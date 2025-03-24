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【台北食記】永樂米苔目 - 位在迪化街附近的50年老店，店內可無限續湯

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2025-03-24 15:06:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台北食記】永樂米苔目

永樂米苔目是位在迪化街附近的50年老店，至今已傳承了三代，是許多老台北人從小到大的回憶，他們的米苔目一直維持著傳統古早味，用最原始純粹的大骨湯頭熬煮，不夠喝還能免費續碗，服務很親切，除了招牌米苔目也一定要點一盤綜合切盤搭配。

 

搭乘捷運至大橋頭站1號出口出，步行約15分鐘，開車前往可停附近的大稻埕公園地下停車場，步行約1分鐘可抵達。

 

【台北食記】永樂米苔目

【台北食記】永樂米苔目

▲永樂米苔目位在民樂街上，招牌是紅底白字很顯眼，騎車前往可直接停店門口。

 

【台北食記】永樂米苔目

▲外帶和內用的菜單顏色不一樣，拿的時候要注意一下。

 

【台北食記】永樂米苔目

【台北食記】永樂米苔目

▲永樂米苔目菜單：米苔目有乾的和湯的可選，有分大碗和小碗，另外還有眾多小菜，選擇障礙者可點綜合切盤。

 

【台北食記】永樂米苔目

 

【台北食記】永樂米苔目

▲雖然是50年老店，但店內用餐空間新穎乾淨，應該有搬家過或重新裝潢，圓桌須跟別人併桌，中間有隔板可免去尷尬與維持衛生。

 

【台北食記】永樂米苔目

▲想加湯可直接將米苔目端至出菜口。

 

【台北食記】永樂米苔目

▲桌上有辣椒、胡椒、醬油等調味。

 

【台北食記】永樂米苔目

【台北食記】永樂米苔目

米苔目(大)(湯) 45元：大份的份量頗多，湯頭使用大骨長時間熬煮，沒有放化學味精味素調味，只有簡單的韭菜和紅蔥頭，有淡淡的清香，喜歡重口味的人可加些辣椒醬提味。

 

【台北食記】永樂米苔目

米苔目(大)(乾) 45元：米苔目口感偏軟不是Q彈類型，吃起來有點粉粉的，有濃郁的米香。

 

【台北食記】永樂米苔目

綜合黑白切 70元：黑白切的份量偏少，當天吃到大腸、骨仔肉、嘴邊肉等小菜，大部分都是內臟類的，味道處理得不錯吃不大出來豬腥味。

 

【台北食記】永樂米苔目

油豆腐 10元：豆腐切成四等份，質地柔軟，上面放滿了薑絲，可加些油糕會更加入味。

 

 

雞蛋糕短評：米苔目有湯的和乾的可選，湯的可無限續湯，湯頭使用大骨熬煮極為濃郁，米苔目口感軟爛幾乎入口即化，嘴邊肉極為軟嫩推薦必點！


用餐環境★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★★


【永樂米苔目美食資訊】

地址：台北市大同區民樂街111號
電話：0225532020
官網：https://yonglemitaimu.weebly.com/
營業時間：07:00–15:00
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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美味度
4.21
服務品質
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裝潢氣氛
3.93
CP值
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