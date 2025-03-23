來到南投鹿谷不能錯過的就是菇神鹿谷店美食啦！！

對於愛吃菇類的朋友們，絕對會超愛～～

對於菇類本身還好的朋友們，絕對會愛上！！

它那火鍋湯頭，真的很厲害～～第一次吃時可能會以為熱炒為主要販售商品

實際上火鍋的湯頭，更是厲害！！每次必點鍋，跟著我們吃起來！！！ＧＯＧＯＧＯ～～～

南投鹿谷美食｜菇神鹿谷店

目前想要吃菇神，只能在鹿谷與新社吃到，兩邊比起來，鹿谷會更方便點

距離竹山交流道不會太遠，又是再往溪頭的路上，走過路過都會想要停下來先吃飽ＸＤ

擁有超大的停車場，開車來很方便，不擔心停車問題

一二樓都可以用餐，包含地下室哦（地下室適合多人桌菜）

親子老婦友善，有電梯，就算是行動不便都不需要擔心上下樓梯問題！！

整體空間真的很大，少人多人用餐都很方便，當天好多團體客哦～

除此之外，戶外空間是我們很推的內，雖然沒有冷氣，但是現在天氣很涼，超舒服的

還可以欣賞外面的風景～～～超舒服

一樓要販售菇類商品與周邊產品，都可以逛逛哦！！

凍頂烏龍茶與醬料都是自行取用，辣椒醬油與特製菇神腐乳醬都很推薦～～必拿

之前都是吃雙人套餐，這次人比較多，選了多人套餐組合

黃金蟲草古早雞套餐

會吃到古早雞、冷盤、椒鹽小卷、金沙杏鮑、花菇肉燥、蔬菜盤、吹雪冬瓜鮮檸等，都是店內人氣商品

煩惱不知道要吃什麼！？直接點套餐吧！！而且很划算呢～

可以六個人吃，吃不完就打包吧～～還能再回去吃一餐

鮑魚果香冷盤

黑豆、水蜜桃、蟹肉棒、蝦子、鮑魚、海蜇皮、黃金鹿茸菇泡菜

是不是超澎湃的，份量又很大！！！菇神的餐點都蠻大份的，基本上只會吃超飽ＸＤ

最喜歡黃金鹿茸菇泡菜，是這裡才有的小菜，很像是黃金泡菜的口感，但是用的是鹿茸菇製作，非常特別～

金沙杏鮑

每次來必點，最喜歡鹹蛋鹹鹹口感

杏鮑菇建議趁熱吃，雖然涼了也還是很好吃～～杏鮑菇很大一塊！！

蔬菜盤

每一份火鍋都會附上蔬菜盤，滿滿的菇類！！

整個很澎湃，各種菇類都能吃到，很滿足～

花菇肉燥

除了一大碗白飯外，還給了一碗花菇肉燥自己淋

黃金蟲草古早雞

特別選用成長16週齡以上的雞肉，也是中興大學特別開發的古早味放山雞

肉質特別美味，再來是重量約2-3斤

一絲開，那肥美的肉質，超喜歡～～

湯頭不用說了，絕對是續湯再續湯，冬天喝整個都暖起來

另外主角黃金蟲草也讓人很喜歡呢，吃起來是脆脆口感的菇類

而且它不會特別軟掉，口感不管怎麼咬都一樣～～

我們很愛的菇神，真心推薦大家經過一定要先吃飽阿！！！

如果多人來用餐更合適，可以一次吃到多樣菜色

餐點份量大，很實在！！湯頭又美味～～～火鍋必點

附近的鹿芝谷生態景觀園區也很推薦大家到訪哦，詳細介紹請點我～

菇神鹿谷店

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段350號

營業時間：11:00-19:00

電話：04-9275-2889

菇神鹿谷店官網

菇神鹿谷店粉專





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