固定都會有:夢幻馥米、札幌湯咖哩杯(可續湯)、明太子炸雞肉
五種主食讓你天天都能滿足，共10種組合任你搭
。溫泉蛋被燒肉綁架皿
。酥炸豬排滑蛋皿
。臭臭黑牛魔王皿
。偽豬排豆腐菇菇皿
。味噌豚烤野菜皿
W主食定食 238元起，配出你想要的餐點，可以吃雙主食!
份量算很十足，外帶內用都可以
內用還可以享有 札幌湯咖哩湯續湯(料無法續)
招牌 酥炸豬排滑蛋、臭臭黑牛魔王都是我常點的
一個人點兩個主餐點太多，平日午餐限定 W主食定食搞定我的困擾
讓我可以吃到雙主食啊!!!大開心，價格實惠又能吃超超超飽~
餐點都是現點製作，最超值的商業午餐約起來
咕嚕咕嚕家外送亦可定 w雙主食
W主食還配上招牌炸物 明太子炸雞肉
完全不馬虎，雞腿炸雞很大塊，淋上特製明太子醬再炙燒過
咬下都還有酥脆度，很大塊吃起來就是過癮，連小孩都搶吃
平日午餐，CP值更是高到破表，學生、小資族集合!
五款主食輕鬆自由挑兩款搭配成自己喜歡的 W主食
只有平日午餐限定唷~
使用線上點餐，就可以輕鬆配置自己喜歡的 平日午餐限定 W主食定食
偽豬排豆腐菇菇皿 + 酥炸豬排滑蛋皿
主食一點都不隨便，份量很超值
帶孩子來，亦可加點白飯一起來享用
酥炸豬排滑蛋皿
跟原本的主餐一樣的搞剛製作方式，醬料、調味完美比例不偷工減料
帶有厚度的豬排，咬下帶出蛋液甘甜順口滋味，很開胃
炸豬排淋醬很開胃下飯， 配頂級馥米一絕
偽豬排豆腐菇菇皿
如果吃鍋邊素食就可以選偽豬排豆腐菇菇
使用板豆腐搭配菇菇下去燉煮提出菇菇香氣
很厚實口感帶有豆香滋味
每一口都很香濃夠味，真的不輸給炸豬排
而且吃起來低熱量，減脂期的我就會挑選這款 偽豬排豆腐菇菇
札幌湯咖哩杯(可續湯)
商業午餐W主食是配製 札幌湯咖哩杯
札幌湯咖哩是咕嚕咕嚕家研發很久才推出，直接加碼配置再商業午餐
重點是內用可以免費續湯，不僅可以喝很爽口還可以淋上白飯上搭配
每一杯裡面都會有基本的蔬菜跟菇菇，可以免費續湯不包含蔬菜料
湯咖哩很夠味順口，不燥口耽擱不擔心會膩
偽豬排豆腐菇菇皿 + 溫泉蛋被燒肉綁架皿
整個端上來很澎派，光是雙主食就表現出誠意
不吃牛肉可以挑選 溫泉蛋被燒肉綁架皿
溫泉蛋底下還有番茄可以解膩增加果香
獨門特製燒肉帶嫩度，帶出洋蔥香甜味道
溫泉蛋可以攪拌滋潤燒肉提味，整個蓋在白飯上大口吃，超爽
真的解決甚麼都想吃的我，很難抉擇、一次可以吃到兩款主食好滿足
味噌豚烤野菜皿 + 溫泉蛋被燒肉綁架皿
味噌豚烤野菜皿
充滿日式風味的味噌豚烤野菜，不吃油炸就挑選這款
使用鐵板油煎炙燒，釀製過獨門日式味噌
豬肉帶有厚度，整個引出濃厚味噌香氣提味
烤蔬菜也是我喜歡吃的，增加膳食纖維
味噌豚烤野菜皿 + 臭臭黑牛魔王皿
臭臭黑牛魔王皿
邪惡的臭臭黑牛魔王，招牌牛肉搭配酥脆香濃蒜片
而且還有滿滿的蔥花，推薦給愛吃牛肉的饕客
記得把溫泉蛋滋潤下去，趁熱吃保有牛肉嫩度
溫泉蛋上淋上特製豬排醬提味
帶有牛肉本身渾厚的牛肉香氣甜味，整個蔥花滋潤好過癮
酥炸豬排滑蛋皿 + 臭臭黑牛魔王皿
歡慶 咕嚕咕嚕家17周年慶 新品上市
憤怒紅醬年度力作 滿蔥炙牛赤富士
3月22日(六)起~4月10日(四)
穿著紅色衣物或佩戴紅色飾品
內用消費點用🈵蔥炙牛赤富士
❤️即贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張❤️
(數量有限，送完為止)
上桌前服務人員會給貼心小卡
因為鐵板很熱、現場淋醬會噴發唷!!要注意~
真的是火山爆發了~~
富士山米飯是使用馥米，搭配有機生蛋黃
蒜辣蘿勒蕃茄醬汁很酸甜開胃，辣度可以挑選
新品 滿蔥炙牛赤富士
噴發上市 滿蔥炙牛赤富士，熱呼呼鐵板還有不斷滋滋作響
加上白米飯底下會帶有焦香，牛肉也是帶底部焦香，吃起來更加有層次
滿滿蔥花堆疊、特製蒜辣蘿勒蕃茄醬汁聞到讓味蕾都餓了
蛋黃就是要滋潤下去，可以搭配米飯或者用牛肉沾蛋黃吃
使用有機蛋黃，可以安心享用
帶有稠度的紅醬，重口味可以加一點辣度更開胃好吃
每一口都是燙口熱呼呼，吃吧!好解壓~
牛肉搭配蔥花，再沾上紅醬大口享用
引出不同層次，多種吃法一次滿足
歡慶17周年慶，內用消費點用滿蔥炙牛赤富士
贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張
3月22日(六)起~4月10日(四)
穿著紅色衣物或佩戴紅色飾品
內用消費點用🈵蔥炙牛赤富士
❤️即贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張❤️
(數量有限，送完為止)
SUNTORY 瓶啤酒(冰杯)
吃重口味的日式餐點，就很適合喝上一杯
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
貼心配上冰杯，整個綿密細緻泡沫喝起還順口不苦
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
抹茶玉露多多、玫瑰戀櫻氣泡飲
獨家日式療癒系飲品，最愛 玫瑰戀櫻氣泡飲，出滿玫瑰花香
溫泉蛋冰淇淋
很多饕客夏天飯後都會吃的溫泉蛋冰淇淋
溫泉蛋搭配抹茶冰淇淋，意外的絲滑順口
底下還有脆片讓口感豐富，吃起來更唰嘴、透心涼
MATCH冰的黑色布丁
我個人激推這款黑色布丁，滑嫩好吃
每次來都要點，秒殺吃完
職人咖哩就愛咕嚕咕嚕家，還有我愛的招牌炸豬排 厚實 juicy的口感
推出平日午餐 W主食 ，一次滿足兩個主食 願望，追起來
咕嚕咕嚕家うちりょうり 漢神成功總店
住址：高雄市前金區成功一路260號
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
電話：07-231 6667
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘
營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00
最後點餐時間是營業結束前30分鐘