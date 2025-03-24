「TinTint 點點印 – 做自己的相片書」是我們第三次製作自己的照片紀錄！數位化照片流行，很少像以前底片機時代會沖洗出來，TinTint 點點印為台灣最大的相片書服務品牌，將自己喜歡的照片彙整，透過簡單的線上操作，輕鬆就能獲得獨一無二的客製化相片書，省去相館昂貴的拍攝費用，以預算非常低的價格，直接套用TinTint 點點印編輯器內建的版型、貼圖等，完成每個階段的孩子的成長故事書。很推薦像我們經常有親子/家庭旅遊的人，做成一本全家都可以看的旅遊書；有拍家庭寫真、攝影集、全家福的話，也很適合做成客製化禮物送人！可以把相片做成客製化紀念品，不管是自己收藏、送禮都是很棒的選擇喔~

TinTint 點點印 – 做自己的相片書

「TinTint 點點印 – 做自己的相片書」是我們第三次製作自己的照片紀錄，他們家的產品非常多樣化，只要有關相片的製作，都有著各式各樣的產品可挑選，例如生日禮物、寶寶紀錄、婚禮紀錄、聖誕/交換禮物、情人節禮物、畢業禮物等超過10種主題，依不同主題，可以選的頁數、頁面、版型也不一樣，只要收集生活中的照片，就能輕鬆完成獨一無二的照片書。除此之外，我還發現，點點印還有去自己的周邊，像是春聯、紙膠帶、木磁鐵等文創小物。

必須說，為什麼會很喜歡TinTint 點點印，就是整體CP值高又兼具質感，加總起來讓我很滿意~

省去昂貴的寫真相館拍攝照片，直接使用更生活化的照片，照片整體性表情更自然生動、可以放想記錄的照片、更接地氣的穿著，讓相片本翻開來看更具有意義，因為每一張照片都像說故事一樣，每一個表情、風景都藏著每一次旅遊/每個階段的故事記錄。

再來就是他的整體品質很高，第一次送女朋友的桌曆，2014年製作到現在2025年，紙質使用的磅數和材質都是好的，即便現在拿起來欣賞，抹到上面的灰塵，依然如新。

後面製作了寫真本、主題本他的材質、厚度，整體風格都呈現著清新感，清新的風格就是耐看又有質感，即便放在書櫃裡擺著都覺得好看，不愧是台灣最大的相片書服務品牌，品質真的很好。

如果送禮有預算限制，「TinTint 點點印」官網還很貼心的直接以金額幫你挑選適合的禮物，例如300以內可製作海報、卡片、快拍卡；500以內大卡片、小木框畫；500~1000以內主題本、文庫本等，無腦式的簡易教學讓人輕鬆就入手~

線上簡易製作的相片書，無腦製作

「TinTint 點點印 」線上就能簡單編輯自己的相片書，操作上真的非常淺顯易懂，如果你會簡單的word，複製、貼上、編輯文字；透過繪圖軟體將照片拉亮這些技巧，想完成一本相片書完全不是夢想喔！

在「TinTint 點點印 」選擇想要的產品類別，不用太擔心製作上會有困難，頁面上會有步驟教學，再不清楚線上也可直接加官方line就能做諮詢囉。目前大精裝本(精裝寫真本、直式精裝寫真本、故事本、主題本都有85折優惠)

貼心的是，選擇想要的產品後，如果沒有概念，他們也有範例作品讓你參考，大致上有一個概念後就可以開始彙整照片、製作囉。

通常我會建議，先收集你想要的放的照片，然後再依序做編排，這樣製作起來會比較不會混亂~

2014年製作的第一本月曆是送給心愛a的禮物，自己親手製作的桌曆真的是滿滿成就感啊！還記的心愛a收到桌曆時又驚又喜，看到他感動的樣子，就覺得花時間製作一切都值得啦~

每一個月份的照片都記錄著我們的照片故事，看著照片裡的場景，也會讓人瞬間跌入那個時候的旅程，超有意義的。

近期又重新拿起來回憶，放了超過10年的桌曆，紙質依然和當初一樣好，沒有泛黃、沒有一點損壞感，真得很不錯耶！

這次幫小Yoga紀錄0~2歲成長紀錄寫真書，製作完成後真的超期待收到商品的啦！

一拿到書，我們忍不住驚艷，真的超有質感啦~最外層還有亮面書衣，不怕相片書本體被弄髒，封面為亮面書頁，封面還可180度攤開的硬殼書，硬殼封面完整保護內頁，防撞、也好收藏，寫真書整個攤平也完全沒問題，適合和小朋友一起欣賞的故事書，等級和材質就像平常再給小Yoga閱讀的繪本一樣好。

寫真本的封面，還可以選擇照片滿版、留白的版型，我們選擇的是照片留白的款，這時期的小Yoga才7~8個月，第一次體驗球池，整個身體躺在上面特別興奮，模樣好可愛啊~

翻開第一頁，作者欄位還可以放上圖片、編輯文字呢，就像出版社一樣，小細節都不馬虎。

照片的編輯也很有質感，可以選擇滿版、留白，兩種版型都不錯，每一個頁面下方還能做文字編輯喔，這樣的生活記錄，真的比去寫真相館拍攝更接地氣，而且記錄著每一個階段的小yoga可愛的模樣~

紙質摸起來平滑、很好翻，看了一下使用銅版紙印出來的顏色很寫實好看

幫小Yoga製作0~2歲的寫真紀錄時，我們的情緒也會瞬間回到那時期，每一張照片都代表著每個階段的不容易，小Yoga一個月時在月中的模樣、四個月收涎、6個月時第一次體驗游泳、第一次發現自己有腳腳、一歲生日派對、第一次看蛇、第一次坐旋轉木馬，好多的第一次都記錄在寫真紀錄相本裡，用相本回憶、說故事，這時期看這些的我們滿滿的感動，相信等小Yoga成為上幼稚園、成為青少年時再回來看這些紀錄又是不一樣的心境。

有別於精裝寫真本，頁面大張的氣勢感，另外幫小Yoga又製作了一本主題本相片書，紀錄著兩歲以前帶他旅遊的回憶！

主題本大小約莫手機的兩倍大，方形大小，封面是亮面材質，內頁則是摸起來超有質感的細沙紋相紙，摸起來觸感很好~

最喜歡的就是這主題本，一體成形的設計，180度書頁可以攤平開來，很適合小朋友欣賞圖案，再加上好攜帶的設計，下一次旅遊時如果遇到相同地方，還可以來一張照片記錄，真的超有意義的。

主題本的圖片編排設計，可以將台灣去到的城市以符號標記，是不是很有意思！獨一無二的成長回憶，從屏東、小琉球、嘉義、花蓮、台東、宜蘭、台南等，都有著小Yoga的蹤影呢。

照片不僅可以滿版圖片，也可以做三格、四格編排設計，照片的編輯使用非常彈性。

不管是想要記錄當天的旅遊日記，或者是可愛有趣的連拍、生動表情都很可以，圖片一側再附上生活文字，讓整體更有故事感。

主題本的輕巧設計是我們第三次製作最喜歡的書款，體積不大又好攜帶，感覺未來可以持續記錄一系列的相本書耶。

這次也做了小木框畫，拿到時質感也讓人喜歡！

木框畫一共有五種尺寸、七種顏色可以挑選，我們選擇的是15×15的小型尺寸，剛好可以放在書架、書桌、床頭做擺設。外框使用進口原木製作，有防腐蝕效果，這次挑選的是極簡風格，黑色外框沉穩好看。（也有提供加價雷射雕刻的服務，可以加字或圖案讓木框畫變得很有意義）

木框畫一共有五種尺寸，我們選擇的是15×15的小型尺寸，剛好可以放在書架、書桌、床頭做擺設。外框使用進口原木製作，有防腐蝕效果，這次挑選的是極簡風格，黑色外框沉穩好看。

15×15的小型尺寸框背，隨附伸縮型腳架，可掛牆、置放桌面兩用的功能~

選擇了小Yoga兩歲後一家人的合照，難得一家人過年和朋友聚餐穿著喜氣的紅色，好值得記錄一下。

舊客使用心得

再次製作相本書竟然是10年後的現在，這十年乘載著好多和心愛a的記憶，隨著小Yoga出生也讓我們生活帶來更多新奇和有趣的新鮮事，第三次開啟製作相本書時，還是選擇了「TinTint 點點印 」。最在乎的質感、耐用性他們都具備了，除此之外，就是大家最在意的製作，相信我只要會簡易word就能無腦製作，他們主題性設計款非常多，再來就是公版套用非常容易上手，省去很多繁瑣的製程和花費。

推薦你，如果有想製作與家人、朋友、萌寵的故事相本，又或是送一份給情人特別的禮物，「TinTint 點點印 」絕對是你最好的選擇喔~

目前大精裝本(精裝寫真本、直式精裝寫真本、故事本、主題本都有85折優惠)

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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