《G探美丸》，新竹金山街元氣美食 | 導讀

一、在哪邊?

二、店內設備

三、G探美丸金山街分店菜單

四、美食推薦

G探美丸以健康餐盒為初衷，以巧手藝照顧鄰近新竹園區的朋友，2025年展店新竹金山街嚕!! LOGO是一個小雞，相當活潑可愛!

《G探美丸》，新竹金山街元氣美食

電話：03-5780216； 營業時間：11:00~14:00 | 16:00~21:00

地址：新竹市東區金山七街16號（全聯旁）



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機車，可臨停附近店家無紅線處；汽車可前往金山南街收費停車場，再步行至金山七街店址

G探美丸 | 新竹金山街元氣美食，這邊是有接受與Foodpanda的!!

《G探美丸》飲品有：貴妃紅茶、冷翠烏龍、美式咖啡等；可以取用後與櫃台結帳!

餐具採自助方式，筷子、湯匙、杯子可以自己拿取!!

一個人來晚餐，也有電視可以看喔! 不會很無聊!! 不會孤單，因為一直有外送員來等餐!!

《G探美丸》，也推出周邊醬汁；十三香全素麻醬、手工炒製辣醬，讓喜歡G探美丸餐食的你，想念都可以在家裡複刻美味!!

十三香全素麻醬、手工炒製辣醬，均價NT100

店內享用餐食，有1個四人桌座位與1個二人桌座位!! 相當適合朋友小聚!!

G探美丸 | 新竹金山街分店 | 菜單，拍攝於2025/3/19

《G探美丸》，很適合2-3人歡聚的菜色：《原味鍋燒意麵》，《老饕麻奶鍋燒》，《爆蛤蠣小火鍋》《照燒牛五花蓋飯》，《原味泡芙》，《抹茶泡芙》，《草莓泡芙》，《貴妃紅茶》!

▲蝦爆蛤蠣小火鍋 NT350 (有20顆蛤蠣)

新竹鄰近南寮海邊，這款蛤蠣鮮甜、海味滿滿真的很適合朋友歡聚!!

話說，這道真的很適合男生工程師ㄟ，份量超足!! 蛤蠣有20顆、大明蝦、丸子，底下還有冬粉!! 因為我們有攜帶一只高中男學生，所以才可以幾乎完食整桌菜!!

▲原味鍋燒意麵 NT120

品嘗過G探美丸的原味鍋燒意麵，相當推薦!! 湯頭相當海味滿滿、清甜! 鍋燒湯頭使用，蛤蠣、大明蝦、雞蛋、甜不辣、丸子、雪白菇、鴻喜菇；真材實料，完食一碗元氣滿滿!!

湯頭鮮甜真的有熬煮出來，鮮味滿滿；鹹淡適宜!! 都會給予充足的葉菜類蔬菜，增加膳食纖維! G探美丸，用巧手藝來滿足園區工程師的味蕾!

喜歡鍋燒意麵的口感，真的可以點這道!! 特有烘乾鍋燒麵體吸附海鮮湯頭，一口滿足!!

▲照燒牛五花蓋飯 NT119

甜口的照燒醬汁、雪白菇、洋蔥、牛肉烹飪相當入味，與米飯一口品嘗；米飯烹煮軟Q彈牙、濕潤好入口，相當美味!! 份量相當有飽足感!

吸附甜醬油烹煮的牛五花肉，軟嫩好入口；一口咬下醬汁與肉片濃膩完美結合!!

照燒牛五花蓋飯，配菜也相當入味! 雪白菇沾附甜醬油醬汁，咀嚼感十足! 洋蔥與牛肉根本是完美組合! 烹煮後，完美呈現私家廚房的美味!

▲老饕麻奶鍋燒 NT150

奶香濃膩、麻而微辣的湯頭，讓人很享受! 與原味鍋燒意麵相同都有蛤蠣、大明蝦、雞蛋、甜不辣、丸子、雪白菇、鴻喜菇、豬肉片等，食材給予都很滿足、大方! 也添加葉菜類蔬菜，品嘗一碗滿足味蕾、也把營養滿足!

▲原味泡芙、抹茶泡芙、草莓泡芙 NT40/個

草莓泡芙，酥皮粉粉脆脆，內餡夾著草莓冰淇淋；餐後來一只，超級滿足!! 酸V酸V，相當濃膩口中!!

抹茶泡芙，內餡料真的品嘗的出抹茶的茶香；很適合馬拉松會議後來上一顆! 讓工程師的胃與腦袋清醒與甜蜜一下!

原味泡芙，內餡料的口味很類似卡士達；特有的甜奶油香草清新，我最喜歡! 很耐吃啦!!

▲貴妃紅茶 NT30

貴妃紅茶，老凍頂方式製造重發酵茶，特有的茶香回甘、甜蜜；一品即刻愛上!! 餐後與友人分食泡芙、一起品嘗貴妃紅茶、特有的午後悠哉，也推薦給你們!

G探美丸 | 新竹金山街店

粉專，G探美丸

電話：03-5780216

營業時間：11:00~14:00 | 16:00~21:00

地址：新竹市東區金山七街16號（全聯旁）

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