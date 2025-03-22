來到台南安平，絕對不能錯過全台獨一無二的軍艦博物館－定情碼頭德陽艦園區！這艘歷經韓戰、越戰洗禮的龐然巨艦，停泊在億載公園、林默娘公園旁，與漁光島、安平古堡、台江國家公園等景點相鄰，是安平旅遊的必訪之地。登上德陽艦，親身走訪甲板、武器區、艦長室等，感受電影般的軍事場景，絕對讓你大呼過癮！加上每年不同的主題特展，如2025年的『遇艦仙境傳說』，讓威武的軍艦多了幾分可愛，更是親子同遊的好去處。園區內還有戰鬥機、反潛機、坦克車等軍事設備，軍事迷們千萬別錯過！

【相關資訊】

定情碼頭德陽艦園區

地址:台南市安平區安億路115號

電話:06-2932925

開放時間:4月~10月9:00~19:00、11月~3月9:00~18:00

門票:全票100元、優待票80元、免費票(6歲以下孩童、身心障礙者)

定情碼頭德陽艦園區位置、停車、交通

▼定情碼頭德陽艦園區位於台南安平，旁邊就是億載公園、林默娘公園，大大的軍艦就停泊在安平港邊，真的很吸睛；開車的朋友可以直接導航至定點，路邊有不少停車格、機車格，算是很好停~~如果真的停滿也可以停林默娘公園免費停車場或是附近付費停車場。搭乘大眾交通工具的朋友可以從台南火車站前站出口轉乘計程車(約20分鐘)，或搭乘臺南市公車19號可直達德陽艦園區。

德陽艦開放時間

▼開放時間為9:00~19:00(11月~3月開放至18:00)，我們來的時候還是冬令時間，所以最後登艦時間為17:30，最後離場時間為17:50，大家記得多留點時間好好逛逛。

▼大家可以先到園區內逛逛拍照，如果沒有要登艦的話園區是免付費的唷!

▼這台帥氣的飛機是F-5F TIGER II 虎式戰鬥機，由我國航空工業發展中心與美國諾斯洛普(Northrop)公司合作生產，最大速度1658公里/時，升限15483公尺，配備M39A2型20公釐機砲一門，並可攜帶LTDS(雷射目標標定器)擔任雷射炸彈來導引任務；首架戰鬥機於1979年6月完工出廠，功能以人員訓練為主，並可執行各項演訓及偵巡等任務，如今這架戰鬥機已經功成身退，會長期停佇在園區，供大家來欣賞。旁邊還有兩台坦克車，小朋友看到難得的場景都好興奮啊~覺得超帥氣!

▼這架看起來很威風的是綽號”鯊魚機”的S-2T搜索者反潛機，從1954年就開始在美國服役，最高航速450公里，巡航時間最長9小時；上頭可搭載兩駕駛、兩系統員，機上除了反潛聲標，也可配備魚雷和深水炸彈~後來因為機型老舊，於2017年底退役，現在也出現在德陽艦旁，讓軍事迷可以好朝聖。

▼為了歡慶RO仙境傳說在台22週年，2025安平定情碼頭德陽艦園區與仙境傳說合作推出遇艦仙境傳說特展，讓遊戲的經典角色都可以出現在帥氣的軍艦上!

德陽艦歷史

▼德陽艦原為美國海軍基靈級驅逐艦，曾參與韓戰與越戰，戰功顯赫，後於1977年移交台灣，更名為「德陽」並於臺灣服役28年，執行多項任務，2005年於高雄新濱碼頭正式除役，2009年停泊於台南安平港，經修復後於2010年正式對外開放，成為台灣首座除役軍艦再利用的景點，也是全台唯一的軍艦博物館。

▼登艦前要先到售票處買票，也可以先上網買票更方便快速。

德陽艦門票

▼定情碼頭德陽艦園區票價如下，分為全票100元、優待票80元、免票0元，另外4月~10月開放時間為9:00~19:00，11月~3月開放時間為9:00~18:00，大家要稍微留意一下。

➤全票100元:一般民眾

➤優待票80元:

學生、軍警個人憑證

團體20人以上

滿65歲以上民眾憑證

設籍台南市民眾憑證

➤免費0元:

領有身心障礙證明卡本人免費(需陪伴者限一名享有免費優待)

未滿6歲兒童憑證

▼門票特別做成船票造型，也可以收藏當作紀念品。

▼入口處就有提供海軍帽，都是可以免費使用，戴著拍照也很帥。

集章換贈品活動

▼入口處還有集章活動，小朋友可以拿一張DM沿途蓋紀念章，集滿五個就可以到禮品店櫃台兌換明信片唷!(兌換至17:20)

德陽艦內部艙房

▼出發啦~這裡附有德陽艦平面圖，讓大家方便參考。

▼因為軍艦上行走空間較小，部份空間因年久失修有安全上的考量，所以一定要照著建議動線行走，並提醒小朋友不要奔跑以免發生危險唷!

▼一開始我們來到船艏，果不其然小口愛、小口妹立刻被可愛的角色給吸引，小口弟則是對大砲比較有興趣(笑)。

主砲

▼MARK30單管5吋38倍徑主砲是美國海軍研發出來的武器，可裝載於單向系統或雙向系統，不論在地面或空中的防禦都能精準且即時；第一次可以這麼近距離跟軍艦上的主砲合照感覺超酷!

▼在軍艦上還可以居高臨下欣賞園區的美景，整個視野都寬闊起來啦!

▼接著我們繼續跟著動線往前走，有種來軍艦上探險的感覺。

魚雷發射座

▼三聯裝MARK32魚雷發射座，這座魚雷發射系統具備3根發射管，還可以自由旋轉、易於瞄準目標，小口弟看到這個眼睛都亮了起來!

飛彈

▼三聯裝雄風一型飛彈也超酷，是以色列的天使飛彈二型為範本，逆向工程開發出來的一款武器，在民國七十年代是台灣主要的反艦武器，直到雄風二型出現後，才在民國101年正式全數除役~旁邊多了仙境傳說的角色讓威風凜凜的飛彈頓時變得溫柔起來了!

艦長室

▼艦長室，是艦長辦公與休息的空間，只有在艦艇停泊時才會回到此處，高級長官來訪時，也可以來到此處稍作歇息；雖說是艦長室但空間也是小小的，床鋪也相當陽春，更別說一般的海軍士兵們，不難想像出任務時的艱辛~~是說小口愛看到床馬上躺上去是怎樣，沒走幾步就累了嗎(笑)!!

電信室

▼電信室也很特別，這裡放置了有線電、無線電發射機和電信器材等機器，電信發報話務員會在這裡收發信息，譯電人員也會在這裡翻譯摩斯密碼，為對外聯絡的通訊室。

▼小朋友第一次看到摩斯密碼，覺得超有興趣，照著上頭的代碼用手指跟著敲敲打打，真的很促咪。

干擾火箭發射座

▼CR201干擾火箭發射座，是中山科學研究院在民國65年研發出的軍艦專用干擾火箭系統，以工蜂四型多管火箭的20聯裝發射器做為基礎，所發展出來的海軍艦用型的16聯裝發射器；來到這裡不僅可以了解軍艦的豐功偉業，還可以近距離感受砲火的震撼感，真的很有意思。

舵房

▼舵房則是小朋友覺得最有趣的地方，是軍艦的駕駛艙並設有艦長座位~~操作者為舵手及俥鐘手，負責聽取艦長或值更官於指揮台上發佈的命令與指示來控制軍艦的航向與速度，小朋友也坐在上頭感受當年軍艦行駛在海上的感覺，彷彿可以想像當時乘風破浪的心情。

▼這些機關都是當年真的有在使用的控制器，既有年代感，也非常真實。

▼從窗口還能遠眺軍艦前方的海面，真的好有臨場感啊!

▼視野下方則是軍艦上裝置的強大武器，一眼望去真的很威風，也不難想像當年的肅殺之氣。

▼另外還有信號台與傳聲筒，小口愛還在這裡吶喊了一番~~還好旁邊剛好沒什麼人(笑)!

▼軍艦上的走道非常狹窄，而且上下樓梯相當陡峭，停泊在港邊都已經不算好走了，更別說在海上疾駛的時候更是不良於行。

▼登上越來越高的甲板，望出去的風景也越來越遼闊，真的有種居高臨下的感覺。

▼裡頭還設有拍照打卡區，在威風的軍艦旁就是可愛的角色，整個變得很童趣啊!

▼往園區看下去，威風凜凜的戰鬥機頓時像是照了縮小燈一般，變得好迷你啊!

飛行甲板

▼飛行甲板，可供直升機起降，平時也是集會、訓練的公共場所，不少朋友也會坐在這裡拍美照。

▼後電戰為設置電子作戰的收發機與計算機的裝備間，平時的空間也做為辦公所用；我們將軍艦上的設備都走完一圈，不僅可以看見威猛的武器，還有德陽艦輝煌的歷史，還能從中感受到海軍保家衛國的辛勞，真的是很特別的體驗。

▼不得不說德陽艦真的很好拍，隨便拍都很有FU~不過可惜今年主題不是機器人，而是走可愛風的仙境傳說，感覺有這麼一點違和，不過小女生很喜歡就是了(笑)!

▼德陽艦參觀完畢後一定要來張大合照，畢竟人生很難得可以這麼近距離欣賞到軍艦，整個很有氣勢啊!

禮品店

▼蓋完章後就到禮品店來換禮物啦~還可以順道參觀、選購紀念品。

▼這裡有販售不少軍用相關的物品，像是軍用野戰糧食、海軍衣服、水壺、公仔、包包、吊飾等，種類多元，還真的滿有特色的。

▼領到明信片後還可以來蓋個紀念章，就可以收藏或是寄給家人好友囉!購票處旁還有裝置藝術可以拍照，果然小女生都很吃這一套~~拍起來很可愛!

德陽艦園區評價

第一次近距離參觀軍艦，只要花少少的門票就能登艦，不管大人小孩看到軍艦都很興奮，給人一種真實又震撼的感覺；尤其每年都搭配不同主題，很適合帶小朋友來走訪，有興趣的朋友不妨也可以安排一下。

【相關資訊】

定情碼頭德陽艦園區

地址:台南市安平區安億路115號

電話:06-2932925

開放時間:4月~10月9:00~19:00、11月~3月9:00~18:00

門票:全票100元、優待票80元、免費票(6歲以下孩童、身心障礙者)



官網:安平定情碼頭德陽艦園區官方網站

FB:安平定情碼頭德陽艦園區官方臉書粉絲團

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