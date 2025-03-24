這陣子家人玩烘焙我當試吃員(*°▽°*)，

看著點心成型的過程讓人感到療癒，好久沒玩烘焙的我，打算改天假日也來小玩一下，最近發現一間烘焙店外觀顏色鮮豔亮眼，讓人想入內探訪看看，途中經過遠東世紀廣場，不同顏色的彩色玻璃帷幕大樓別有特色，過了好幾年再拍它還是一樣好看(❛◡❛✿)。

烘焙店 SUMSUMFOOD 食食富 位於板橋中山路旁，大大的黃色招牌十分顯眼。

店內的主要顏色為黃色、綠色、白色，空間整體給人感覺明亮、活潑。

入口區天花有可愛的雲朵燈佈景，店內除購物籃之外也有推車可使用。

販售商品感覺款式很多。

往內走有冷凍、冷藏商品區，蛋、乳製品、生食、半成品、、，走道動線寬敞舒適。

番茄醬、芥末醬還有tabasco辣椒醬、、各種搭配用的醬料。

大蒜醬、奶酥醬、抹茶醬、果醬、、不同抹醬之外還有果餡、豆沙餡、、各種內餡。

麵粉有不同品牌可以買，依製作點心款挑選高中低筋。

還有鼎泰豐指定麵粉品牌，獲得SQF最高等級認證的台灣麵粉廠，僑泰興旗下的「嘉禾牌」麵粉，馬可先生麵包也是用這個品牌。

貨架上還有糖珠、彩糖、、、各種可食用的妝點用的食材。

很特別的是這裡有一間 溫控巧可力保存室 。

裡面有各種不同款式&品牌的巧可力，巧可力粉、巧可力豆、巧可力片，有糖款、無糖款、、、選擇多。

烘焙店有2層樓可以逛，

除樓梯之外店內有設置氣動梭電梯。

2樓部分主要是烘焙包裝、器具，商品款也很多。

架上還有各種不同可愛的造型盒與模型。

喜歡吃義大利麵的也有多款義大利麵&義大利麵醬可採購，有興趣的可以前往店內逛逛。

不想跑店面的話 SUMSUMFOOD 食食富 也有APP可以線上採購，

這次玩的是曲奇餅，曲奇餅乾的擠花很漂亮，擠花依據花嘴不同花款也不同。

做好的餅乾放在架子上放涼後收到盒子裡，盒內用烘焙紙襯底就可以了；每個人的口味喜好不同，食譜的配方網站、書籍都有我就不分享了。

SUMSUMFOOD 食食富 食品烘焙材料 板橋旗艦店

地址： 22070新北市板橋區中山路二段29號1樓

電話號碼： 02 6604 3210

營業時間： 星期一~ 星期日 09:00–21:00

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