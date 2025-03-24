



桃園大麻鍋物（ Da Ma hot pot-解惑火鍋店 藝文店 ）已經是二訪囉~記得他們家的火鍋食材新鮮嚴選，肉品品質優良，濃郁的湯底經過細火慢熬，深受桃園在地人喜愛，連外地朋友也都慕名前來。



這次造訪，想不到大麻鍋物裡竟隱身著「 大媽先生 」與「 大媽夫人 」替你解惑，透過神明當場給予詩句解惑，字字說進你的心坎兒裡，吃鍋不僅滿足你的口慾、增添飽足、幸福感，還能道出你的心事，將日常堆積已久的垃圾，全都倒出來，非常合適上班族午休，來個療癒美食之旅，充飽電再接著下午的忙碌工作，讓你工作起來更加起勁。













桃園火鍋推薦 | Da Ma hot pot-解惑火鍋店 藝文店 地理位置 交通資訊

Da Ma hot pot-解惑火鍋店 藝文店 座落於桃園藝文特區的南平路上，Lulu 從台北出發，搭乘9005公路客運至「 南平中正路口 」站，步行約4分鐘即可抵達，附近最大地標有「桃園藝文廣場」。



門口設置 侯座等待區 & 傘筒，更特別的是~還有可以許願、抽籤的籤詩筒，將自己的疑惑默念一遍，選定幸運數字、取籤，餐後會有「大媽先生」&「大媽夫人」替你解惑。



如果跟我一樣，不知道自己的疑惑點，可以參考籤詩筒上方的大項：事業、親子、理財、好奇、心靈、感情 等等。













▼ 籤詩筒





▼ 餐前取籤，飯後解惑



桃園鍋物推薦 | Da Ma hot pot-解惑火鍋店 藝文店 環境介紹

小小綠野仙蹤的網美風混合文青風格，乾淨舒適又明亮，座位設置採單人到多人座，非常適合一個人的午餐、下班獨處後，與「大媽先生」&「大媽夫人」相約解惑；當然也合適好友聚餐、情侶約會、家族聚餐、員工聚餐 等等。



餐具、醬料、飲品採自助式，醬料區維持的算乾淨整潔，當天用餐為午餐尖峰時段，醬料區卻不凌亂，表示服務人員一點也不偷懶；當天因為後面還有其他行程，不希望嘴裡的蒜頭味過重，將日常習慣使用醬料食材改成：蘿蔔泥、蔥花、沙茶以及醬油，灑上花生粉攪拌均勻，沾醬吃起來竟異常的清爽，搭配蕃茄鍋，超合適。



提供 可爾必思、日式煎茶、各式風味冰鎮水果茶，還有UCC的咖啡熱飲，任你選。















▼ 餐具自取





▼ 乾淨整潔的醬料區









▼ 冷飲吧





▼ UCC 咖啡熱飲



桃園療癒火鍋推薦 | Da Ma hot pot-解惑火鍋店 藝文店人氣菜單

提供的餐點以套餐式為主，肉品有 雞、豬、牛、羊肉以及海鮮可以選擇，食素的朋友也有提供素食鍋，套餐肉量分 6oz、9oz，目前優惠凡點9oz套餐+1元肉量激增50%，大飽滿足愛吃肉的口慾。



嚴選肉品頂級多樣化，光是牛肉就有 牛五花、板腱、沙朗霜降、牛小排 等等，今天點了口感細緻的牛小排套餐，+1元肉量激增50%，超霸氣的份量，2個人吃也足夠喔~！！！



蕃茄湯底

利用食材的原始鮮甜，精心熬煮的湯頭，香醇濃郁，喝起來有蕃茄、洋蔥的 甜味 & 微酸，鍋物、鍋料煮起來也帶著湯底的蕃茄香氣，輕沾醬料，就能讓人露出滿足的微笑。







牛小排9oz+1元肉量激增50%

加1元就能滿足愛吃肉的慾望，激增50%的肉量，真的好大氣，享受豪邁吃肉的快感。今天點的套餐肉品是牛小排，牛小排只要稍稍涮一下，就可以感受到肉質軟嫩多汁又鮮美的口感。















▼ 肉質軟嫩多汁





菜盤

菜盤內容物豐富，有洋蔥、紅蘿蔔、豆腐、金針菇、高麗菜、湯匙菜、黑木耳、杏鮑菇、大黃瓜、豆皮、蒟蒻、玉米筍、火鍋料 等等，裡面還有一般鍋物店少用的海藻，只要稍稍燙一下就可以起鍋，吃起來味道有點類似海菜香。











土雞蛋

精心嚴選的土雞蛋，蛋黃顏色特別深也特別大。







莫札瑞拉起司燒

看似普通的丸子燒，吃起來卻不簡單，裡面可是藏著會牽絲的莫札瑞拉起司，輕咬一口，跟披薩延長的拉絲，竟讓我不小心燒的隔壁桌客人，真是不好意思啦~！！！會爆漿熔岩又牽絲的莫札瑞拉起司燒，推薦 來店必點，這款火鍋料也是一般火鍋店很少用的喔~！！！























鍋燒意麵

麵食選擇很多，有 白飯、冬粉、烏龍麵、鍋燒意麵 等等，也有加價NT$69的滷肉飯，當天已經有加量50%的牛小排，感覺非常滿足，因此沒有特別加點，有興趣的朋友可以加點，吃吃看。







飯後甜點

溫紫米紅豆甜湯 嚴選大粒又飽滿的大丹紅豆，吃起來特別有口感，寒流來襲，餐後的溫紫米紅豆甜湯，幸福感提升。







桃園藝文特區火鍋首選 | Da Ma hot pot-解惑火鍋店 藝文店 心得分享

吃完火鍋還有「大媽先生」與「大媽夫人」替你解惑（需透過粉絲團預約解惑），這裡的解惑跟一般的算命、紫微斗數不太一樣，是直接透過神明，將希望給予你的指示，利用詩句解惑，看老師唸唸有詞，隨著旁邊的薰香，將身心靈壓力釋放。



聽完老師的解惑，也可以將自己心中的疑問說出來，老師可以請神明幫忙喔~！！！是不是超神奇的。





















［ 店家資訊 ］



Da Ma hot pot-解惑火鍋店 藝文店

地址：桃園區南平路400號

電話：03-3581536





Da Ma hot pot-解惑火鍋店 大有店

地址：桃園區大有路575號

電話：03-3466639



營業時間：

週一至週五 11：30~14：00/17：30~21：00

週六至週日 11：30~21：00



粉絲團：

https://www.facebook.com/damahotpot





























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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。