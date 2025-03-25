到佛光山旅行感受宗教信仰虔誠的力量
佛光山包括了「佛陀紀念館、藏經樓、佛光山寺」
佛陀紀念館有相當於三十六樓高的大佛、四聖塔，室內有觀音殿、金佛殿、玉佛殿…讓遊客參觀後更加認識佛教
許多遊客到佛光山會選擇先到佛陀紀念館參觀。(好吧!我們就是如此)
而這次換到「佛光山寺」參觀，這裏並不像佛陀紀念館有那麼多遊客…
反而多了分愜意感，帶著不同的心情，放下心中的煩擾…沿路看到佛像、懺言讓人領悟且多了分平靜
但來到這裏體力也是有些考驗…不管大人、小孩回去後一定都會累翻了
記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營
▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀
▪ 佛光山寺
▪ 地圖
▪ 停車資訊
▪ 遊記介紹
▪ 景點資訊
佛光山寺
佛光山本來是一座荒山，在短短的數十年中，能夠創建成為台灣地區第一座十方叢林，
其中論建築的氣派、廟宇的寬廣，佛像的雕塑，庭院的規劃，殿閣的佈置等皆與眾不同，獨樹一格。
(相關介紹取自官方 https://www.fgs.org.tw/fgs/fgs_view.aspx)
佛光山包括了「佛陀紀念館、藏經樓、佛光山寺」
佛陀紀念館：https://www.fgsbmc.org.tw/tw/index.aspx
佛光山寺地圖
地圖：https://www.fgs.org.tw/fgs/fgs_view.aspx
車停在「遊客停車場(滿香園旁)」，從「朝山步道」步行至不二門 → 靈山聖境 → 成佛大道 → 大雄寶殿
也可以再至地藏殿 → 大佛城
停車資訊
遊客停車場(滿香園旁)
從停車場往上看大佛城
朝山步道 通行時間 ：08:00~17:00
體力大考驗開始
頭山門
頭山門 上有寫著 「回頭是岸」
伏虎羅漢
觀音放生池
不二門
靈山聖境
官方介紹：五百尊白玉雕刻而成的阿羅漢，栩栩如生，每尊形貌、表情各異其趣，是佛光山的『靈山勝境』。
兩旁的菩提樹，枝葉婆娑，軀幹高聳入摩空，花草樹木，相映奇趣。
這裏有五百尊白玉雕刻而成的阿羅漢
從另一個角度拍靈山聖境
懺言 - 凡事能隨緣，才能自在。凡事能放下，才能寬心
告訴自己要謹記於心丫
從「靈山聖境」步道上來後的商店
有賣水、飲料、冰淇淋和伴手禮
高雄天氣很熱…讓兩隻在這裏買冰吃，他們超開心的
成佛大道
後面是大雄寶殿，室內不行拍照並且需要脫鞋才可進入。介紹取自官方…
大雄寶殿建地一千零八十坪，殿高約一百尺，殿內供奉釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛等三寶佛，每尊高約二十六尺。
佛前供桌以土耳其玉鑲成，殿內四周牆腳以義大利紅寶石鑲成。
大殿四周供奉有一萬四千八百尊釋迦牟尼佛聖像，可供千人以上作早晚課誦或法會佛事。
大雄寶殿內的大鐘為純銅打鑄，重約三千八百公斤，直徑六．二台尺，高八．六台尺，費時二年，經過兩次的鑄煉方成。
大鼓直徑五．四台尺，長六．二台尺，係全省最大的鐘鼓，莊嚴壯觀。
此外，還有兩座全世界最高的寶塔燈，安置於佛座兩邊，以示佛法的光明，遍照人寰，以智慧之燈照破無明黑暗，
為全世界帶來和平的展望。此寶塔燈每座直經六台尺，高約三十台尺，計七十二層，鑲崁有七千二百尊佛像。
再走回到朝山步道，往另一個方向到地藏殿 → 大佛城
來到佛光山會發現在這裏幫忙的人員都深藏不露…
各各都熱心幫忙打理，遇到遊客也不吝嗇幫忙做介紹
地藏殿
獻花
官方介紹：殿內奉「我不入地獄，誰入地獄。」的大願地藏王菩薩
並有中型佛像七百五十尊，小型一千五百尊，舉目所見皆有佛像，此是佛光山各殿堂之特色。
幸福鐘
鐘聲一響 祈願家庭平安。鐘聲二響 祈願身體健康。鐘聲三響 祈願智慧開朗。
寺裡人員親切帶領我們祈願
並且換小朋友祈願時可以站在椅子上，讓孩子們也能敲鐘…
大佛城
官方介紹：大佛全長一百二十餘尺，為東南亞之最高佛像，全身呈金黃色，面向東山日出，俯瞰高屏溪，
與天候相呼應，氣象萬千，各有不同景色與氣氛。
大佛右手上舉，表示放大光明，猶如大海的燈塔，為黑暗的娑婆世界作導航
左手低垂呈接引之勢，猶如慈祥的母親，接引眾生到達安樂的地方。
大佛城座落於佛光山東山，與大智殿相毗鄰，居高臨下，數十里外即可目睹佛像慈容
大佛城以四百八十尊接引佛環繞著接引大佛，猶如一佛出世，千佛護持般的肅穆。
大佛城看出去的景色
…有機會來佛光山感受不同的旅行吧
(文內相關介紹都參考於https://www.fgs.org.tw/default.aspx)
高雄住宿：
高雄-高雄萬豪酒店✓經典雙床房✓超強健身房✓泳池、水療池✓交通方便
高雄-H2O Hotel 水京棧國際酒店✓早餐吃龍蝦✓網美泳池✓收服一家大小的心❤
高雄-福華大飯店➤高CP值✔有泳池、小遊戲室✔高樓層景觀餐廰
高雄餐廰食記：
高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥
高雄-和牛賀日本和牛炭火燒肉專門店(高雄美術館店)➤包廂➤肉質優
高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物
高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味
高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽
佛光山寺
地址：高雄市大樹區興田里興田路153號
相關網站：https://www.fgs.org.tw/default.aspx
*相關訊息請依官方公佈為主*
記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營