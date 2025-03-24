六野鴛鴦鍋物默默地開業一年多了，最近店家新推出超值海鮮痛風鍋和剝皮辣椒雞腿鍋

一斤重龍蝦海龍王鍋，份量豐盛到需要用炒菜鍋來盛裝 XD

日本A5和牛一盤原價1599元，老闆希望人人都可以吃得到A5和牛，現在限時優惠38折，只需599元即可享用！(優惠至4月底)

塞滿整鍋的剥皮辣椒蒜頭蛤蜊雞鍋只要899元！而且還能享有蔬菜、火鍋料、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲！

愛吃海鮮及和牛的老饕們，快跟著小米一起去看看吧。

✨停車優惠：

不論是停北大停車場，或是其他附近停車場（建議可停北門街或福華停車場)

只要停車時拍照留存，並且於結帳時提出給店員👀

將會提供停車補助60元，讓您不只吃的開心也停得開心啦🥰

✨當月壽星優惠：(一桌限一份)

1. 當月壽星來六野麻辣鴛鴦鍋物，幾歲就送幾隻蝦‼️（可換肉或蛤蜊）

2. 需兩天前事先訂位並告知慶生活動。

3. 四人或以上來用餐即可參加活動(優惠同桌限一份)。

Google五星評論及FB公開打卡 。

4. 當天請攜帶身份證或健保卡(有照片)。

5. 本活動不與其他優惠併用。

6. 店家保留活動解釋的權力。

PS. 另有兩人壽星優惠活動(請電洽)

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

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👉閱讀很方便

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👉六野鴛鴦鍋物位置及停車方式

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六野鴛鴦鍋物位於北大路靠近中正路口，開車的朋友可以停北大路，建議北門街或福華大飯店停車場，再走過來大概不到5分鐘路程~

PS. 如果找不到車位，可以電洽店員詢問停車位置及優惠， 電話： 03 528 6011

👉六野鴛鴦鍋物環境介紹

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裝潢帶有古色古香風格，牆上的文字很有梗，像是「嘴辣得起，心放不下，鶩然回首，六野就在燈火闌珊處。」

座位以6-10人為主，即使2人前來也可以享用超值雙人套餐

二樓提供70人大場地聚餐辦活動＂歡唱”，還有小型私人包廂(低消1萬元)，提供布幕、投影機、音響等設備等。

👉500元起/人 客製化聚餐菜單

👉會議室內空間出租(含午晚餐點或下午茶點)

調味料可以自行取用~

還有泰國明果冰淇淋吃到飽！

王子麵、寬冬粉、手工麵和白飯也吃到飽喔

👉日本A5和牛週限時優惠

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三種日本A5和牛-翼板/板腱/肋眼一盤原價1599元，現在限時優惠38折(FB公開打卡)，只需599元即可享用！(優惠至4月底)

以平實的價格就可以享受A5和牛的美味

日本A5和牛-肋眼油花漂亮，一大片很吸睛！

油花超漂亮而且比瞼大！

涮個3秒三到五分熟有入口即化的口感，肉質甜美！

翼板的部位，粉嫩的色澤相當漂亮~

日本A5和牛-板腱屬於嫩中帶微微嚼勁的口感，不喜歡油花太多的朋友可以點板腱嚐看看

👉六野鴛鴦鍋物菜單目錄搶先看

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雙人套餐只要899元起，就可以吃到飽！

湯底有黃金昆布、藥膳白湯、川蜀麻辣、酸菜白肉湯(四選二)。

不僅能品嚐美味肉品，還能享有蔬菜、火鍋料、麻辣鴨血、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲

在新竹地區以精緻的麻辣鴛鴦鍋物店來說非常超值

還有四人、六人肉肉套餐及六人海陸套餐，價格都很超值，適合兩人或多人聚餐。

👉六野鴛鴦鍋物用餐心得分享

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雙人肉肉套餐(899元)，梅花豬、牛五花、去骨雞腿肉(三選二)。

湯底有黃金昆布、藥膳白湯、川蜀麻辣、酸菜白肉湯(四選二)。

湯底特別推薦選川蜀麻辣，還能享有蔬菜、火鍋料、麻辣鴨血、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲

酸菜白肉鍋使用天然發酵的酸白菜，酸V帶甜不會太酸，涮肉品和海鮮很適合 酸白菜也可以免費加唷！

川蜀麻辣鍋湯頭麻辣帶香，而且是可以喝的

辣度預設是小麻小辣，如果要加重辣度可以跟店員說喔。

鴨血及豆腐都有入味，麻辣鍋底豆腐、鴨血可以免費續加、吃到飽喔！

最新推出的剝皮辣椒蒜頭蛤蜊雞腿鍋(899元)

一樣可以享有蔬菜、火鍋料、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲，很超值！

多人聚餐的話，加價1000元可享有梅花豬、豬五花和牛五花 (三選四)。

選用國產雞腿肉(300g)，沒有雞腥味，肉質特別甜美軟嫩

剝皮辣椒連同雞腿、蛤蜊一起熬煮，湯頭甘甜中還帶有辣味很有層次，愛吃這一味的朋友不能錯過

PS.湯頭因加入紫薯而呈現淡淡的紫色，這是來自天然食材的色澤，紫薯富含營養，多食對身體有益喔！

不吃辣的朋友，可以選蒜頭蛤蜊雞腿鍋(899元)，湯頭有蒜香、蛤蜊的鮮美與雞腿一起熬煮，有層次豐富的鮮甜滋味！

最後是一斤重龍蝦海龍王鍋(2990元)，一斤重的青龍龍蝦市價至少要一千多元了！

加上天使紅蝦、草蝦、白蝦、鮑魚、生食級干貝、生蠔、蛤蠣、鯛魚、鱸魚等豐盛食材，底部還有五顏六色的蔬菜和冬粉鋪底，適合4-6人食用。

除了麻辣鴨血以外，蔬菜、火鍋料、麵飯、明果冰淇淋及茶飲一樣可以無限暢飲

份量豐盛到需要用炒菜鍋來盛裝，真的超浮誇！

加價1000元可享有梅花豬、豬五花和牛五花(三選四)。

下圖的牛五花份量是2份(共400g)，涮5分熟有嫩中帶嚼勁的口感，吸附鮮甜的湯頭肉質特別甜

豬五花一份200g。

豬梅花一份200g。

店家很細心，龍蝦肉已經取出切好了，食用上真的很方便

大支的青龍龍蝦肉質鮮甜彈牙，因為肉多可以大口大口的吃，不像小小支一口肉就沒了，建議煮至八分熟口感最好喔

龍蝦頭裡也有龍蝦肉喔~

天使紅蝦、草蝦都挺大支的，加上白蝦可以一次吃到三種蝦子

日本生食級干貝建議煮至7分熟有脆甜的口感。

鮑魚和生蠔就看個人喜好啦。

這一鍋加上肉盤、蔬菜火鍋料等食材，讓我們六個人吃超飽的

各種海鮮加入昆布湯頭熬煮後，湯頭滋味特別鮮甜~

只要2990元就可以享用如此豐盛的食材，真是樸實無華的奢華享受

龍蝦和各種海鮮煮出來的湯頭很鮮甜，肉肉涮過後也特別甜。

底部的蔬菜和冬粉吸附湯汁精華，讓阿呱跟芊芊一口接一口吃不停，後來還加點免費冬粉吃爽爽 XD

以上是我們的心得分享，如此新鮮美味的鍋物只要平實的價格就可以享用，愛吃火鍋的朋友快來吃吧

希望小米常常吃火鍋可以吃到長命百歲啦 XD

👉六野鴛鴦鍋物營業時間地址

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🌟店家資訊：六野鴛鴦鍋物

🏠地址：新竹市北大路186號

☎電話：03 528 6011

⏰營業時間：

11:00~15:00 (14:00 最後點餐時間)

17:00~22:00 (21:00 最後點餐時間)

4月份開始,週六至週一

11:00~15:00 (14:00 最後點餐時間)

17:00~22:00 (21:00 最後點餐時間)

週二至週五

17:00~22:00 (21:00 最後點餐時間)

粉絲團：六野鴛鴦鍋物

➡️現金交易/ 刷卡/LINE PAY/收取10%服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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