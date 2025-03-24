前言

「花蓮市區」附近，比較知名的景點像「東大門夜市」、「公正街包子」、「七星潭」等地點，大家因該都經常去吧 😁

所以大漠要來個「反其道而行」，來去找找「花蓮市區」附近的「冷門景點」瞧瞧，看看是大家都不知道這些景點，還是因為這些地點都不好玩 😆

另外看看可不可以順便促進「花蓮觀光」~

好歹大漠曾經在「花蓮」住了 7 年，對「花蓮」有感情了，看到「花蓮觀光」來來越差，還是會有點難過得 😖

一、停車場

「台肥海洋深層水園區」有自己專屬「停車場」，而且提供的車位很多，不用為「停車問題」感到煩惱 ~

剛停好車，大漠就發現「草地」上，發現有「火車的軌道」，看來以前「運送肥料」是使用「火車」來完成的 ~

不過「鐵道」好像沒有被列為「重點項目」，因為「草」都快把「鐵道」都吃掉了 😅

只要順著「海豚」走，就可以將「園區」內的「六個參觀景點」全部走完 ~

另外還有「部分區域」在「規劃中」，很期待它的開放 😊

二、迎賓大道

順著「迎賓大道」走，會先看到「日治時期」的「木造房屋」，保留的想當完整 ~

走在「木造房屋」的「長廊」上，有一種回到「學校」的感覺 😆

但大漠不曾在「木造建物」裡頭讀過書，怎麼會有這種感覺 😂

一旁有個「防空洞」，上頭還趴著一個「可愛的吉祥物」~

「吉祥物」好像叫做「信差小天使」~

對了 ~ 這區的建物屬於「籌備中」的狀態，所以這個「防空洞」，看起來「髒髒亂亂」的，情有可原吧 😅

「日治時期」的「防空洞」很讓大漠感到不解，為什麼會有「一半在陸地上」，而不是「全部都在地下」呢❓❓

之前在「戶羽機關車園區」看見的「防空洞」，也是這種類型的 ~

看完「防空洞」，繼續前往下一個景點 ~

未來「教室開放」後，大家就可以體驗「六棵筆直的大樹」迎接眾人進入 ~

就好像有「六個警衛」，共同把手大門一樣 ~

三、遇見花池

穿越「遮擋視線」的建物後，會遇見一個漂亮的「小池塘」~

所以這個點叫做「遇見花池」，非常對味 😂

「花池」上還倒映著一旁的「日式木建築」，看上去特別的漂亮 ~

以前有這樣的配置，因該「很豪華」吧 ~

不知道是長官的辦公室，還是用來接待客人的 😄

越接近「木建築」正門，更可以看出「木建築」與「花池」搭配非常完美，它們互相為對方加分，讓大漠都想要住在這裡了 😆

大漠這時想試試看「水面上」的「倒影」，還可看見甚麼 ❓❓

結果發現「花池」裡頭，養了好多隻「鯉魚」~

不過都是「鯉魚」全部都是「黑色」的，看不太清楚 😆

對了 ~ 靠近「花池」附近的「草皮」，都吸滿了大量的「水分」相當「柔軟」~

所以不要太接近「花池」，因為「摔倒」的機率還蠻大的 😇

接下來大漠想把「花池」一旁的「石頭」當作「前景」，看看有沒有不一樣的效果 ~

結果看見後頭的「烏雲」，露出的一點「藍天」，這也讓「花池」的「色彩」繽紛了起來 😀

繞著「花池」走了一圈，發現「花池」中央的「石頭」上，有隻「黑冠麻鷺」~

可惜手機的焦距，沒有辦法拍那麼遠 😅

大漠走到哪，池塘內的「鯉魚」，就游到哪 😄

而且還一副「想要吃飼料」的樣子，但是這裡「沒有賣魚飼料」阿 😅

逛完了「花池」，繼續往下個景點去囉 ~

四、深足癒步道

想要做「足癒」的話，必須遵守「五個規則」 ~

要「脫鞋」、「脫襪」，還要「把腳洗乾淨」，才可以開始進行「足癒」喔 ~

「足癒」雖然對「身體健康」有幫助， 但也不可以過量，最多「泡十五鐘」就好 ~

最後跟「泡完溫泉」一樣，要多多「補充水分」喔 ~

「鞋子放置區」這裡有介紹「足癒」是由「德國」的「克奈普神父」發明，好處是可以促進「下肢血液循環」，進而提高「身體免疫力」👍

「足癒池」空間很大，看上去應該可以二、三十人同時進行「足癒」~

完成「足癒」後，來去「台灣海礦館」裡頭，看看有甚麼可以學習的 ~

五、台灣海礦館

「台灣海礦館」外觀看上去，幾乎就是「日本電影」中，看見的「日式建築」~

「花蓮」果然是當初「日本移民」的「重點地區」，建築就直接是「日式的」~

穿越建築外圍後，進入「中庭」，也會看到「二戰時期」，遺留下的「防空洞」~

「中庭」沒有「防空洞」的話，應該可以更漂亮 😄

進入「台灣海礦館」後，可以看見「海洋深層水」的「取水模型」~

知道了「海洋深層水」如何取得的 ~

另外還可以認識到「海洋深層水」製作成「瓶裝水」的流程 ~

大漠在「台灣海礦館」內，拍的照片很少，所以就要大家到場觀賞囉 ~

六、台肥構內社

「台灣海礦館」旁，還有個「神社」，而且保留下來的「建物」相當完整 ~

有「鳥居」，有「參道」，有「手水舍」，還有「拜殿」，剩下的就參考一下「神日介紹」囉 ~

原來「神社」還有分「官社」、「國社」、「縣社」、「鄉社」... 等。

而在「公司」內，供「員工」參拜的「神社」，則叫做「構內社」😎

看完「神日介紹」，大漠「猜測」這因該是「手水舍」吧 ~

「拜殿」上多了兩條「卡哩卡哩 (固定繩)」，感覺曾經被「颱風」吹走過，所以需要嚴加固定 😖

既然「拜殿」看上去，有點「搖搖欲墜」的感覺，還是「遠遠的觀賞」就好 😁

「手水舍」的水相當「清澈」，符合「淨身」的概念 ~

大漠「還沒查資料」前，還以為它是「許願池」 😆

「台肥海洋深層水園區」真正的「大門口」前，還有個大大的「噴水池」~

但不確認這個「噴水池」，還有沒有在運作 😅

「台灣海礦館」正門口，有兩個「可愛的吉祥物」迎接「遊客」入館參觀 ~

快要到「晚飯時間」，準備回到「停車場」，回家吃飯囉 ~

七、海角防空洞

「台灣海礦館」的「防空洞」，看上去是「有整理」過的 ~

於是大漠就在回家前，進去「防空洞」內部瞧瞧 ~

「防空洞」內有幾張「台肥海洋深層水園區」歷史照 ~

不知道是哪位「長官」 的「視訪照」 😅

「長官」巡視「廠區設備」~

原來紀錄的是「開工典禮」，而巡視的設備是「燃油製氫設備」~

早年「台肥」是以「電解水法」 ，將「石灰石」中的「氫」分解出來，並產出「硝酸錏鈣肥料」。

但在「台灣經濟發展」後，經常「東電送西」，造成「台肥」常常「缺電停工」，於是「台肥」就改使用「較省電」的「燃油製氫」製造「硝酸錏鈣肥料」👍

這個充滿歷史的「防空洞」，還有個好聽的名字「海角防空洞」~

這名字可不是亂取的，因為「台肥海洋深層水園區」真的位於「花蓮海岸」的「海角」上 ~

「台肥海洋深層水園區」在「二戰時期」，其實是「日本」產「鋁」的重要基地，所以常常會受到「美軍」的「空襲」，因此這裡建造了許多「防空洞」😖

離開「台灣海礦館」前，發現牆上有介紹各個「吉祥物」~

這兩隻「吉祥物」大漠沒看到，看來逛得還不夠深入，要好好檢討一下 😅

「台灣海礦館」正門口的「吉祥物」 ，是「Dr. Konw」和「水媽咪」~

看來「海礦 Super」是「吉祥物」中的「主角」，可以擁有自己「個人照」 😆

取水深度有「662 公尺」，確實是「海洋深層水」😄

回到了「花池」這邊 ~

還是覺得這裡的設計，從每個角度看上去，都非常好看 ~

所以離開前，忍不住又拍了一張 😆

地圖

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