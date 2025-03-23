為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜米其林必比登美食

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜米其林必比登美食

2025-03-23 08:27:00 文字：Lion Fun ❤
share
Lion Fun ❤

Lion Fun ❤

 

來到南投鹿谷不能錯過的就是菇神鹿谷店美食啦！！

對於愛吃菇類的朋友們，絕對會超愛～～

對於菇類本身還好的朋友們，絕對會愛上！！

它那火鍋湯頭，真的很厲害～～第一次吃時可能會以為熱炒為主要販售商品

實際上火鍋的湯頭，更是厲害！！每次必點鍋，跟著我們吃起來！！！ＧＯＧＯＧＯ～～～

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店

目前想要吃菇神，只能在鹿谷與新社吃到，兩邊比起來，鹿谷會更方便點

距離竹山交流道不會太遠，又是再往溪頭的路上，走過路過都會想要停下來先吃飽ＸＤ

擁有超大的停車場，開車來很方便，不擔心停車問題

一二樓都可以用餐，包含地下室哦（地下室適合多人桌菜）

親子老婦友善，有電梯，就算是行動不便都不需要擔心上下樓梯問題！！

整體空間真的很大，少人多人用餐都很方便，當天好多團體客哦～

除此之外，戶外空間是我們很推的內，雖然沒有冷氣，但是現在天氣很涼，超舒服的

還可以欣賞外面的風景～～～超舒服

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

一樓要販售菇類商品與周邊產品，都可以逛逛哦！！

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

凍頂烏龍茶與醬料都是自行取用，辣椒醬油與特製菇神腐乳醬都很推薦～～必拿

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

之前都是吃雙人套餐，這次人比較多，選了多人套餐組合

黃金蟲草古早雞套餐

會吃到古早雞、冷盤、椒鹽小卷、金沙杏鮑、花菇肉燥、蔬菜盤、吹雪冬瓜鮮檸等，都是店內人氣商品

煩惱不知道要吃什麼！？直接點套餐吧！！而且很划算呢～

可以六個人吃，吃不完就打包吧～～還能再回去吃一餐

 

鮑魚果香冷盤

黑豆、水蜜桃、蟹肉棒、蝦子、鮑魚、海蜇皮、黃金鹿茸菇泡菜

是不是超澎湃的，份量又很大！！！菇神的餐點都蠻大份的，基本上只會吃超飽ＸＤ

最喜歡黃金鹿茸菇泡菜，是這裡才有的小菜，很像是黃金泡菜的口感，但是用的是鹿茸菇製作，非常特別～

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

金沙杏鮑 

每次來必點，最喜歡鹹蛋鹹鹹口感

杏鮑菇建議趁熱吃，雖然涼了也還是很好吃～～杏鮑菇很大一塊！！

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

蔬菜盤

每一份火鍋都會附上蔬菜盤，滿滿的菇類！！

整個很澎湃，各種菇類都能吃到，很滿足～

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

花菇肉燥

除了一大碗白飯外，還給了一碗花菇肉燥自己淋

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

黃金蟲草古早雞

特別選用成長16週齡以上的雞肉，也是中興大學特別開發的古早味放山雞

肉質特別美味，再來是重量約2-3斤

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

一絲開，那肥美的肉質，超喜歡～～

湯頭不用說了，絕對是續湯再續湯，冬天喝整個都暖起來

另外主角黃金蟲草也讓人很喜歡呢，吃起來是脆脆口感的菇類

而且它不會特別軟掉，口感不管怎麼咬都一樣～～

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店。最美味的菇菇料理｜黃金蟲草古早雞｜

我們很愛的菇神，真心推薦大家經過一定要先吃飽阿！！！

如果多人來用餐更合適，可以一次吃到多樣菜色

餐點份量大，很實在！！湯頭又美味～～～火鍋必點

附近的鹿芝谷生態景觀園區也很推薦大家到訪哦，詳細介紹請點我～

 

 

 

 

菇神鹿谷店

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段350號

營業時間：11:00-19:00

電話：04-9275-2889

菇神鹿谷店官網

菇神鹿谷店粉專

 

 

 

 

 

 

 

嘉義泡腳推薦｜清豐濤月嘉義景觀餐廳。仁義潭餐廳｜湯婆婆湯屋｜IG追蹤嘉義泡腳推薦｜清豐濤月嘉義景觀餐廳。仁義潭餐廳｜湯婆婆湯屋｜

https://www.instagram.com/lionfunlife/

 

 

嘉義泡腳推薦｜清豐濤月嘉義景觀餐廳。仁義潭餐廳｜湯婆婆湯屋｜更多文章分享嘉義泡腳推薦｜清豐濤月嘉義景觀餐廳。仁義潭餐廳｜湯婆婆湯屋｜

http://lionfun.tw/blog

 

 

 

 

每個人的喜好與觀感程度不一樣，僅供參考，請以自己的感受為主：）

食記與遊記皆有一定的時效性，請依現場為主

 

 

歡迎加入Lion Fun粉絲團，獲得更多第一手資訊


文章標籤
南投鹿谷 火鍋湯頭 南投鹿谷美食 凍頂烏龍茶 辣椒醬 南投鹿谷小吃 南投鹿谷景點 鹿谷美食 鹿谷美食推薦 菇神鹿谷店 黃金蟲草古早雞 米其林必比登美食
創作者介紹
創作者 Lion Fun ❤ 的頭像
Lion Fun ❤

Lion Fun ❤

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

菇神 鹿谷店

phone
place南投縣鹿谷鄉中正路二段350號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up