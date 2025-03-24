為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > HANDMADE~SUMSUMFOOD 食食富︱食品烘焙材料

HANDMADE~SUMSUMFOOD 食食富︱食品烘焙材料

handmade SUMSUMFOOD 食食富 SUMSUMFOOD 食食富 more
2025-03-24 22:03:00 文字：夢旅獅
share
夢旅獅

夢旅獅

痞客邦封面 SUMSUMFOOD 食食富.png

這陣子家人玩烘焙我當試吃員(*°▽°*)，

看著點心成型的過程讓人感到療癒，好久沒玩烘焙的我，打算改天假日也來小玩一下，最近發現一間烘焙店外觀顏色鮮豔亮眼，讓人想入內探訪看看，途中經過遠東世紀廣場，不同顏色的彩色玻璃帷幕大樓別有特色，過了好幾年再拍它還是一樣好看(❛◡❛✿)。

SUMSUMFOOD 食食富 01.png

烘焙店  SUMSUMFOOD 食食富  位於板橋中山路旁，大大的黃色招牌十分顯眼。

SUMSUMFOOD 食食富 02.png

店內的主要顏色為黃色、綠色、白色，空間整體給人感覺明亮、活潑。

SUMSUMFOOD 食食富 03.png

入口區天花有可愛的雲朵燈佈景，店內除購物籃之外也有推車可使用。

SUMSUMFOOD 食食富 04.png  

販售商品感覺款式很多。

SUMSUMFOOD 食食富 05.png

往內走有冷凍、冷藏商品區，蛋、乳製品、生食、半成品、、，走道動線寬敞舒適。

SUMSUMFOOD 食食富 06.png

番茄醬、芥末醬還有tabasco辣椒醬、、各種搭配用的醬料。

SUMSUMFOOD 食食富 11.png

大蒜醬、奶酥醬、抹茶醬、果醬、、不同抹醬之外還有果餡、豆沙餡、、各種內餡。

SUMSUMFOOD 食食富 12.png

麵粉有不同品牌可以買，依製作點心款挑選高中低筋。

SUMSUMFOOD 食食富 09.png

還有鼎泰豐指定麵粉品牌，獲得SQF最高等級認證的台灣麵粉廠，僑泰興旗下的「嘉禾牌」麵粉，馬可先生麵包也是用這個品牌。

SUMSUMFOOD 食食富 10.png

貨架上還有糖珠、彩糖、、、各種可食用的妝點用的食材。

SUMSUMFOOD 食食富 13.png

很特別的是這裡有一間  溫控巧可力保存室 

SUMSUMFOOD 食食富 14.png

SUMSUMFOOD 食食富 15.png

裡面有各種不同款式&品牌的巧可力，巧可力粉、巧可力豆、巧可力片，有糖款、無糖款、、、選擇多。

SUMSUMFOOD 食食富 16.png

烘焙店有2層樓可以逛，

SUMSUMFOOD 食食富 08.png

除樓梯之外店內有設置氣動梭電梯。

SUMSUMFOOD 食食富 07.png

2樓部分主要是烘焙包裝、器具，商品款也很多。

SUMSUMFOOD 食食富 19.png

SUMSUMFOOD 食食富 18.png

架上還有各種不同可愛的造型盒與模型。

SUMSUMFOOD 食食富 17.png

喜歡吃義大利麵的也有多款義大利麵&義大利麵醬可採購，有興趣的可以前往店內逛逛。

SUMSUMFOOD 食食富 20.png

不想跑店面的話  SUMSUMFOOD 食食富 也有APP可以線上採購，

HANDMADE~SUMSUMFOOD 食食富︱食品烘焙材料

這次玩的是曲奇餅，曲奇餅乾的擠花很漂亮，擠花依據花嘴不同花款也不同。

SUMSUMFOOD 食食富 21.png

SUMSUMFOOD 食食富 22.png

做好的餅乾放在架子上放涼後收到盒子裡，盒內用烘焙紙襯底就可以了；每個人的口味喜好不同，食譜的配方網站、書籍都有我就不分享了。

SUMSUMFOOD 食食富 23.png

 

  SUMSUMFOOD 食食富 食品烘焙材料 板橋旗艦店  

地址： 22070新北市板橋區中山路二段29號1樓

電話號碼： 02 6604 3210

營業時間：  星期一~ 星期日   09:00–21:00

官網 : (點我) Facebook臉書粉絲專頁 : (點我)


檢視較大的地圖


文章標籤
HANDMADE SUMSUMFOOD 食食富 SUMSUMFOOD 食食富 食品烘焙材料 烘焙器具材料 板橋烘焙器具材料 板橋烘焙材料行 烘焙道具 烘焙原料
創作者介紹
創作者 夢旅獅 的頭像
夢旅獅

夢旅獅

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up