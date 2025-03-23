過年前安排一場半日遊，最後是到彰化田中

原本只是安排吃一家溫州大餛飩後就要 去高鐵站搭車回家

後來發現還要等將近40多分鐘的公車，就臨時決定選一家點心「小花紅豆餅」作 結

(看來在剛才吃餛飩沒吃飽)

(客串演出: J哥)

彰化旅遊資訊可參考

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餐廳名稱：小花紅豆餅(彰化縣田中鎮復興路746號)

營業資訊：04-8747201 週二至日11:00-18:00；週一休

餐點介紹：車輪餅

用餐日期：2025.01



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▲小花紅豆餅 店面

(客串演出: J哥)

小花紅豆餅 菜單(拍攝日期：2025.01)

▲小花紅豆餅

我去的時候已經有不少車輪餅烤好並疊在烤模前方，老闆會在餅殼上刮出不同刀痕作口味記號

不是現烤的車輪餅，摸起來還是微溫熱的，上半餅殼很乾爽平滑有些許粉感，下半面餅殼則有一點點軟

口感半硬脆帶點韌性，外緣直角那一圈特別香脆好吃

芝麻餅 NT 15

黑芝麻是用無糖或微糖黑芝麻粗礪，還有少許完整黑芝麻顆粒。黑芝麻餡量不多，一是香氣普通也不甜膩，二則是顯得餅殼特別厚，斷面上還有密布的細長孔洞，而且有滿滿帶點蘇打鹼味的麵糊味和厚實嚼感。這讓我有點熟悉的感覺，原來是車輪餅造型的芝麻麥仔煎(麵粉煎/麥煎嗲)！

這顆芝麻餅讓我異想天開，想說若麥仔煎能做成如車輪餅般大小應該不錯，不然常常因為麥仔煎都太大塊而不敢多買，也就不能一次吃多種口味了

芋頭餅 NT 15

芋泥是有兩三顆芋頭粒(直徑約0.5 cm)的厚實糊狀，這口感讓我猜應該是有加奶油(或...奶油風味的植物油)，不過還是有芋頭味，沒有明顯甜味和奶味，吃起來不會膩，但也沒什麼特別的

菜脯米餅 NT 15

很細的蘿蔔絲和少量胡蘿蔔絲，有醬油和黑胡椒粗礪調味，咀嚼時能感覺滲出少量汁水，鹹味適中，有淡淡黑胡椒的香氣但不會嗆辣。整體我覺得調味蠻合宜好吃，一次吃兩、三顆也不會味覺疲勞，且跟以往常吃到的菜脯(或蘿蔔絲)車輪餅有多出那麼一點額外的滋味，不知道是不是胡蘿蔔煸炒出的味道？

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以上。