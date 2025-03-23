簡單分享一下小年夜時去的泰式料理 恰辣辣泰式料理CHA LALA THAI CUISINE ร้านอาหารไทยชลดา

恰辣辣最近才北屯東山路搬到松竹路，更大的店面、更多的座位

新開的恰辣辣非常的大間，只可惜門面跟門牌覺得隨意了點

(畢竟台中餐廳每間美輪美奐，外觀設計、造景一間比一間厲害，樸素的話感覺會輸在起跑點)

店員感覺每一個都是泰國人或泰國華僑，還沒用餐就開始覺得他們口味肯定很道地！

進店後看得出來應該是之前店面沿用的，沒有太多改裝，桌子上都還有火鍋爐的痕跡XD

我個人比較喜歡一樓，採光比較好，二樓沒有窗戶就比較昏暗

恰辣辣有非常多的泰式餐點，許多菜色也都製作成不同肉類甚至是蔬食，可以滿足不同喜好、需求的客人

（有許多蔬食上的調整不會在菜單上，可以額外跟店員詢問）

個人覺得肉類吃起來都偏硬一點，但調味都還算厲害

飯的部分是直接算人頭 $20 (除非點套餐才有送白飯)

不知道為什麼沒有拍到飲料，不過我覺得恰辣辣的飲料選擇很多，除了常見的泰奶外，還點的到山竹汁、羅望子水之類的



綠咖哩雞 ＄230

綠咖哩根本是到泰式餐廳必點的料理

恰辣辣使用了椰漿而非勾芡，味道很濃郁，卻也是最辣的一道

烤老虎 ＄290

簡單來講就是烤牛肉

牛肉使用的是牛腹肉的部位，油花比較多. 搭配羅旺仔辣椒醬很好吃

打拋牛＄230

絕對是我到泰國餐廳必點下飯料理

使用新鮮打拋葉,帶著小辣跟鹹香，真的是隨便都可以扒好幾碗飯的等級

（但我更喜歡像打拋豬那種肉末的處理方式）

鹹蛋炒板豆腐 ＄220

說是泰式料理我覺得更像中式料理（金沙豆腐的泰式版？）

不麻的椒麻雞 ＄230

來到恰辣辣我才知道除了月亮蝦餅之外，原來泰國也沒有椒麻雞 (題外話是我很喜歡瓦城的椒麻雞)

“麻”事實上是來自於雲南地區的口味

不過炸的香酥的雞腿肉沾上泰式風味的酸辣醬汁還是超級好吃！尤其是雞肉真的非常多隻軟嫩

特製成素食口味的phat thai，也就是泰式炒河粉

曼谷夜市人氣火山排骨 $499

去過曼谷對這個火山排骨應該是無人不知無人不曉吧！（當然尺寸是差很多拉～）

剛開始會是剛煮好的排骨送上桌，然後再隨桌淋上充滿香蘭葉、香菜、辣椒末、大蒜的醬汁

排骨經過慢火燉煮，入口即化，搭配濃郁的辣酸湯汁，完美展現泰式料理的層次感

泰國蝦醬空心菜 $150

泰式料理幾乎都以肉、海鮮為主食，蝦醬空心菜算是少見的蔬菜品項了吧

在蝦醬的調味下即使空心菜都變得很下飯

恰辣辣因為使用水耕空心菜，所以梗都比較粗一點







只有台灣有的泰式月亮蝦餅：月亮代表我的心 $160 (4片)

我個人覺得恰辣辣很貼心的是他們的蝦餅有分大份跟小份

像我們這一桌四個人一個人不吃海鮮（我）另一個人吃素

如果在一般的餐廳根本是跟蝦餅無緣，但因為恰辣辣可以點小份所以一個人吃兩片負擔也不會太大

鮮蝦粉絲煲 $275

冬蔭功 $290

冬蔭功是一種綜合香料的名稱,加上 數種海鮮料, 有著檸檬的酸,椰糖甜,跟泰式辣椒醬的辣, 非常開胃

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題外話是 Google直接寫寵物可入店，不過需要推車或提籠

但建議如果帶推車的話提前跟店家說，才好直接安排在一樓（不用扛）

恰辣辣泰式料理CHA LALA THAI CUISINE

地址：406台中市北屯區松竹路一段9號

營業時間：11:00–21:00

電話：0424361811



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