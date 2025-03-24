為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

2025-03-24 12:00:00 文字：踢小米
share
踢小米

踢小米
 

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

六野鴛鴦鍋物默默地開業一年多了，最近店家新推出超值海鮮痛風鍋和剝皮辣椒雞腿鍋 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

一斤重龍蝦海龍王鍋，份量豐盛到需要用炒菜鍋來盛裝 XD

日本A5和牛一盤原價1599元，老闆希望人人都可以吃得到A5和牛，現在限時優惠38折，只需599元即可享用！(優惠至4月底)

塞滿整鍋的剥皮辣椒蒜頭蛤蜊雞鍋只要899元！而且還能享有蔬菜、火鍋料、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲！

愛吃海鮮及和牛的老饕們，快跟著小米一起去看看吧。

 

✨停車優惠：
不論是停北大停車場，或是其他附近停車場（建議可停北門街或福華停車場)
只要停車時拍照留存，並且於結帳時提出給店員👀
將會提供停車補助60元，讓您不只吃的開心也停得開心啦🥰

✨當月壽星優惠：(一桌限一份)

1. 當月壽星來六野麻辣鴛鴦鍋物，幾歲就送幾隻蝦‼️（可換肉或蛤蜊）

2. 需兩天前事先訂位並告知慶生活動。

3. 四人或以上來用餐即可參加活動(優惠同桌限一份)。

Google五星評論及FB公開打卡 。

4. 當天請攜帶身份證或健保卡(有照片)。

5. 本活動不與其他優惠併用。

6. 店家保留活動解釋的權力。
PS. 另有兩人壽星優惠活動(請電洽)

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉六野鴛鴦鍋物位置及停車方式

*******************

六野鴛鴦鍋物位於北大路靠近中正路口，開車的朋友可以停北大路，建議北門街或福華大飯店停車場，再走過來大概不到5分鐘路程~

PS. 如果找不到車位，可以電洽店員詢問停車位置及優惠， 電話： 03 528 6011

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

👉六野鴛鴦鍋物環境介紹

*******************

裝潢帶有古色古香風格，牆上的文字很有梗，像是「嘴辣得起，心放不下，鶩然回首，六野就在燈火闌珊處。」

座位以6-10人為主，即使2人前來也可以享用超值雙人套餐 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

二樓提供70人大場地聚餐辦活動＂歡唱”，還有小型私人包廂(低消1萬元)，提供布幕、投影機、音響等設備等。

👉500元起/人 客製化聚餐菜單

👉會議室內空間出租(含午晚餐點或下午茶點)

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

調味料可以自行取用~

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

還有泰國明果冰淇淋吃到飽！

王子麵、寬冬粉、手工麵和白飯也吃到飽喔 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

👉日本A5和牛週限時優惠

*******************

三種日本A5和牛-翼板/板腱/肋眼一盤原價1599元，現在限時優惠38折(FB公開打卡)，只需599元即可享用！(優惠至4月底)

以平實的價格就可以享受A5和牛的美味 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

日本A5和牛-肋眼油花漂亮，一大片很吸睛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

油花超漂亮而且比瞼大！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

涮個3秒三到五分熟有入口即化的口感，肉質甜美！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

翼板的部位，粉嫩的色澤相當漂亮~

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

日本A5和牛-板腱屬於嫩中帶微微嚼勁的口感，不喜歡油花太多的朋友可以點板腱嚐看看 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

👉六野鴛鴦鍋物菜單目錄搶先看

*******************

雙人套餐只要899元起，就可以吃到飽！

湯底有黃金昆布、藥膳白湯、川蜀麻辣、酸菜白肉湯(四選二)。

不僅能品嚐美味肉品，還能享有蔬菜、火鍋料、麻辣鴨血、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

在新竹地區以精緻的麻辣鴛鴦鍋物店來說非常超值 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

還有四人、六人肉肉套餐及六人海陸套餐，價格都很超值，適合兩人或多人聚餐。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！ 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！ 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

👉六野鴛鴦鍋物用餐心得分享

*******************

雙人肉肉套餐(899元)，梅花豬、牛五花、去骨雞腿肉(三選二)。

湯底有黃金昆布、藥膳白湯、川蜀麻辣、酸菜白肉湯(四選二)。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

湯底特別推薦選川蜀麻辣，還能享有蔬菜、火鍋料、麻辣鴨血、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

酸菜白肉鍋使用天然發酵的酸白菜，酸V帶甜不會太酸，涮肉品和海鮮很適合 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！ 酸白菜也可以免費加唷！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

川蜀麻辣鍋湯頭麻辣帶香，而且是可以喝的 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

辣度預設是小麻小辣，如果要加重辣度可以跟店員說喔。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

鴨血及豆腐都有入味，麻辣鍋底豆腐、鴨血可以免費續加、吃到飽喔！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

最新推出的剝皮辣椒蒜頭蛤蜊雞腿鍋(899元) 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

一樣可以享有蔬菜、火鍋料、麵飯、明果冰淇淋及茶飲無限暢飲，很超值！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

多人聚餐的話，加價1000元可享有梅花豬、豬五花和牛五花 (三選四)

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

選用國產雞腿肉(300g)，沒有雞腥味，肉質特別甜美軟嫩 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

剝皮辣椒連同雞腿、蛤蜊一起熬煮，湯頭甘甜中還帶有辣味很有層次，愛吃這一味的朋友不能錯過 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

PS.湯頭因加入紫薯而呈現淡淡的紫色，這是來自天然食材的色澤，紫薯富含營養，多食對身體有益喔！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

不吃辣的朋友，可以選蒜頭蛤蜊雞腿鍋(899元)，湯頭有蒜香、蛤蜊的鮮美與雞腿一起熬煮，有層次豐富的鮮甜滋味！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

最後是一斤重龍蝦海龍王鍋(2990元)，一斤重的青龍龍蝦市價至少要一千多元了！

加上天使紅蝦、草蝦、白蝦、鮑魚、生食級干貝、生蠔、蛤蠣、鯛魚、鱸魚等豐盛食材，底部還有五顏六色的蔬菜和冬粉鋪底，適合4-6人食用。

除了麻辣鴨血以外，蔬菜、火鍋料、麵飯、明果冰淇淋及茶飲一樣可以無限暢飲 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

份量豐盛到需要用炒菜鍋來盛裝，真的超浮誇！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

加價1000元可享有梅花豬、豬五花和牛五花(三選四)

下圖的牛五花份量是2份(共400g)，涮5分熟有嫩中帶嚼勁的口感，吸附鮮甜的湯頭肉質特別甜 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

豬五花一份200g。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

豬梅花一份200g。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

店家很細心，龍蝦肉已經取出切好了，食用上真的很方便 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

大支的青龍龍蝦肉質鮮甜彈牙，因為肉多可以大口大口的吃，不像小小支一口肉就沒了，建議煮至八分熟口感最好喔 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

龍蝦頭裡也有龍蝦肉喔~

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

天使紅蝦、草蝦都挺大支的，加上白蝦可以一次吃到三種蝦子 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

日本生食級干貝建議煮至7分熟有脆甜的口感。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

鮑魚和生蠔就看個人喜好啦。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

這一鍋加上肉盤、蔬菜火鍋料等食材，讓我們六個人吃超飽的 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

各種海鮮加入昆布湯頭熬煮後，湯頭滋味特別鮮甜~

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

只要2990元就可以享用如此豐盛的食材，真是樸實無華的奢華享受 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

龍蝦和各種海鮮煮出來的湯頭很鮮甜，肉肉涮過後也特別甜。

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

底部的蔬菜和冬粉吸附湯汁精華，讓阿呱跟芊芊一口接一口吃不停，後來還加點免費冬粉吃爽爽 XD

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

以上是我們的心得分享，如此新鮮美味的鍋物只要平實的價格就可以享用，愛吃火鍋的朋友快來吃吧 新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

希望小米常常吃火鍋可以吃到長命百歲啦 XD

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！

 

👉六野鴛鴦鍋物營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：六野鴛鴦鍋物
🏠地址：新竹市北大路186號
☎電話：03 528 6011
⏰營業時間：
11:00~15:00 (14:00 最後點餐時間)
17:00~22:00 (21:00 最後點餐時間)

4月份開始,週六至週一
11:00~15:00 (14:00 最後點餐時間)
17:00~22:00 (21:00 最後點餐時間)
週二至週五
17:00~22:00 (21:00 最後點餐時間)

粉絲團：六野鴛鴦鍋物
➡️現金交易/ 刷卡/LINE PAY/收取10%服務費

 

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！
新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！
新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！
新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！
新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！
新竹市北區超浮誇一斤重龍蝦海龍王鍋！ 份量多到需要用炒菜鍋才裝得下！ 日本A5和牛38折只要599元，人人都可以吃A5和牛！
 
 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

六野麻辣鴛鴦鍋物

phone
place新竹市北區北大路186號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up