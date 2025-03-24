誰到花蓮旅遊還沒吃過韭菜臭豆腐呀

除了花蓮鳳林很有名的兩家游翁韭菜臭豆腐、 鳳林停車場臭豆腐 是大家必吃，也是我吃很多年的家鄉味，不過在市區倒還真的沒嚐過，前不久的花蓮快閃終於看到一間網評不錯的「胖嘟嘟臭豆腐」，居然有4.9顆星星，實在令人好奇到不行耶，當然要去品嚐一下囉

花蓮_胖嘟嘟臭豆腐｜在哪裡

這間「胖嘟嘟臭豆腐」位在花蓮市區的中山路和建國路交叉路口，是一個小小攤位，看起來很像只有外帶，後來工作人員帶路我們才知道過了小巷子對面還有另一處小空間可以內用。營業時間是下午4點半到晚上11點，週五週六甚至到凌晨一點，哇~~ 附近民眾的宵夜可不用愁了

■ 地址 : 花蓮縣花蓮市中山路392號

■ 電話 : 0970561324

■ 營業時間: 16:30-23:00 /五六16:30-01:00

■ 公休日: 周一-二

「胖嘟嘟臭豆腐」的內用區好小，只有兩張桌子，如果人多來用餐說真的還坐不下呢，這是比較可惜的地方

花蓮_胖嘟嘟臭豆腐｜菜單和價格

小攤子上有販賣的品項和價格，清清楚楚的標列，光是臭豆腐就有原味、香菜、韭菜和皮蛋多種口味，另外有豬血湯、貢丸湯，還有紅茶奶茶可以點，更特別的是提供套餐選擇 ➡️餐胖胖餐、一起胖、胖起來，感覺這套餐吃下去不胖也難啊哈哈哈

花蓮_胖嘟嘟臭豆腐｜餐點分享

我們第一次來品嚐，

就先點小份來吃吃看吧

韭菜臭豆腐、香皮蛋臭豆腐、

炸豆包、豬血湯、紅茶

★ 韭菜臭豆腐(小) $70

韭菜臭豆腐 一小份有四塊，除了上面鋪滿了新鮮韭菜，旁邊還有泡菜，也淋上了店家特製的醬汁，韭菜和泡菜給的量都蠻有誠意，臭豆腐外面酥脆裡面軟嫩，吃下去口感不錯也有汁，弟弟最愛把韭菜塞進豆腐裡面一起吃，我則是喜歡一口豆腐配上一口泡菜，再加上鹹香醬汁味道更足

特別要說的是他們家泡菜我很喜歡，醃製得很入味，酸酸甜甜又清脆，難怪網友給的評價不錯，這間韭菜臭豆腐算是好吃

★皮蛋臭豆腐(小) $85

皮蛋臭豆腐因為沒吃過，就想破天荒地來嚐嚐看，到底有什麼新奇好玩~ 這一盤除了有搗碎的皮蛋泥當作主角，泡菜是配角，另外香菜則是點綴，平常吃皮蛋都是配稀飯或者麵食類的小菜，初次搭配著臭豆腐吃，ㄟ…不好說，口味雖然新鮮新奇，不過臭豆腐是臭豆腐，皮蛋仍是皮蛋 😂個人覺得分開吃是好吃的，卻說不上特別搭，或許我偏愛也或許是習慣，韭菜和泡菜的臭豆腐還是最美味的

給了香菜來增添風味，喜歡挑戰新口味的朋友還是可以試一試啦





★ 炸豆包 (小) $30

這一盤炸豆包吃了就後悔…後悔點了小盤

炸得相當酥脆爽口，豆包香氣十足

吃起來也不會油膩，沾上甜甜辣醬更讚

唉哟~ 我們三個人怎麼夠吃啦

推薦你們來一定要點中份或大份的才過癮

★ 豬血湯 $30

這一碗豬血湯才$30 ,湯頭清甜好喝，豬血份量也給的不少，灑滿新鮮韭菜更是讓人喜歡，這一碗有一半都是小孩喝光光的

花蓮市區的「胖嘟嘟臭豆腐」於口味算還不錯，簡單分享給大家參考，雖然內用區很少，不過如果在附近住宿也很方便外帶，從下午營業到晚上11點，週五週六到凌晨一點才關門，當作點心或者宵夜挺不錯的

花蓮_胖嘟嘟臭豆腐｜店家資訊

■ 地址 : 花蓮縣花蓮市中山路392號

■ 電話 : 0970561324

■ 營業時間: 16:30-23:00 /五六16:30-01:00

■ 公休日: 周一-二

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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