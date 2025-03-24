【瓢記餐酒館PIAO JI】這間位於板橋新埔的推薦餐廳，是間台味十足又結合精緻調酒風情的板橋餐酒館，讓人想納入板橋美食推薦的口袋名單，無非就是那令人著迷的台式餐點及絕美調酒。印象中「餐酒館」一詞會有種較高檔次的距離感，但【瓢記餐酒館PIAO JI】卻沒有這樣的感覺，反而低調的呈現出悠閒、接地氣的台式風情。坐在【瓢記餐酒館】享受加了野格酒的牛肉麵、下酒滷味拼盤搭配的不是豪飲啤酒，而是令人微醺的美味調酒，兩種時空的交錯感，蹦出令人印象很深且著迷的火花。



( 警語：未滿18歲請勿喝酒，開車不喝酒，喝酒不開車 )

提到【瓢記】兩個字，想必不少人會有業者在大玩諧音梗（嫖妓）的感覺，但用過餐及看了品牌的CIS後，反之卻有種「弱水三千，只取一瓢飲」的含意在其中，除了用了諧音梗搏得印象感及吸眼球的會心一笑，還有種鍾情於此的感覺。【瓢記餐酒館】是板橋首家以台式料理搭配創意調酒的餐酒館，店內復古的懷舊裝潢，彷彿穿越時光，體驗獨特的台式酒館文化。

【瓢記餐酒館】隱藏在板橋新埔莒光路巷弄中，外頭高架橋及三猿廣場喧囂的車潮及人潮，與這間藏在巷弄中的復古小館呈現了極大對比，沉穩低調的木質店面，投射在地上的閃爍投燈，就像復古與現代的結合般，吸引熙來攘往人潮的目光。



【瓢記PIAO JI板橋-台式餐酒館】板橋餐酒館 板橋新埔美食推薦

電 話：02 2259 2016 線上訂位

地 址：新北市板橋區莒光路16巷26號

交 通：板南線新埔捷運站4號出口（三猿廣場旁邊巷弄）

時 間：17:30-01:00 無固定公休

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61569557845864

ＩＧ：@piao_ji1769

推入大門映入眼簾的是非常跳脫現代感的復古風，懷舊的裝潢設計，搭配開放式廚房與吧台，讓料理與調酒的香氣交織，營造出輕鬆自在的氛圍。在這邊用餐毫無壓迫感，且很放鬆。



坐在斑駁的復古座位，有著老時光的溫度。還有那墨綠色磚牆、大紅春聯，顯現出台味十足的場景，很有意思的小店，再加上台式餐點及美式調酒的結合，實在會進入一種很奇妙的時空中



【瓢記餐酒館】有一間可容納4-6人的小包廂，很可愛，好像阿嬤古厝的飯廳，真是夠台、夠復古，這樣的時光抽離跳Tone感令人印象很深。





( 警語：未滿18歲請勿喝酒，開車不喝酒，喝酒不開車 )

開放式吧台是【瓢記餐酒館】充滿魅力的地方，說真的，這次喝了三杯調酒都在水準之上，還特別點了一杯大眾款的長島冰茶，這種在調酒界好不好喝，一喝就知道的常規指定調酒，可以說是決定本人會不會再來喝調酒的關鍵之一。果然~~真的好好喝，與bartender細聊了一下，原來【瓢記餐酒館】的調酒背後有知名頂級調酒師指點，結合最佳比例，特別設計出每一杯調酒的故事。喜歡喝調酒的朋友，真的別錯過【瓢記餐酒館】厲害又充滿時尚感的調酒。



( 警語：未滿18歲請勿喝酒，開車不喝酒，喝酒不開車 )

【瓢記餐酒館】的菜單，簡簡單單，淺顯易懂，而且酒單與菜單項目幾乎是相同比重，真的是聚餐聊天+微醺小酌的好地方





( 警語：未滿18歲請勿喝酒，開車不喝酒，喝酒不開車 )

點了幾道招牌經典下酒菜及熱門推薦的主餐，上菜速度算是挺快的。【瓢記餐酒館】雖然是餐酒館，但重心並沒有僅以「酒」為主，反而研發出很多復古台味的獨家台式菜色，對食材的講究也很用心，精選澳洲牛肉、台灣豬肉，呈現細膩的口感。還有必點的脆皮燒肉，剛上桌實在酥脆多汁，就是道完美的下酒菜，非常推薦！



《脆皮燒肉》一端上桌就非常吸引人的脆皮燒肉，這脆皮也太誘人了吧！！



《脆皮燒肉》在燈光的照射下都顯得有點金黃刺眼了，一旁搭配的是黃芥末塔塔醬，



燒肉外皮烤至金黃酥脆，一咬下去就能聽見清脆的「喀滋」「喀滋」聲，但不會硬到很難咀嚼那樣，且還帶有微微的焦香味，非常推薦



瘦肉、肥肉參半，恰到好處的油脂，在口中化開，帶來濃郁的甘甜與滑順感，不會過於油膩，但建議要趁熱吃！



搭配黃芥末塔塔醬，別有另一番滋味，稍稍帶出了點美式風格



最推薦是這樣的吃法，加上黃瓜、蒜頭及洋蔥，哇！這一口吃下去，清爽中有帶點辛辣，加上燒肉的香氣及口感，非常有層次感，也能解了一點油膩感





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《野格牛肉麵》這次令人大開眼界的牛肉麵，台灣美食代表竟然有這樣創意的吃法，一開始端上桌時，湯頭其實就有加了些許的野格酒，但因為煮的過程中，基本上酒精已經揮發在湯裡了，所以一開始的湯頭並沒有感到明顯的酒氣。





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野格酒（Jägermeister）基本上是一款源自德國的草本利口酒，以獨特的味道聞名，第一次喝野格真的是讓人感到很奇妙，口感厚重，既不像威士忌的烈性，又不同於水果利口酒的清甜，而是一種融合了草藥甘甜與微苦的獨特風味，有些形容為「藥草味」或「八角味」，頓時豁然開朗，這跟很多知名牛肉麵燉煮牛肉湯會使用中藥的想法有些不謀而合。真的是太有創意了！





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既然這是【瓢記餐酒館】可以算是全台唯一的《野格牛肉麵》那這杯野格我就真的不客氣的加進去了，真的像有魔幻效果似的，紅燒牛肉麵的湯頭竟然增添了甜味，尾韻帶出了些微野格獨特的酒氣，但並不影響整體牛肉麵的口感及味道，反而加分了許多，而且，光是吃碗牛肉麵可能也最好不要騎車、開車，就夠令人印象深刻了



【瓢記餐酒館】《野格牛肉麵》的牛肉採用的是澳洲牛肉，半筋半肉的牛肉口感Q軟，已經到有牛肋條的口感



還有大量的紅蘿蔔、白蘿蔔，增加了牛肉湯的鮮甜，蘿蔔們也吸附了野格牛肉湯的湯汁，燉煮的很軟很飽水



喜歡牛肉麵的~這碗可能為台灣首創的《野格牛肉麵》真的讓人印象超深刻



《毛豆》簡單中又不簡單的下酒小菜，帶有點黑胡椒口味的新鮮毛豆



豆仁顆顆飽滿有彈性，淡淡的清甜味，實在難以抗拒毛豆的滋味。



《老乾媽辣抄手》看起來配色就很開胃，一吃就吃的出來是「老乾媽」的味道，哈哈哈~ 那是什麼味道？其實「老乾媽」是貴州知名的辣椒醬品牌，以濃郁的風味、鮮香微辣的口感，成為全球熱愛中式調味的必備醬料。



選了知名的辣醬搭配餛飩，很快就能完成一道美味料理，真的很有頭腦～



「老乾媽」辣醬的特色就是辣而不嗆、但很香濃，是很經典的辣椒醬，搖身一變就成了一道好吃的紅油炒手。



《麻辣百頁》跳脫白衣的百頁，不再只是加點辣椒醬油這樣簡單，經過燒烤後的百頁像是披上了金黃外衣，外觀看不出口味重，但吃起來麻辣滋味，甚至有花椒作伴，實在非常下酒。



《三杯塔香雞腿》這道配色也非常鮮艷，使用了新鮮洋蔥還有香氣十足的九層塔，洋蔥多汁、微微辛嗆卻又帶甜，超開胃



濃郁的三杯醬汁搭上雞腿肉，相當夠味，軟嫩的雞腿肉跟骨頭很快分離，是道台味十足的經典菜色



台式下酒菜怎麼能少了滷味的存在呢？《下酒拼盤》多種品項一次滿足多重味蕾。這樣的滷味大拼盤賣的都比外頭滷味還要划算了



滷味不可少的豬腱肉、豆干，豆干有點大溪豆干的感覺



這應該是素雞，對我來說它就是長的比較不一樣的豆干，但這素雞吃起來很Ｑ彈好吃，外皮也不會很硬



竟然還有螺肉，真心好喜歡【瓢記餐酒館】下酒拼盤中的螺肉，彈牙又大顆，濃郁的醬汁中還吃的吃螺肉的鮮味，



台式滷味經典，豬耳朵，喜歡豬耳朵Q彈有勁、脆中帶嫩的口感，同時結合軟骨、膠質與瘦肉三種不同的組織，吃起來很有層次感，加上帶有點煙燻味，也是相當下酒的台式滷味



【瓢記餐酒館】滷味拼盤中的豬腱肉，以小而偏厚呈現，一次一小口的吃，加上有厚度，所以香氣在口中揮發又帶有嚼勁，越嚼越香





( 警語：未滿18歲請勿喝酒，開車不喝酒，喝酒不開車 )

緊接著來介紹【瓢記餐酒館】厲害的調酒，這一杯《瓢記冰茶》應該可以說是調酒類中最猛的。內函：琴酒、伏特加、萊姆酒、龍舌蘭、哈密瓜、鳳梨、紅石榴、百香果、七喜，上頭放上鳳梨果乾，這喝下去的感覺太新穎了，原以為裡面有葡萄柚，卻大大失策，果香與酒香平衡的太好了～鮮豔的色澤會擄獲很多人的芳心





( 警語：未滿18歲請勿喝酒，開車不喝酒，喝酒不開車 )

另外分別是《與森林共舞》琴酒、綜合莓果茶、芭樂、氣泡水，上頭放的是芭樂果乾；《長島冰茶》琴酒、伏特加、萊姆酒、龍舌蘭、君度、可樂，上頭放的是檸檬果乾。《與森林共舞》喝下去第一口覺得非常特別，因為很有芭樂味，會不自覺笑出來，怎麼會有這樣口味的調酒，但喝上一口後，會很想再來一口，芭樂與莓果的搭配讓酒呈現了亮眼的紅色，清新滋味也呼應了在森林跳舞的取名故事感。《長島冰茶》絕對有在自己喝過及調酒經驗中達到95分以上的長島，最愛這樣濃烈的大人味，每種基酒的比例搭配真的很完美。





( 警語：未滿18歲請勿喝酒，開車不喝酒，喝酒不開車 )

不得不說【瓢記餐酒館】的調酒真的很強，甚至比很多台北餐酒館或酒吧的調酒還新穎，什麼樣的心情搭配什麼樣的酒，我想【瓢記餐酒館】的酒單不會讓人失望的



【瓢記餐酒館】的杯墊也做的很有特色，「一瓢羞、二瓢熟、三瓢能漫遊」這是在表達一回生、二回熟的概念嗎？哈哈～ 我想這是與自己因中那句『微醺能讓世界看到彩虹』相呼應～難怪特別喜歡上了這間台味十足的餐酒館。



【瓢記餐酒館】雖取名為ㄆㄧㄠˊ ㄐㄧˋ，貌似了尋芳客「嫖妓」的諧音，但～～～這裡真的是純的唷！而且是很台味復古風的純唷！



夜深了，下了班，今夜想放鬆一下嗎？還是想吃點不一樣的台式風味，又或是想隨興的聚聚聊聊，「走～下班去瓢記一下！，微醺剛剛好」不管是三五好友聚餐，還是獨自放鬆，【瓢記餐酒館】都是很不錯的選擇！

【瓢記PIAO JI板橋-台式餐酒館】板橋餐酒館 板橋新埔美食推薦

電 話：02 2259 2016 線上訂位

地 址：新北市板橋區莒光路16巷26號

交 通：板南線新埔捷運站4號出口（三猿廣場旁邊巷弄）

時 間：17:30-01:00 無固定公休

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