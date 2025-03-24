



百元鍋物也有免費自助吧吃到飽！？

逸小鍋鍋の物 在嘉義悄悄開幕囉~！！！營業時間從早上10點到晚上的10點，中午不休息，讓你全天候吃鍋吃到爽。 平日10:00~16:00來店用餐 ，內用開鍋（點火鍋)，直接免費招待30元小菜乙份，(可補差額更換其它小菜) ，共鍋或使用其它優惠者，恕無法同時做兌換喔！



逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店 提供湯頭多達20多種可以選擇，還有4款素食湯底，豬肉片、生干貝買一送一， 最低一鍋只要NT$170，就能享受免費自助吧吃到飽 ，超划算、飽足又美味的嘉義小火鍋，你一定不能錯過~！！！













嘉義百元鍋物推薦 | 逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店 地理位置 交通資訊

逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店 距離「嘉義火車站」步行約3分鐘即可抵達，附近除火車站為最大地標，另外還有「嘉義市美術館」、「新光三越嘉義垂楊店」、「遠東百貨嘉義店」，以及傳統市場「永和市場」，好玩、好吃又好逛。











▼ 侯座（外帶）等候專區



嘉義平價小火鍋 | 逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店 免費自助吧介紹

提供免費 飲料、麵食、冰淇淋、霜淇淋、醬料自助吧，飲料吧內容超豐富，除一般的可樂機、冷飲之外， 12款不同風味雀巢熱飲任意選 ；麵食 有王子麵、鍋燒麵、魚板、豆芽菜、黃麵、烏龍麵、寬冬粉、細冬粉（隨機出）；提供白飯，還有3款不同醬汁，（椰香咖哩、壽喜燒、麻辣拌飯）以及魚鬆，更有小朋友喜愛的小餅乾。



飯後甜點 提供四種口味冰淇淋以及自助式霜淇淋機，霜淇淋的牛奶風味濃郁，一點也不偷工減料。











▼ 雀巢12款熱飲，任意選。





▼ 醬料區









▼ 小餅乾





▼ 豐富的麵食區









▼ 魚板、豆芽菜；黃麵、烏龍麵、寬冬粉、細冬粉（隨機出）





▼ 椰香咖哩





▼ 壽喜燒





▼ 麻辣拌飯





▼ 創意三合一





▼ 肉鬆





▼ 四款冰淇淋口味







嘉義好吃平價火鍋 | 逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店 點餐方式

內用採掃描 QR Code點餐，需先至櫃檯結帳，訂單才算成立，可坐在位子上等待送餐、或是拿取自助吧都行。 用餐限時90分鐘 ，不提供打包服務，（包含任何單點）。逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店採一人一鍋制，身高110公分以上，需酌收共鍋費NT$80，140公分以上，共鍋費NT$100，可折抵單點。



提供外帶、外送熟食小火鍋，外帶不提供免費自助吧，每鍋可折NT$10，另外，加贈飲料乙瓶。











▼ 內用掃描QR Code點餐





▼ 用餐須知





▼ google評論送免費雞蛋一顆





▼ 外帶每鍋折NT$10，送飲料乙瓶。







嘉義好吃百元火鍋 | 逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店 人氣菜單

光是火鍋湯頭就有20多種可以選擇，另外還有4款素食湯底，可搭配 豬、牛、羊以及雞腿肉，分 無辣、大、中、小辣，有常見的大腸臭臭鍋、海鮮香香鍋、韓式泡菜鍋，更特別值得推薦的是 逸小鍋的其他異國風味湯底，ex.粵式胡椒鍋、南洋風味鍋、泰式酸辣鍋、台式麻油鍋、川香麻辣鍋 等等，選擇豐富多樣，每天吃也不會膩。





香濃起司鍋（搭牛肉+NT$10）

光是湯底就是香醇濃郁的起司湯頭，再加上開鍋後，所熔岩流入的起司片，讓湯底更加起司了，搭配牛肉片，再加鍋燒麵吸湯汁，整個起司香氣，完全不輸給高級鍋物的起司牛奶鍋。











▼ 濃郁的起司香氣湯頭













檸檬香茅鍋（搭雞腿肉+NT$30）

這款湯頭偏清爽、不油膩，加入檸檬香茅特製滷包，使湯底越煮越香，雞腿肉軟嫩好吃，份量又多。其他鍋物、配料也很豐富。















▼ 檸檬香茅特製滷包





▼ 清爽湯頭









生干貝買1送1

親民價位的生干貝，size大小當然不能跟生食級干貝比較，新鮮度當然也不會太差，買一送一，份量是12顆，如果想滿足口慾，一湯匙來個3顆，鮮味十足。











豬肉片買1送1

他們家的豬肉片還蠻新鮮的，吃起來不帶豬腥味，下湯熟煮後，也不會縮水太多，豬肉片吃起來有口感，不空洞。















麻辣滷臭豆腐

凡來店任點2鍋麻辣鍋系列，就送麻辣滷鴨血一份。

店家自滷的麻辣臭豆腐，非常入味，香麻帶勁。









嘉義平價鍋物推薦 | 逸小鍋鍋の物 -嘉義仁愛店 環境介紹

用餐環境乾淨舒適又寬敞，座位設置採 2~4人座為主，動線流暢，將免費自助吧設置於環境的最後方，開放式廚房於門口處，點餐後，即可起身拿取自助吧。



提供兒童座椅 & 置物籃，牆面上可愛又具創意的文青小語，用親民價位享受舒心的吃鍋氛圍，二樓也有提供用餐座位，（可包場、包區）。



























▼ 提供兒童座椅 & 置物籃











［ 店家資訊 ］



逸小鍋鍋の物-嘉義仁愛店

電話: 05-225-9797

營業時間: 10:00~22:00

地址: 嘉義市西區仁愛路452號

粉絲頁: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566420612889

加盟專線:0927-527-933

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逸小鍋鍋の物-中壢健行總店

電話:03-428-5757

營業時間:10:00~23:00(不午休)

地址:桃園市中壢區健行路245-1號

粉絲頁: 逸小鍋鍋の物-中壢健行總店

















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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。