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學承韓國阿珠媽正宗韓式泡菜、好吃扎實 自然捲韓式飯捲 多口味 X 大推雜菜冬粉、韓式豆腐煲、高雄好吃紫菜飯捲 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-24 08:12:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

學承韓國阿珠媽正宗韓式泡菜、好吃扎實 自然捲韓式飯捲 多口味 X 大推雜菜冬粉、韓式豆腐煲、高雄好吃紫菜飯捲 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

自然捲韓式紫菜飯捲 搬家也回歸了，進化升級2.0版本
店家斥資百萬引進韓國自動捲飯捲機器
可以快速的捲紫菜飯捲，每一捲都很滿滿扎實餡料
從小攤子起家的自然捲韓式紫菜飯捲，深受很多上班族、女孩子喜歡的韓式紫菜飯捲
厲害的不僅是飯捲，還有雜菜冬粉、韓式手工泡菜、韓式鍋物、韓式炸醬麵等韓式美食

正宗韓式風味，都是老闆娘學承韓國阿珠媽的手藝
食材調味都是韓國引進的調味，釀製小菜絕對韓國道地風味

線上訂餐只在＂營業時間開放＂（請至官方line查看營業時間）
☎️訂餐0987029957
請於營業日10:00～13:45、15:30～18:40來電（無人接聽時，請多加利用線上點餐）

自然捲韓式飯捲專賣店
位置:高雄市新興區復興一路101號
營業時間:11:00~14:00、15:30~19:00(週日公休)
線上訂購：@925hymtt
自然捲韓式紫菜飯捲| 菜單＆線上點餐
IG:https://www.instagram.com/lineid94oec/
粉絲團:Facebook

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高雄市新興區復興路起家的自然捲韓式飯捲專賣店

升級店鋪、器材也全面升級
不變的正宗韓式風味鍋物、紫菜飯捲、韓式釀製泡菜

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自然捲韓式飯捲 全新2.0 ，引進韓國進口全自動機器來捲飯捲

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高雄好吃飯捲，用餐顛峰時段都要排隊等候
建議可先預約，生意真的很好很好
訂單很多，大量訂購都建議提早預訂，讓店家便利準備

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自然捲韓式飯捲專賣店 菜單
韓式飯捲、特色韓味、韓式小菜、韓式拉麵、韓式鍋物、炸物
很多熟客都知道韓式飯捲也可以不切，可以直接快速便利拿起來享用

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一週只休息一天，悶熱天氣就吃紫菜飯捲
天冷韓式鍋物就很熱賣，完全正宗韓式風味，連豆腐煲都豆腐都是韓式豆腐

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每日新鮮備料，很多減脂或者不想攝取澱粉的饕客
都會把飯捲升級改無飯蛋捲

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老闆斥資百萬引進韓國全自動機器，把食材放入，快速捲起扎實紫菜飯捲

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食材用料依舊滿滿的，市面上很少店家願意投入全自動化
店家不僅堅持食材用料新鮮、引進韓國調味、製作出可口高品質的紫菜飯捲

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捲完再放置切割飯捲機內，快速完成
而且切得很工整，打開來每盒都好完整

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高雄最好吃、最多口味的紫菜飯捲

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身邊朋友都是愛好者，好吃回購至少超過10次以上
口味很多，還有獨家特色口味
想要大口啃食可以備註<換鋁箔紙包裝>

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不僅上班族很愛，家庭聚餐我也訂購好幾次
韓式泡菜一定要點，紫菜飯捲多口味、打開來直接可以分享吃

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韓國泡菜

店內的韓國泡菜、韓式小菜都是學承韓國阿珠媽
堅持製作出最道地的韓式風味，不改良
韓國人喜歡吃剛釀製的泡菜，不是那種發酵很久的味道

想念韓國泡菜、釀製小菜，就來自然捲韓式飯捲

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帶有水嫩與清脆口感，酸度讓唾液直流，引出微微辣度提味

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正宗韓式風味，不是那種甜味
酸度會讓味蕾大開，單吃或者配飯捲吃都很適合

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小黃瓜泡菜
這款也是學承韓國阿珠媽的手藝
整個爆水嫩清脆爽口，讓不愛吃小黃瓜的饕客都愛

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使用辣粉、辛香料都是黃金比例調配

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絕對開胃，保有食材本身的鮮味
不是那種過度發酵的小菜

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炸蝦飯捲、豆皮波菜飯捲

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炸蝦飯捲
直接包進兩尾炸蝦，外帶回家咬下還會有酥脆與蝦子甜味香氣
裡面的釀製蘿蔔都自家手工製作，爽口香甜提味

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紫菜飯捲我都搶吃頭部跟尾部，因為最爆量!!吃起來最爽~
整個大口咬下，很扎實的用料，豐富香氣堆疊、爽口好吃

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豆皮波菜飯捲
很細膩的手法，豆皮都還滷製過
遵循韓式處理方式滷過豆皮，提出香氣甘甜度

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波菜很細膩，不擔心有菜菜味
滿滿的紅蘿蔔絲、釀製蘿蔔、小黃瓜，都是我的愛
中間還有夾蛋，整個豐富香氣帶出豆皮香氣
不要小看一捲，吃完對女孩子來說真的很飽

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米飯都是挑選過的，精選台灣米製作，飽滿香甜

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口味都會標註在餐盒上面，加上透明蓋很容易看到裡面紫菜飯捲內容物

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滿滿餡料的紫菜飯捲，超過數十種口味
對了！還有很韓系的小飯捲+辣蘿蔔乾

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紫菜飯捲料很多，比米飯用料還要多
表面都會刷上香油、灑上芝麻
使用機器卷，整個很扎實，口感咀嚼起來也格外的帶Q度有層次

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韓國燒肉飯捲
招牌人氣韓國燒肉飯捲，獨門釀製的燒肉很甘甜，保有肉的咀嚼口感與嫩度

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整個切面很工整，餡料多多
吃了會一塊接一塊唰嘴的吃完，爽口不油膩，吃不膩阿！
我好愛吃紫菜飯捲～

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韓國辣雞飯捲
這款不擔心太辣，特製了辣雞保有雞肉香氣引出辣度
加上配料很多，會柔和辣度～吃起來更加開胃

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辣雞用量也是很多，都可吃到肉肉口感，一點都不空虛

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野餐、聚餐我都會提早預訂來取餐，很便利~身邊朋友吃過都會再訪!

 

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最愛的雜菜冬粉，我可以堪稱他是高雄最好吃的嗎?!
真的最像我在韓國吃到的味道

前一陣子還停賣，不僅做法搞剛、原物料都要使用韓國進口才能製作出豐富香氣

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雜菜冬粉
當天還遇到朋友也特地來買雜菜冬粉，豐富的料帶出冬粉的層次香氣

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上面還會放上蛋絲，裡面料很多
豬肉、小黃瓜、香菇、紅蘿蔔、白芝麻等等料

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冬粉整個精華香氣吸收飽滿，每一口味道都很濃厚

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絕對開胃，我個人超愛~
豬肉釀製過，帶有軟嫩度好好吃，甘甜順口

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韓式炸醬麵
很正宗的韓式炸醬麵，醬汁給很多
還給了半熟蛋，雞蛋要全熟也可以備註

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很濃稠香甜炸醬風味，帶有甜味是南部人愛的滋味
麵條也選得很好，帶有Q度~滑溜順口吃得滿嘴黑黑的

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雞蛋可以攪拌下去滋潤，韓國人都愛這味

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豬五花泡菜鍋(附白飯)
最愛的豆腐鍋來了!!!而且是韓國豆腐~
店家挑選很久、找很久，才找到真正韓國豆腐
口感跟台式、板豆腐都不一樣，很厚實大塊帶有嫩度

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辣醬都是自家特製炒過，阿珠媽傳承的風味
整個滋潤湯頭，讓很多熟客都愛這味~~比韓國餐廳吃到的還道地

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韓國豆腐好好吃，保有豆香滋味，很嫩帶有口感

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豬肉片都很大塊，保有油脂Q度，吸附精華香氣引出辣度

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會附上一碗飯，絕對開胃下飯
還可以把米飯加入泡菜鍋內，整個滲入精華香氣當泡飯更好吃

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蛤蠣也新鮮好吃

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建議要先訂，現場都要等
紫菜飯捲、餐點都是現點製作

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外送平台有合作，附近滿滿額店家也會外送唷!

可在營業時間內採用線上點餐，付款方式有：現金（限2000元內）、刷卡及Apple pay付款
外送提早2個以上天數預訂，如若當天預訂，尖峰時段外送需求高且外送員有限，僅能依訂單狀況通知您可以抵達時間
可接受電話詢問能否外送，請於營業日10:00～13:45、15:30～18:40來電，電話0987029957
外送皆送至外送地1樓，請於外送時間留意外送員致電，外送抵達時間以盡量準時爲基準
因路線安排或會提早15分鐘內抵達，若此備註無法接受，建議點餐自取
有開放Uber訂餐服務
不接受多次追加（預訂前一天下午五點前，只開放一次追加），追加可能會影響外送時間
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。數量大於30份以上，請務必提早5天以上，於營業時間的訂餐時段＂先做詢問＂
。不接受多次追加（預訂前一天下午五點前，只開放一次追加），追加可能會影響取餐時間

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不定時推出限定手作韓國小菜，還有販售一整罐的，都是獨門手工特製

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手作韓國小菜，正港韓國阿珠媽風味

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可以買回家配，煮泡菜鍋或者單吃都很開胃

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自然捲韓式紫菜飯捲

phone09-87029957
place高雄市新興區復興一路70-14號
4.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.25
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