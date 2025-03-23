西門萬華-咖易啡命理咖啡館-感到累了嗎?來這喝一杯咖啡吃個輕食順便占卜易經解籤吧!!

對人生感到迷惘?

滿腹心事卻無人可以傾聽或是指示你方向?

想找到指引卻又怕花大錢找到不對的能量?

那推薦你可以來西門這邊喝杯咖啡放鬆心情

同時也能感應下自己的磁場簡單占卜一下

沒錯在咖易啡這邊只要挑選一杯咖啡或輕食

就能簡易抽籤卜卦(易經)

每周三還會有店家親挑的塔羅老師駐店

收費只要100元即可看到您問事的過去現在與未來

咖易啡的咖啡都是相當高CP值- 菜單都有標示明確的產地與海拔數

同時也有說明咖啡的口感與品種都有仔細的標示

一點都不含糊或是隨便阿~~

除了有獨特的五行咖啡

闆娘也提供客製化的手沖咖啡~~可以隨時客製化您所喜愛的風味

能跟隨客人的方向與節奏進行微調喔

店內提供輕食點心種類繁多繽紛可供客人自行選擇

這次點的是我個人偏愛的果香系咖啡- 黛薇夫人

來自衣索比亞的果香調風味咖啡

入口會感到厚實的酸香體驗

舌尖雙側尤為明顯充滿那獨有活力明亮的酸勁

爽朗的鮮明酸度與果香的純粹通通如雨點般在舌尖上顯現

清爽的柑橘花香帶來陣陣飽滿甘甜的果實前奏

那豐盛的氣息含有葡萄與佛手柑相互結合的餘韻

口頰飄香四溢夾帶爽朗活力的清甜果香

帶來久久不間斷的木質果香調交響樂曲

令人回味無窮~~品完優質五行咖啡後則和開始到櫃檯抽籤

無論是問事或是不問都能隨手抽下~~讓整體的磁場感應你的問題

闆娘平時有學易經的豐富經驗同時配合那幽默風趣的個性

與其聊天會感到如沐春風心情也變得開朗起來

闆娘解卦也會依照其事實卦象而非多加不必要的解讀

讓我感到真是相當神準阿~~~ 且不會讓人感到有算命的壓迫感

相當隨和歡迎有興趣的朋友們一起來咖易啡命理咖啡館相互體驗喔

這邊分享下當時我與家人的占卜卦象

其實聽完真心覺得有夠準的~~ 針對我個人目前的職涯情況

完全就如同卦象所示-再配合闆娘老師的解說

完全就是說到我心坎內~~卦象告知我應該要注意的事項

也說中我目前的心情與現象!! 與闆娘聊天並說出心中想法與擔憂的時候

她能感同身受並舉出實際例子來引領我的方向

真是讓人相當愉悅又放鬆~推薦給大家來輕鬆小喝又能聊天指引方向的咖啡館喔

<<店家資訊>>

店名:咖易啡命理咖啡館 I Ching Cafe

地址: 台北市萬華區昆明街214號

電話:0930 065 410

營業時間: 1000-1930

FB/ IG : https://www.facebook.com/p/咖易啡命理咖啡館-I-Ching-Cafe-61568260463598/?_rdr

https://www.instagram.com/i_ching_cafe/

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咖易啡命理咖啡館 I Ching Cafe





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