是不是跟我一樣常常要吃飯腦筋就卡關了

什麼都想吃，一個人吃飯也只能選一種主餐

咕嚕咕嚕家主廚團隊解決大家的困擾

可以一次享用雙主食，五種主食配套出10款配套雙主餐

一個人也可以爽爽澎派吃，想吃的炸豬排、溫泉蛋、牛肉

咕嚕咕嚕家推出平日午餐 w雙主食的個人定食

份量比想像中還多，內用還可以享有湯咖哩無限續湯唷!

w雙主食的主食都是招牌人氣

讓什麼都想吃的饕客可以大大滿足、雙滿足

歡慶17周年推出新品，憤怒紅醬年度力作 滿蔥炙牛赤富士

3月22日(六)起~4月10日(四)

穿著紅色衣物或佩戴紅色飾品

內用消費點用🈵蔥炙牛赤富士

❤️即贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張❤️

(數量有限，送完為止)

咕嚕咕嚕家うちりょうり – 鳳山五甲店

位置：高雄市鳳山區五甲二路466號

電話： 07 726 9929

平日營業時間:11:00~14:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）

假日營業時間:11:00~15:00、17:00~21:00 （營業結束前30分鐘為最後點餐）

線上菜單:VIEW

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平日午餐限定 W主食定食

定食內固定都會有:夢幻馥米、札幌湯咖哩杯(可續湯)、明太子炸雞肉

五種主食讓你天天都能滿足，共10種組合任你搭



。溫泉蛋被燒肉綁架皿

。酥炸豬排滑蛋皿

。臭臭黑牛魔王皿

。偽豬排豆腐菇菇皿

。味噌豚烤野菜皿

W主食定食 238元起，配出你想要的餐點，可以吃雙主食!

份量算很十足，外帶內用都可以

內用還可以享有 札幌湯咖哩湯續湯(料無法續)

招牌 酥炸豬排滑蛋、臭臭黑牛魔王都是我常點的

一個人點兩個主餐點太多，平日午餐限定 W主食定食搞定我的困擾

讓我可以吃到雙主食啊!!!大開心，價格實惠又能吃超超超飽~

餐點都是現點製作，最超值的商業午餐約起來

咕嚕咕嚕家外送亦可定 w雙主食

W主食還配上招牌炸物 明太子炸雞肉

完全不馬虎，雞腿炸雞很大塊，淋上特製明太子醬再炙燒過

咬下都還有酥脆度，很大塊吃起來就是過癮，連小孩都搶吃

平日午餐，CP值更是高到破表，學生、小資族集合!

五款主食輕鬆自由挑兩款搭配成自己喜歡的 W主食

只有平日午餐限定唷~

使用線上點餐，就可以輕鬆配置自己喜歡的 平日午餐限定 W主食定食

偽豬排豆腐菇菇皿 + 酥炸豬排滑蛋皿

主食一點都不隨便，份量很超值

帶孩子來，亦可加點白飯一起來享用

酥炸豬排滑蛋皿

跟原本的主餐一樣的搞剛製作方式，醬料、調味完美比例不偷工減料

帶有厚度的豬排，咬下帶出蛋液甘甜順口滋味，很開胃

炸豬排淋醬很開胃下飯， 配頂級馥米一絕

偽豬排豆腐菇菇皿

如果吃鍋邊素食就可以選偽豬排豆腐菇菇

使用板豆腐搭配菇菇下去燉煮提出菇菇香氣

很厚實口感帶有豆香滋味

每一口都很香濃夠味，真的不輸給炸豬排

而且吃起來低熱量，減脂期的我就會挑選這款 偽豬排豆腐菇菇

札幌湯咖哩杯(可續湯)

商業午餐W主食是配製 札幌湯咖哩杯

札幌湯咖哩是咕嚕咕嚕家研發很久才推出，直接加碼配置再商業午餐

重點是內用可以免費續湯，不僅可以喝很爽口還可以淋上白飯上搭配

每一杯裡面都會有基本的蔬菜跟菇菇，可以免費續湯不包含蔬菜料

湯咖哩很夠味順口，不燥口耽擱不擔心會膩

偽豬排豆腐菇菇皿 + 溫泉蛋被燒肉綁架皿

整個端上來很澎派，光是雙主食就表現出誠意

不吃牛肉可以挑選 溫泉蛋被燒肉綁架皿

溫泉蛋底下還有番茄可以解膩增加果香

獨門特製燒肉帶嫩度，帶出洋蔥香甜味道

溫泉蛋可以攪拌滋潤燒肉提味，整個蓋在白飯上大口吃，超爽

真的解決甚麼都想吃的我，很難抉擇、一次可以吃到兩款主食好滿足

味噌豚烤野菜皿 + 溫泉蛋被燒肉綁架皿

味噌豚烤野菜皿

充滿日式風味的味噌豚烤野菜，不吃油炸就挑選這款

使用鐵板油煎炙燒，釀製過獨門日式味噌

豬肉帶有厚度，整個引出濃厚味噌香氣提味

烤蔬菜也是我喜歡吃的，增加膳食纖維

味噌豚烤野菜皿 + 臭臭黑牛魔王皿

臭臭黑牛魔王皿

邪惡的臭臭黑牛魔王，招牌牛肉搭配酥脆香濃蒜片

而且還有滿滿的蔥花，推薦給愛吃牛肉的饕客

記得把溫泉蛋滋潤下去，趁熱吃保有牛肉嫩度

溫泉蛋上淋上特製豬排醬提味

帶有牛肉本身渾厚的牛肉香氣甜味，整個蔥花滋潤好過癮

酥炸豬排滑蛋皿 + 臭臭黑牛魔王皿

歡慶 咕嚕咕嚕家17周年慶 新品上市

憤怒紅醬年度力作 滿蔥炙牛赤富士

3月22日(六)起~4月10日(四)

穿著紅色衣物或佩戴紅色飾品

內用消費點用🈵蔥炙牛赤富士

❤️即贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張❤️

(數量有限，送完為止)

上桌前服務人員會給貼心小卡

因為鐵板很熱、現場淋醬會噴發唷!!要注意~

真的是火山爆發了~~

富士山米飯是使用馥米，搭配有機生蛋黃

蒜辣蘿勒蕃茄醬汁很酸甜開胃，辣度可以挑選

新品 滿蔥炙牛赤富士

噴發上市 滿蔥炙牛赤富士，熱呼呼鐵板還有不斷滋滋作響

加上白米飯底下會帶有焦香，牛肉也是帶底部焦香，吃起來更加有層次

滿滿蔥花堆疊、特製蒜辣蘿勒蕃茄醬汁聞到讓味蕾都餓了

蛋黃就是要滋潤下去，可以搭配米飯或者用牛肉沾蛋黃吃

使用有機蛋黃，可以安心享用

帶有稠度的紅醬，重口味可以加一點辣度更開胃好吃

每一口都是燙口熱呼呼，吃吧!好解壓~

牛肉搭配蔥花，再沾上紅醬大口享用

引出不同層次，多種吃法一次滿足

歡慶17周年慶，內用消費點用滿蔥炙牛赤富士

贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張

3月22日(六)起~4月10日(四)

穿著紅色衣物或佩戴紅色飾品

內用消費點用🈵蔥炙牛赤富士

❤️即贈送全新W雙主餐定食8折嚐鮮劵一張❤️

(數量有限，送完為止)

SUNTORY 瓶啤酒(冰杯)

吃重口味的日式餐點，就很適合喝上一杯

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

貼心配上冰杯，整個綿密細緻泡沫喝起還順口不苦

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

抹茶玉露多多、玫瑰戀櫻氣泡飲

獨家日式療癒系飲品，最愛 玫瑰戀櫻氣泡飲，出滿玫瑰花香

溫泉蛋冰淇淋

很多饕客夏天飯後都會吃的溫泉蛋冰淇淋

溫泉蛋搭配抹茶冰淇淋，意外的絲滑順口

底下還有脆片讓口感豐富，吃起來更唰嘴、透心涼

MATCH冰的黑色布丁

我個人激推這款黑色布丁，滑嫩好吃

每次來都要點，秒殺吃完

職人咖哩就愛咕嚕咕嚕家，還有我愛的招牌炸豬排 厚實 juicy的口感

推出平日午餐 W主食 ，一次滿足兩個主食 願望，追起來

咕嚕咕嚕家うちりょうり 漢神成功總店

住址：高雄市前金區成功一路260號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話：07-231 6667

咕嚕咕嚕家うちりょうり 鳳山五甲店 住址：高雄市鳳山區五甲二路466號

營業時間：11：00～14:00、17:00～21：00

最後點餐時間是營業結束前30分鐘

電話：07- 726 9929