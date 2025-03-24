【新北九份平價住宿推薦】九份和風小築│Harmony Inn (鄰近九份老街、九份必住人氣民宿、高CP值住宿首選!!!)

說到台北近郊自由行、景點旅遊、九份必住旅館與民宿推薦，位在新北市瑞芳區、九份老街附近的「九份和風小築」，主打舒適的住宿環境以及絕美的日式禪風設計，讓旅客輕鬆入住九份山城，享受靜謐之美；而且「九份和風小築」樓下就是九份老街，交通超級方便，可說是平價、高CP值的家庭、親子、情侶、背包客住宿選擇之一。

九份和風小築，鬧中取靜，交通方便，輕鬆漫遊九份老街

如果你計畫來九份、平溪、十分、基隆等熱門景點旅遊，又想要避開滿滿的觀光人潮，不妨住進夢幻山城；「九份和風小築」就位在九份老街內，輕鬆旅遊九份老街的美食與美景、來一場悠閒慢活的台北、新北2天1夜輕旅行吧~

九份和風小築│交通

Google地圖請點我 > 九份老街到「九份和風小築」

安妮王搭乘965(台灣好行-九份金瓜線)，從台北不到1小時就到九份老街了；另外，也可以瑞芳火車站搭公車「788」、「1062」等，約15分鐘就能抵達九份老街站，再步行一小段路就到了，交通整個超級方便的，超適合來九份慢慢玩、慢慢住~

在「九份早餐店」旁邊的石梯，就能看到「九份和風小築」的路線指引，住這裡等於離九份老街只差幾步路，沉浸在老街的復古氛圍，輕鬆探索各種美食與特色小店，慢慢逛老街超愜意的><

九份和風小築│初訪

鬧中取靜，充滿日式風情的民宿

「九份和風小築」位於九份老街內，門口的招牌設計融合了和風與台灣傳統建築元素，散發出濃濃的懷舊氛圍，與九份獨特的老街風情一拍即合。

溫馨且具有日式風格的接待櫃檯

「九份和風小築」的旅館人員很親切，快速核對入住資訊、遞房間鑰匙與交代注意事項後，就完成Check in手續囉~

值得一提的是，櫃檯設計以木質與藤編結合，搭配背景的山水畫、紅色天鵝絨高腳椅等，呈現出自然質樸、低調奢華的高級感~

九份和風小築│房型種類

多種房型，享受九份山城風光的平價民宿!!!

「九份和風小築」分為A館與B館，如果喜愛日式禪風與現代簡約設計的旅客，提供多種房型，像是單人房、雙人房、四人房等，無論是背包客、情侶、朋友、親子、家庭旅遊，都能找到適合的房型。(圖片來源: Harmony Inn)

簡約溫馨、空間寬敞的房型，絕對是小家庭、親子或朋友入住的最佳選擇!!!

這次安妮王一夥人入住「標準四人房」，跟著旅館人員的指引，來到「九份和風小築B館」，一進門，溫暖的木質裝潢搭配柔和的燈光，沙發區簡約卻不失質感，擺放著精選的書籍與擺飾，讓旅客在旅途中也能感受一份悠閒的時光；這種現代簡約卻不失質感的設計，讓人一踏進來就感受到放鬆與寧靜，適合在九份慢慢玩、慢慢住，在九份山城裡享受慵懶時光~

九份和風小築│標準四人房

房型：標準四人房

價格：安妮王一夥人是3月份入住，1個晚上原價大約6000元，遇上民宿佛性大折扣後，大約4000、5000元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：Harmony Inn

簡約舒適的標準四人房，度過寧靜的九份山城之夜

「標準四人房」融合了日式和風的溫馨氣氛，最多可以4人入住，配置2張超級大床，擺放在木質地台上，床鋪鋪設潔白的床單，搭配深色抱枕，展現出簡約高雅的設計感。

在設備上，有鏡子、書桌、熱水壺、杯子、衣架、小冰箱等，該有的設備應有盡有。

除此之外，衛浴空間也整理得很乾淨，在盥洗用品上，備有沐浴乳與洗髮乳，以及軟綿綿的浴巾與毛巾；且牆面與地板皆使用白色瓷磚，搭配藍色花紋磁磚作為裝飾，還蠻特別的。

小而美的休息區域!!!

安妮王最喜歡的小空間，軟軟的小沙發、抱枕，以及透明的桌面，搭配木質支架，展現出現代感與輕盈質感，整體空間寬敞、清新自然，在這裡聊天、吃個九份美食、消夜，超療癒的><

九份和風小築│住宿體驗

萬能櫃台，響應環保

如果忘了帶牙膏、牙刷、刮鬍刀、香皂，或者想要吃碗熱騰騰的泡麵，在「九份和風小築」櫃檯可以購買，為旅客解決住宿上的不便。

活動資訊，微光森林用餐9折優惠!!!

只要入住「九份和風小築」，在微光森林用餐，限定餐點可享9折優惠ㄛ~

實用廚房，居家旅行小幫手

「九份和風小築」的廚房空間，有冰箱、微波爐、茶包、咖啡包、飲用水、小點心等， 設備很齊全ㄛ~

充滿日式禪風與現代簡約設計，超美的!!!

「九份和風小築」的設計將日式簡約風格與現代設計完美融合，整體色調以大地色系為主， 另外，和風元素巧妙融合在細節之中，無論是紙燈、原木家具，還是編織地毯，都展現出獨特的藝術感。

在這裡，無論是坐在木椅上享受美食，或是在柔軟沙發上休息，這裡都是放慢步調、享受九份靜謐時光的好選擇~

另外，想要九份旅遊地圖、雨衣、耳塞的話，也可以自行拿取，超貼心的~

九份和風小築│附近景點推薦

景點：九份老街

地址：224新北市瑞芳區基山街

營業時間：10:00–20:00

官網：https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/Attraction/Detail?wnd_id=60&id=109990

九份老街，適合文青和吃貨們來朝聖的地方!!!

九份老街，一個充滿懷舊氣息的山城，以獨特的礦業歷史和迷人的山海景觀聞名；走在彎彎曲曲的石板路上，兩旁掛著紅紅的燈籠，彷彿走進了時光隧道，這裡不僅是攝影愛好者的天堂，也是美食家的樂園，可以品嚐到芋圓、草仔粿等傳統小吃，吸引無數旅客前來感受這座山城的獨特魅力。

景點：基山觀海亭

地址：224新北市瑞芳區

基山觀海亭，九份的觀景地方!!!

位在基山街上的「基山觀海亭」，曾是礦業繁榮時期的重要據點，如今成為旅客俯瞰九份山城與海景的熱門景點，無論是清早的藍天白雲、下午的夕陽餘暉、或者夜晚的漁火點點，皆能吹吹海風，靜靜感受九份獨有的寧靜與詩意，是個短暫放空的好去處><

景點：聖明宮

地址：224新北市瑞芳區街頂巷56號

官網：https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/Attraction/Detail?wnd_id=60&id=109970

聖明宮，九份的隱藏版觀景秘境!!!

廟宇融合傳統閩南風格，屋簷上的龍柱與雕刻栩栩如生，充滿歷史韻味。

主祀關聖帝君，自古以來保佑著九份的礦工與居民，讓大家工作順利、平安健康。

除了參拜求平安，這裡最大的亮點就是超棒的景觀!!!

由於廟宇坐落在山腰間，視野極佳，讓人不僅能參拜祈福，從廟前廣場可以遠眺海洋與山城，重點是人潮相對比「基山觀海亭」或「金山岩」少了一些，是能夠輕鬆、寧靜欣賞山海景色的好地方~

九份和風小築│附近美食推薦

景點：賴阿婆芋圓

地址：224新北市瑞芳區基山街143號

營業時間：08:00–20:00

賴阿婆芋圓，九份最多口味的綜合圓!!!

九份除了阿柑姨芋圓外，還有一家超人氣的「賴阿婆芋圓」，除了經典的芋圓與地瓜圓外，還有芝麻圓、綠茶圓、紫薯圓這些創新口味，搭配紅豆、綠豆、大紅豆等配料，冰的清涼爽口，熱的香甜暖心，適合喜愛嘗鮮的旅客，怎麼吃都好滿足~

景點：阿蘭草仔粿

地址：224新北市瑞芳區基山街90號

營業時間：09:00–19:00

FB：九份阿蘭芋粿草仔粿

阿蘭草仔粿，九份絕對不能錯過的古早味!!!

開業超過一甲子的「阿蘭草仔粿」，草仔粿外皮是用艾草揉製，帶點淡淡的草香，內餡有最受歡迎的是蘿蔔絲口味，鹹香夠味，還帶點油蔥的香氣，一吃就停不下來；此外，還有紅豆口味，甜而不膩，當點心剛剛好，來九份逛街時，別忘了帶上一顆，邊走邊吃，感受最道地的台灣味~

景點：淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE

地址：22448新北市瑞芳區輕便路226號

營業時間：

禮拜一、10:00–17:00

禮拜二、三、公休

星期四、11:00–21:00

星期五、09:00–21:00

星期六、日、10:00–21:00

FB：https://www.facebook.com/dayeatteahouseJIUFEN/

超好吃的紅酒燉牛肉，九份老宅餐廳!!!

「淂藝洋行」是一間融合懷舊與現代風格的餐廳，招牌料理紅酒燉牛肉，經長時間燉煮，肉質軟嫩入味，帶有濃郁的紅酒香氣，醬汁厚實而不膩，超好吃的~

此外，還有鬆餅、咖啡、茶飲、各種早午餐與主餐，適合喜愛品味慢食與享受九份靜謐氛圍的饕客，保證讓你一吃就愛上~

九份和風小築│住宿評價

來九份住哪裡？「九份和風小築」環境優美、設備齊全、超高評價!!!

「九份和風小築」位於九份老街內，鬧中取靜，充滿日式禪風與溫馨氛圍；房型選擇多元，如果是一家老少旅遊，「標準四人房」簡約舒適、床鋪柔軟、設備齊全，並提供廚房與環保備品等，且距離九份老街、公車站牌僅數步之遙，生活機能超級好，適合想要深度探索九份的旅客~

九份和風小築│住宿資訊

景點：九份和風小築｜近老街

地址：224新北市瑞芳區基山街31巷5-2號

聯絡電話：02-7729-4476

Booking訂房：Harmony Inn

官方網站：https://reurl.cc/ReEmGr

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