到佛光山旅行感受宗教信仰虔誠的力量

佛光山包括了「佛陀紀念館、藏經樓、佛光山寺」

佛陀紀念館有相當於三十六樓高的大佛、四聖塔，室內有觀音殿、金佛殿、玉佛殿…讓遊客參觀後更加認識佛教

許多遊客到佛光山會選擇先到佛陀紀念館參觀。(好吧!我們就是如此)

而這次換到「佛光山寺」參觀，這裏並不像佛陀紀念館有那麼多遊客…

反而多了分愜意感，帶著不同的心情，放下心中的煩擾…沿路看到佛像、懺言讓人領悟且多了分平靜

但來到這裏體力也是有些考驗…不管大人、小孩回去後一定都會累翻了

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▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 佛光山寺 ▪ 地圖 ▪ 停車資訊 ▪ 遊記介紹 ▪ 景點資訊

佛光山寺

佛光山本來是一座荒山，在短短的數十年中，能夠創建成為台灣地區第一座十方叢林，

其中論建築的氣派、廟宇的寬廣，佛像的雕塑，庭院的規劃，殿閣的佈置等皆與眾不同，獨樹一格。

(相關介紹取自官方 https://www.fgs.org.tw/fgs/fgs_view.aspx)

佛光山包括了「佛陀紀念館、藏經樓、佛光山寺」

佛陀紀念館：https://www.fgsbmc.org.tw/tw/index.aspx

佛光山寺：https://www.fgs.org.tw/

佛光山寺地圖

地圖：https://www.fgs.org.tw/fgs/fgs_view.aspx

車停在「遊客停車場(滿香園旁)」，從「朝山步道」步行至不二門 → 靈山聖境 → 成佛大道 → 大雄寶殿

也可以再至地藏殿 → 大佛城

停車資訊

遊客停車場(滿香園旁)

從停車場往上看大佛城

朝山步道 通行時間 ：08:00~17:00

體力大考驗開始

頭山門

頭山門 上有寫著 「回頭是岸」

伏虎羅漢

觀音放生池

不二門

靈山聖境

官方介紹：五百尊白玉雕刻而成的阿羅漢，栩栩如生，每尊形貌、表情各異其趣，是佛光山的『靈山勝境』。

兩旁的菩提樹，枝葉婆娑，軀幹高聳入摩空，花草樹木，相映奇趣。

這裏有五百尊白玉雕刻而成的阿羅漢

從另一個角度拍靈山聖境

懺言 - 凡事能隨緣，才能自在。凡事能放下，才能寬心

告訴自己要謹記於心丫

從「靈山聖境」步道上來後的商店

有賣水、飲料、冰淇淋和伴手禮

高雄天氣很熱…讓兩隻在這裏買冰吃，他們超開心的

成佛大道

後面是大雄寶殿，室內不行拍照並且需要脫鞋才可進入。介紹取自官方…

大雄寶殿建地一千零八十坪，殿高約一百尺，殿內供奉釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛等三寶佛，每尊高約二十六尺。

佛前供桌以土耳其玉鑲成，殿內四周牆腳以義大利紅寶石鑲成。

大殿四周供奉有一萬四千八百尊釋迦牟尼佛聖像，可供千人以上作早晚課誦或法會佛事。

大雄寶殿內的大鐘為純銅打鑄，重約三千八百公斤，直徑六．二台尺，高八．六台尺，費時二年，經過兩次的鑄煉方成。

大鼓直徑五．四台尺，長六．二台尺，係全省最大的鐘鼓，莊嚴壯觀。

此外，還有兩座全世界最高的寶塔燈，安置於佛座兩邊，以示佛法的光明，遍照人寰，以智慧之燈照破無明黑暗，

為全世界帶來和平的展望。此寶塔燈每座直經六台尺，高約三十台尺，計七十二層，鑲崁有七千二百尊佛像。

再走回到朝山步道，往另一個方向到地藏殿 → 大佛城

來到佛光山會發現在這裏幫忙的人員都深藏不露…

各各都熱心幫忙打理，遇到遊客也不吝嗇幫忙做介紹

地藏殿

獻花

官方介紹：殿內奉「我不入地獄，誰入地獄。」的大願地藏王菩薩

並有中型佛像七百五十尊，小型一千五百尊，舉目所見皆有佛像，此是佛光山各殿堂之特色。

幸福鐘

鐘聲一響 祈願家庭平安。鐘聲二響 祈願身體健康。鐘聲三響 祈願智慧開朗。

寺裡人員親切帶領我們祈願

並且換小朋友祈願時可以站在椅子上，讓孩子們也能敲鐘…

大佛城

官方介紹：大佛全長一百二十餘尺，為東南亞之最高佛像，全身呈金黃色，面向東山日出，俯瞰高屏溪，

與天候相呼應，氣象萬千，各有不同景色與氣氛。

大佛右手上舉，表示放大光明，猶如大海的燈塔，為黑暗的娑婆世界作導航

左手低垂呈接引之勢，猶如慈祥的母親，接引眾生到達安樂的地方。

大佛城座落於佛光山東山，與大智殿相毗鄰，居高臨下，數十里外即可目睹佛像慈容

大佛城以四百八十尊接引佛環繞著接引大佛，猶如一佛出世，千佛護持般的肅穆。

大佛城看出去的景色

…有機會來佛光山感受不同的旅行吧

(文內相關介紹都參考於https://www.fgs.org.tw/default.aspx)

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