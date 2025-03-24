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新北【淡水紫藤花園】紫色交響曲——紫藤、鳶尾、錫葉藤與藍雪共舞的夢幻仙境

2025-03-24 09:02:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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淡水紫藤花園

      紫氣東來，韶光如約，【淡水紫藤花園】紫藤花隨流光輕轉而至，2025園區放日期為3/20預估盛開期為3/25-4/6，約短短10天，想親歷這場全台最大紫藤花園的紫色風暴，可得提早規劃，以免錯過美景！本文拍攝於202442，特意選在花季尾聲探訪，就是想看看，當紫藤不在最盛之時，又是怎樣的風貌？總得有人來揭曉這一幕吧！

      ↓登愣！入園第一下快門，紫色花瀑傾瀉，還是可以的！

淡水紫藤花園 紫藤花

      但因前兩日幾陣暴雨，花瀑的長度和密度，跟最佳賞花期比起來，明顯不如了。

淡水紫藤花園

淡水紫藤花園 紫藤花

      哈哈，掛在棚架上的紫藤花串，短短的，反而是另一番可愛。

淡水紫藤花園 紫藤花

      花季進入尾聲，飄落的花瓣在地面鋪成一片紫色絨毯，別有一番詩意。

淡水紫藤花園 紫藤花

      花影滿身，花瓣飄落於肩，如此浪漫的紫色夢境，詩畫般的仙境，依舊是戀人、旅客最佳的約會、打卡園地。

淡水紫藤花園 紫藤花

淡水紫藤花園 紫藤花

淡水紫藤花園 紫藤花

淡水紫藤花園 紫藤花

      鳶尾花往年均安排於紫藤倒影區水池畔，現在在主棚架這邊也栽種了。藍紫的色澤，與紫藤花海相互輝映。

淡水紫藤花園 紫藤花

淡水紫藤花園 鳶尾花

      ↓還有錫葉藤，共同編織園區的紫色夢幻。

淡水紫藤花園 錫葉藤

淡水紫藤花園 錫葉藤

淡水紫藤花園 錫葉藤

      ↓這是美女櫻嗎？我沒把握。

淡水紫藤花園 美女櫻

      ↓水池這邊的紫藤花況也差強人意。

淡水紫藤花園 水池倒影區

淡水紫藤花園 水池倒影區

       ↓但是鳶尾花卻比往年開得燦爛，似乎起到了救場的功能，甚至喧賓奪主了。

淡水紫藤花園 水池倒影區

淡水紫藤花園 鳶尾花

      ↓發現一叢藍雪，咦？背景是？

淡水紫藤花園 藍雪

      ↓原來從紫藤花園，可以遙望到淡水天元宮！以前都沒發現！

淡水天元宮

      ↓一定要以紫藤花為前景給天元宮來一張，吼，角度橋了好久，終於勉強成功。

淡水天元宮

       ↓紫藤花隧道區。

淡水紫藤花園

淡水紫藤花園

淡水紫藤花園

      ↓隧道旁，全台唯一的樹形紫藤花區，花況反而有維持住，是今日最繁盛迷人的一區。

淡水紫藤花園

淡水紫藤花園 樹形紫藤花

淡水紫藤花園 樹形紫藤花

淡水紫藤花園 樹形紫藤花

淡水紫藤花園 樹形紫藤花

淡水紫藤花園 紫藤花

淡水紫藤花園 樹形紫藤花

淡水紫藤花園

      想要拍美美的網美照，來這裡就對了。

淡水紫藤花園

淡水紫藤花園 樹形紫藤花

      ↓這隻是什麼？雪貂嗎？

水獺

淡水紫藤花園

      層層疊疊的花串，於陽光和微風中輕輕搖曳，散發著濃郁花香，淡水紫藤花園的紫藤花，不僅是一場視覺盛宴，更是一場心靈的療癒之旅，讓每位來訪的旅人，於紫色浪漫中，留下最美的回憶。

淡水紫藤花園

淡水紫藤花園

淡水紫藤花園

紫藤花  

      好啦，即便花季即將謝幕，這場紫色交響曲依舊餘韻悠長，為春天留下最動人的詩篇。話說回來，有了這次的經驗，下個花季，還是請留意紫藤花園的臉書，選擇花朵最爆開的時候來，更能充分感受紫色瀑布傾瀉而下的震撼感喔！

淡水紫藤花園

 

淡水紫藤花園二號水源園區

地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號對面（用Google導航，近北新醫院、天元宮)

開放時間：09:00~17:00

花期：預計3/25~4/12

停車位：機車150台、無「汽車」停車位，開車者請至新北市淡水區北新路三段22號停車（居民收費停車場），步行至園區約1518分鐘

【大眾交通】

淡水捷運站轉搭公車866875876877至天元宮站下車，天元宮7-11對面巷子步行約15-18分鐘抵達

若無法久走，可至停車接駁站搭乘自費共乘計程車（單程每人40元）。停車接駁站地址: 新北市淡水區北新路三段22號（皆有標示為紫藤專車）

【計程車】從淡水站、紅樹林站出發，跳表費用約230280

 

 

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 .

 

  

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紫藤花 淡水紫藤花 淡水紫藤花園 水源園區 賞花 追花 錫葉藤 鳶尾花 淡水天元宮 花瀑 藍雪
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