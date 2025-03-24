創立於2017年，不做加盟沒有分店，餐點主打麵線為主，清麵線40元起，另外還有料加到快滿出來的中卷雙腸、中卷肉羹、還有必點招牌三國鼎立麵線，每人內用低消一碗麵線，而且內用可續清麵線一次，很超值又好吃

撰文。拍攝／呂萱萱

位於文興路上，就在文化二路跟文化三路的中間，鄰近林口長庚，捷運A8，附近其實也有滿多小吃

內用空間並不大，座位也不多，所以一下就客滿，外面還有很多人排隊，但還好大家吃完就離開，所以也不會等太久

麵線40元起，也都有分大、小份，內用可免費續清麵線一次，這真的很划算，如果食量大的朋友，非常適合來飽足一餐

因為店家有低消，每人要點一碗，所以今天我們二個女生來吃，點了一份三國鼎立麵線、跟清麵線，結果根本吃不完還打包ＸＤ

上圖這是招牌「三國鼎立麵線」，如果不知道該點什麼，我們很推薦可以直接來一份，本來以為裡面有三種配料，沒想到有中卷、大腸、小腸、肉羹、花枝羹，而且料真的超級多

他們家的麵線很Ｑ，比一般麵線還粗一點，有帶微微咬勁，勾芡稠度也很剛好，湯頭有淡淡柴魚香，而且沒有加香菜，反而是加九層塔，口感更不錯

中卷真的超級新鮮，口感咬起來有脆度，吃得到中卷的鮮甜味

肉羹、花枝羹的口感也不錯

腸子有先滷過，口感不死鹹，還滿入味的

這是清麵線，特地請店家加辣試試

如果你不太敢吃辣的朋友，建議謹慎服用，這家的辣椒真的好辣！是紅色小辣椒的那種辣感，搭配麵線超好吃的啦