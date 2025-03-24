喜歡吃蛋黃酥的大大看過來，朋友不久前推薦一家獲得ITQI風味大賞一星殊榮肯定的行天宮美食慧上癮蛋黃酥，由於有實體門市，就趁有經過附近時繞過去看看，結果知道這間鄰近捷運行天宮站伴手禮店有不少國外遊客會來購買，而且除了蛋黃酥外，還有流心芋頭酥、鳳梨酥、鳳黃酥…等多樣商品可選，所以也沒空手而歸，至於帶回家的這些慧上癮禮盒產品，實際品嚐後自己也蠻喜歡的，所以就來小分享一下，讓在找網購人氣蛋黃酥、台北必買伴手禮推薦店家的人參考看看。

慧上癮的蛋黃酥是創辦人美惠姐為了照顧母親健康，因此嚴選食材所製作的，由於有好口碑，後來也在離行天宮不遠的建國北路二段226巷裡開設實體門市，而我當天從捷運行天宮站最近的出口步行過來，約莫5分鐘左右就到了。

進到慧上癮門市裡面，看到店內空間不大，但陳列販售的商品外包裝都各有特色，很適合買來當伴手禮送給親朋好友。

慧上癮蛋黃酥有獲得2024比利時ITQI風味大賞一星殊榮肯定，而獲頒的獎狀就擺放在櫃臺後方架子上。

這間行天宮美食店家展售的商品都有做說明，其中最有人氣的，就是可以吃到蛋黃酥外跟芋頭酥的慧上癮黃金組合6入禮盒。

為了讓進來逛的客人能買到自己最喜歡的商品，因此慧上癮也大方地提供多種商品可以自由試吃呢！

既然來了，當然也沒空手而歸，至於帶回家的這些慧上癮禮盒，就來一一地的分享囉…

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