「林聰明沙鍋魚頭」絕對是來到嘉義美食旅遊不可錯過的行程，香炸的魚頭配上大鍋滷煮的菜，搭上香氣四溢的沙茶讓人食指大動，趕快來品嚐！

嘉義東區美食 林聰明沙鍋魚頭 外觀與內部環境



「林聰明沙鍋魚頭」就在文化路觀光夜市裡的中正路上。



即便是在平日去品嚐，也是有不少遊客在排隊。

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右邊是外帶排隊，中間則是內用排隊。

在「林聰明沙鍋魚頭」內用的話要先來抽號碼牌，然後等候叫號。

接著先拿菜單，預先填好，以便等下叫號順便先結帳。

裡面內用空間不小，而且翻桌率很高，稍微等一下就會有位子。

還有一些老闆特別珍藏，整個屋子裡都有檜木的香味。

除了本店之外，左右兩邊還有其他的空間可以用餐。

右邊的店面還有很特別的藝術雕塑。

重新設計過的林聰明，也開始跟年輕人有更多的對話，開始推周邊商品。

有T恤、鴨舌帽、襪子，也是相當的潮。

嘉義東區美食 林聰明沙鍋魚頭 美食菜單

不管是內用外帶，「林聰明沙鍋魚頭」都要先填寫菜單，這樣可以加快用餐的流程。

冷菜的部分也很值得點幾道，若很猶豫的話可以點青菜拼盤。

此外也有火雞肉切盤，如果覺得來嘉義非得吃火雞肉的話，也是很好的選擇。

沙鍋的料都在店面現做，新鮮看得到。

滿滿的魚頭魚肉，等著饕客享用。

瞧瞧這熬煮的湯底，真是美味所在！

嘉義東區美食 林聰明沙鍋魚頭 美味上桌

青菜拼盤好適合天熱食用，涼涼的青菜相當清脆，沾上醬汁好好吃。

火雞肉飯切成丁狀，比起一般的手撕長條狀更好入口。

魯肉飯也是切成丁狀，瘦肉肥肉分明，醬汁鹹甜好吃，搭配上太陽蛋真是絕配。

就是要這樣把太陽蛋弄破，混在一起拌著吃。

超級經典的沙鍋菜+魚頭，用料非常的澎湃。

滿滿的高麗菜、豆皮、豆腐，甜鹹的沙茶湯底，好喝到不行，可以免費續湯喔！

魚頭的肉也是不少，整個啃完都沒問題。

整體來說「林聰明沙鍋魚頭」的用料豐富扎實，滿滿的沙茶香氣以及南部特有的甜鹹口味，實在是讓人胃口大開，免費續湯更讓饕客們可以吃到過癮。

其實每個小菜也很想點一下，感覺都好吃，雖然只點了青菜拼盤，每種青菜都很清爽，搭著重口味的沙鍋菜更能平衡口感。

魯肉飯也是相當推薦，只是太陽蛋單點30元，但真的好好吃啊。

嘉義東區美食 林聰明沙鍋魚頭 交通地圖

林聰明沙鍋魚頭

地址：600嘉義市東區中正路361號

電話： 0800-520-166

營業時間：中午12:00–晚上20:00

官網：https://www.smartfish.com.tw/