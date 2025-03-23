如果你正在尋找宜蘭的隱藏版美食，那麼宜蘭員山的望龍埤鵝肉攤絕對是你的不二選擇

這個低調卻深受當地人喜愛的攤位，不僅以美味的鵝肉料理著稱，還有一個讓你無法抗拒的亮點

20元就能讓你鵝肉湯麵、炒米粉吃到飽！在物價飛漲的今天，這樣的超值享受簡直太讓人驚喜了

望龍埤鵝肉攤位於宜蘭員山望龍埤湖畔，是許多饕客心目中的隱藏版美食寶地

由於位置相對隱密，可能要費點功夫才能找到這家美食小攤

不過，一旦你找到它，絕對不會讓你失望

店家有免費的停車場可以停車，如果停滿了，附近還有一個收費停車場供選擇

所以你不用擔心找不到停車位，這樣一來，即使是自駕前往也非常方便

望龍埤鵝肉攤

地址：宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號

營業時間：10:30-19:00，週五10:30-17:00

進入店內後，你會發現這裡別有洞天！

雖然位子置很多，但裡面的人氣也相當旺盛，常常坐滿了來享用美食的顧客

進店後，先拿著菜單再找位子！這樣你就可以快速點餐，避免等待

這裡的涼拌小菜新鮮爽口，配料多樣，可以與主菜搭配，增加口感的層次感

不要錯過這些額外的美味選擇，它們會為你的餐點增添更多風味

只需20元就能品嚐到香濃的鵝湯麵或鵝湯米粉，而且都是無限量供應

如果你想要再加一碗米湯，則可以在店內自取，非常方便

鵝肉米粉的湯底濃郁而不油膩，絕對能讓你的味蕾感到滿足

炒米粉也是無限吃到飽

店家的辣椒是自己炒的，香又辣，請斟酌使用

鵝肉的口感特別出色，它多汁且鮮嫩，每一口咬下去都能感受到肉質的細膩和豐富的肉香

望龍埤鵝肉攤的鵝肉真的是必點菜，不能錯過

炒牛肉也是這裡的一大亮點，選用嫩滑的牛肉片，搭配香脆的蔥跟洋蔥

炒至剛好熟透，肉質鮮嫩，味道濃郁，每一口都是對牛肉愛好者的極致滿足

紅燒豆腐則是外脆內嫩，豆腐吸收了醬汁的濃郁味道，讓人一口接一口停不下來

炒高麗菜炒至爽脆，保留了蔬菜的原汁原味

豬肝湯湯底清淡而鮮美，豬肝嫩滑，不油膩，我超愛的

無論是家庭聚餐還是朋友聚會，宜蘭員山的望龍埤鵝肉攤都是不容錯過的好去處

20元吃到飽的鵝湯麵和鵝湯米粉，加上豐富的菜品選擇，保證讓你的味蕾得到滿足

吃飽後，還可以順便去望龍埤步道走走，欣賞美麗的自然景色，消化美食，享受悠閒的時光

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