滿食屋汕頭陽春麵是一間有五十年以上歷史的老店，以前是開在林森路，現在搬到了七賢二路上，附近也是熱鬧的地區，店面很新很乾淨，外面的招牌很顯眼，很容易辨認。

店裡的裝潢很乾淨整潔，還沒到用餐時間，已經非常多人，到了用餐時間是客滿的狀態，乾淨衛生的用餐環境，又保有老店的好味道，是很棒的體驗。

走到小菜區看看，滿滿的各式各樣的小菜，小菜都放在冰箱裡保鮮，沒有放在室外的狀態，我個人是覺得很加分的，可以保持鮮度又可以避免蚊蟲，吃起來比較安心。

在冰箱內除了有小菜之外，還有古早味的冰紅茶，我很愛這個紅茶的味道，傳統的糖香帶點淡淡的甜味，茶香濃郁香醇，在大熱天來上一口，非常消暑解渴，就算不吃麵，我也願意來單買一杯紅茶。

和傳統麵店有一樣的高效率，上菜的速度很快，魚蛋沙拉是我在菜單上只要看到有就會點的小菜，濃郁綿密的魚蛋，簡單的美味，沾上一點美乃滋，增添一點酸甜的滋味，更適合炎熱的夏天，吃起來很開胃。

這裡還有傳統的肉卷和蝦捲，吃起來都是傳統的美味小菜，炸得酥脆的外皮，裡面的內餡扎實夠味，沾上番茄醬酸甜解膩，如果喜歡傳統小吃，可以來上一捲。

除了沾番茄醬的吃法之外，我偶然間發現店家自己醃漬的黃瓜，肉捲和蝦捲搭配上清脆的小黃瓜，脆口的小黃瓜有著酸甜的風味，搭配上蝦捲肉捲更是一絕，很推薦一起點這裡的小菜，有一加一大於二的加成表現。

這裡的餐點份量就跟店面的名稱一樣，就是會讓你吃的很飽足，像這樣一份簡單的燙韭菜豆芽，這樣的份量很巨大，吃起來很過癮。

蒜泥白肉不論是肉、薑絲或是醬汁都給得很大方，清燙的三層肉，切的不薄帶點厚度，咀嚼起來吃的到肉皮的彈牙，吃的到脂肪的滑嫩，還有瘦肉的嚼勁，薑絲帶點刺激的辣味喚醒味蕾，蒜香醬汁把兩者完美融合在一起。

黑白切切盤，裡面有粉腸、豬心、嘴邊肉、肝連肉等各式小菜，每一樣都很新鮮，每次吃這種內臟類的小吃都怕處理的不乾淨或是不新鮮，不新鮮的內臟會有腥羶味，會影響風味，這裡的黑白切乾淨又新鮮，沾點醬油膏就很棒。

如果愛吃辣的話，推薦要沾點店家自製的炒辣椒，光看這辣椒色澤就知道肯定香辣夠味，沾一點層次更豐富，非常過癮，大推這個辣椒，但是要小心，這個辣椒非常辣，需要小心嘗試。

聽說這裡的餛飩很厲害，我們除了點餛飩乾麵之外，我們還意猶未盡的點了一份紅油炒手，這裡除了炒辣椒醬夠味之外，油潑辣子的味道也很不錯，配上香醋和肉末，每一個飽滿的餛飩都裹滿了醬汁，香辣酸爽間還有滿滿的肉感，每一顆都令人非常滿足。

這裡的人氣招牌麵，每個人桌上幾乎都有的單品-餛飩乾麵，不喜歡餛飩的人，也有乾麵的選擇，自製的陽春麵，吃起來很有嚼勁，配上簡單的醬汁，不用複雜的調味就令人懷念，那種和諧的口感和味道，瞬間讓人明白為什麼那麼多人會來這裡吃麵。

乾麵配上一碗單純的湯品就是令人飽足的一餐，清爽的白蘿蔔湯燉得很入味，看那接近半透明的白蘿蔔，就知道已經燉煮得很軟爛，而且給的份量也不少，清爽的湯底一點也不油膩，喝起來十分舒服。

如果不想分開點，這裡也有湯麵的選擇，湯麵中的陽春麵掛滿香醇湯汁，比起乾麵的醬汁濃厚，這裡湯麵因為多了高湯的加入，多了一點清新香醇的風味，讓人能更專注在麵體跟醬汁的組合上，也比較不會膩，我自己是比較喜歡湯麵的味道。

小碗的湯麵看起來根本不像小碗，我還懷疑的問店家是不是上到大碗的麵，因為份量實在很巨大，沒想到居然是小碗，也讓我瞬間覺得CP值非常的高。

附上菜單

【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★★

▲外觀★★★★★

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：滿食屋汕頭陽春麵

▲地址：高雄市前金區七賢二路222號

▲電話：(07)235-8517

▲粉絲專頁：

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▲Instagram：

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▲營業時間：

週一至週日 10:30–21:00

(每月公休公布在粉絲專頁)