從台北赤峰街起家的「時飴 Approprié 千層蛋糕」在仁愛圓環開設旗艦店，為喜愛千層蛋糕的人創造出凝結時間的靜謐角落。在極簡優雅的建築外觀、如藝廊般夢幻的用餐空間，品嚐每一道店家用時令食材創作出細緻入微的甜點。不只是品嚐千層蛋糕的地方，更能擁有一段結合味蕾、 ㄩ視覺與心靈的療癒午茶片刻，讓人細細感受「合乎時宜」的美好時光。

時飴 Approprié 千層蛋糕營業資訊

時飴 Approprié 仁愛圓環旗艦店

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷7號1樓

電話：0981-900-695

營業時間：週一至週日，13:00~20:00

時飴 Approprié 赤峰店

地址：台北市大同區赤峰街8巷22號

電話：0909-611-695

營業時間：週一至週日，13:00~18:00

官網：https://www.approprie.co/

時飴 Approprié 仁愛圓環旗艦店外觀

▼「時飴 Approprié 千層蛋糕仁愛圓環旗艦店」的店面設計呈現出極簡、優雅且溫馨的氛圍，左邊有金黃色品牌招牌，顯眼又精緻，Approprié 在法文裡有著「合乎時宜」的意涵。櫥窗內擺放了白色波浪狀圓柱展示台，展示包裝精美的蛋糕盒與花束，有藝術裝置般的感覺。

▼店面外牆選用淺米灰色石材包覆，質感細膩，營造現代高雅的視覺感。

時飴 Approprié 仁愛圓環旗艦店空間

▼「時飴 Approprié 千層蛋糕仁愛圓環旗艦店」的裝修風格，整體空間以純白與柔和木質色調為主軸，配上簡潔俐落的線條設計，呈現清新脫俗的現代美學。圓弧造型的座椅搭配天花板垂墜而下的球形燈飾，猶如藝術館般夢幻的空間感。

▼櫃檯放置的手工藤編籃子配有真皮提把，自然溫潤的質地散發出濃濃的生活氣息與溫暖手感。籃中整齊擺放著以半透明包裝袋包裝的甜點，簡約不失精緻。

▼強烈建議愛拍照的姐妹們要穿輕柔色系的服裝，拍照出的效果更加清新夢幻，彷彿置身於高級選物店或藝術展廳。

▼用餐空間以柔和米白與奶茶色系為基調，搭配質感絲絨椅與圓潤弧形沙發，營造出宛如精品咖啡廳與藝廊交融的氛圍。空間中擺放著橄欖樹、乾燥花藝、石材小桌與雜誌書刊，自然與藝術交錯融合，正如品牌所強調的：

「將時飴甜點中那份輕盈柔美的優雅及對生活的美好感受，用花藝的方式融入於空間之中。」

▼牆面上的抽象藝術畫作與黃銅幾何壁燈，為空間增添一抹藝術感與層次感，彷彿走進一場與甜點共舞的藝文饗宴。

▼每組沙發間保有適當間距，讓人能自在地沉浸在甜點與對話之中。

▼採用大片玻璃帷幕牆，讓自然光灑入室內。用餐座位分布靈活，有一對一的小圓桌座位區、多人聚會的沙發圍坐區，無論是靜靜閱讀、約會談心或好友小聚，都能找到屬於自己的角落。

▼空間展示的永生花玫瑰，被細心包裹在柔霧般的包裝紙中，柔粉、米白與淡膚色調層層堆疊，溫柔細膩，彷彿凝結住時間的美好瞬間。有情人節送禮需求真的不用猶豫了，直接到這裡買。

時飴 Approprié 仁愛圓環旗艦店菜單

▼點餐可至官網瀏覽所有品項，或使用店家準備的平板瀏覽選購。平板上的產品照片，令人在點餐的過程中，就感受到如同品嚐般的視覺享受。

▼甜點以盛產水果與世界各地的食材創作，大致分類為：

經典塔派（如抹茶、焙茶、巧克力塔等）

季節限定或果香風味蛋糕（草莓、香吉士、玫瑰等）

千層類蛋糕（草莓千層、焦糖榛果千層）

異國風味甜點（聖多諾黑、蘭姆葡萄、栗子塔等）

點此看官網全品項產品

▼飲品菜單，價格介於 NT$ 90-NT$ 130 之間。

綜合水果千層

▼綜合水果千層是時飴 Approprié 的人氣經典，外觀層次分明，色彩繽紛，每一口都能感受到新鮮與細膩交織的驚喜。

▼蛋糕選用香甜多汁的新鮮水果，層層鋪疊於法式餅皮與輕盈奶霜之間，口感滑順、香甜不膩口。餅皮薄而柔軟，奶霜綿密輕盈，搭配水果的清爽酸甜，達到平衡。

內餡嚴選香氣濃郁、口感綿密的台灣香蕉、微酸清爽的紐西蘭奇異果、多汁柔軟的阿露斯哈密瓜、酸甜適中的美國進口草莓，有點亮整體風味的效果。水果內容會依季節性做適當調整，確保每一口都嚐得到當季的鮮甜。

冬季草莓千層

▼「冬季草莓千層」嚴選產自台灣著名草莓產地的大湖豐香草莓，果肉飽滿多汁，香氣濃郁、酸甜適中，與輕盈柔滑的北海道鮮奶油交織出最完美的搭配。

每一層法式手工餅皮薄如羽翼，柔軟中有蛋香，與奶油與草莓相互融合，口感輕盈不膩。表層點綴著一顆新鮮草莓與金箔，看起來更高級。

註：目前已經是草莓季尾聲，供貨狀況以店家公告為主。

鹽之花焦糖脆脆千層

▼鹽之花焦糖脆脆千層層層堆疊的薄餅皮與輕盈奶霜融合為柔滑口感，灑在蛋糕上的香酥杏仁碎片，為整體增添了畫龍點睛的酥脆層次，入口瞬間，除了柔軟與滑順，更能感受到脆、香、甜、鹹四重食味同時綻放。

▼蛋糕內餡使用手工熬煮的焦糖醬，慢火炒製出迷人的琥珀色澤與濃郁香氣，並加入法國頂級鹽之花提味，讓香甜之中帶有一絲清爽鹹韻、層層回甘，兩種風味互相襯托，卻彼此不搶風采，每一口都精準拿捏。

▼左側的冰拿鐵以六角玻璃杯盛裝超喜歡，透出層次分明的奶與咖啡，飲出淡雅的奶香與濃郁咖啡香氣，清涼沁心，特別適合需要提振精神的午後。

熱拿鐵杯面覆著一層綿密奶泡，漸漸品飲出醇厚咖啡味，溫暖而療癒，適合悠閒慢飲，無論冰或熱飲，皆能襯托出時飴千層蛋糕的細緻滋味。

蔓越莓氣泡飲、接骨木蘋果氣泡飲

▼蔓越梅氣泡飲粉嫩漸層的紅潤色澤非常浪漫，杯中加入大量蔓越莓與綜合莓果果粒，微酸果香融合沁涼氣泡，清爽開胃。佐以幾片新鮮檸檬片，酸中帶香，是解渴之選。

接骨木清透金黃的飲品中，撒上細碎蘋果丁與葡萄果粒，散發出淡雅的接骨木花香氣，入口甘甜輕盈，氣泡細緻柔和。是天然果香與氣泡的清新融合。

▼以上是切片的千層蛋糕，店家也有販售 7 吋蛋糕。外觀以高透視質感硬殼禮盒包裝，搭配品牌專屬灰銀緞帶，典雅中帶有現代感，充分使收禮者或是壽星，感受到這份禮盒的用心與份量。

聖多諾黑千層

▼聖多諾黑千層以原味千層蛋糕作為基底，層層餅皮細緻薄透，夾入香滑柔順的奶醬，堆疊出柔軟卻有層次的口感。蛋糕頂部妝點著經典的聖多諾黑小泡芙，外層包裹著琥珀色焦糖，甜中帶著微苦，焦香氣息在口中綻放，與下層的奶醬搭配，口感豐富和諧。

▼聖多諾黑千層分為經典款和愛心形，照片中的為愛心型，可按照需求客製化設計。

茉莉紅心芭樂千層

▼「茉莉紅心芭樂千層」是時飴 Approprié 以茶香為靈感打造。使用小農生產的紅心芭樂，果肉酸香濃郁，與蜜桃一同細細熬製成果醬，散發出天然果香與微微酸甜感，點綴於蛋糕表面與內餡內，搭配特製的茉莉花茶香緹奶油，入口即化，尾韻帶有優雅花香，茶香溫潤不搶味，與果香彼此襯托。蛋糕的夾層中更藏有 Q 彈滑嫩的花茶粉粿，美味又有趣，是視覺與味覺的雙重驚艷。

草莓雙重奏夾心餅乾

▼草莓雙重奏夾心餅乾有兩種口味的草莓夾心，一種是以滑順濃郁的白巧奶霜為基底，搭配酸甜誘人的草莓凍乾與手工熬製草莓果醬，果香四溢。一種是粉色草莓奶霜餡，外層覆著乾燥草莓果粒，而夾心中藏有Q彈有勁的白玉麻糬，在酥脆餅乾與柔滑內餡中增添嚼感。

蘭姆葡萄三明治餅乾

▼「蘭姆葡萄三明治餅乾」是時飴 Approprié 最經典、最受歡迎的伴手禮之一，適合喜愛大人口味的甜點控。

外層選用鹹甜鬆脆的餅乾，一口咬下酥香四溢，中間夾入香滑濃郁的白巧克力奶霜，綿密順口。藏在中心飽滿多汁的蘭姆酒漬葡萄酒香濃郁，咬下的瞬間，濃郁蘭姆香氣自鼻尖竄起，是專屬大人系的微醺感受。

註：內含些許蘭姆酒成分，酒精過敏者與兒童請謹慎食用。

時飴 Approprié 赤峰店

▼時飴 Approprié 赤峰店是「起家店」，空間較為小巧，來購買的客人都以外帶為主，想內用也可以，但是因位子很少，要有等待的心理準備。

赤峰店隱身在赤峰公園旁的小角落，店面入口以大片落地玻璃窗搭配天鵝絨藍的牆面，低調卻吸引目光。大理石桌面與玫瑰金高腳椅細節中點綴著各式優雅的玫瑰金家飾與餐具，充滿現代感。

▼冬季草莓千層

蘭姆葡萄千層

▼蘭姆葡萄千層蛋糕散發著迷人香氣，葡萄乾浸泡在濃醇的蘭姆酒中慢慢熟成，一口咬下，飽滿的酒香立即在口中迸發，與柔軟綿密的餅皮、滑順細緻的奶餡層層交疊。酒香溫潤，尾韻帶著微醺感。，讓人沉醉在每一口的香甜與優雅之中。

橙花愛媛蜜柑千層

▼橙花愛媛蜜柑千層以層層細緻餅皮包覆香氣四溢的蜜柑鮮果與柔滑奶餡，選用果香濃郁、多汁豐沛、無籽又甘甜的日本蜜柑，佐以法國橙花水調和，清爽果香中帶有優雅的橙花韻味。

結語

時飴 Approprié 千層蛋糕注重甜點的口感，也注重呈現生活中每一個精緻且充滿儀式感的瞬間。不只是享用千層蛋糕的地方，更像是一場生活風格、品味與療癒的靜謐時光體驗。仁愛圓環店風格溫暖不張揚，在空間裡嚐一口蛋糕，便能吃出店家對食材與製作細節的用心，是傳遞祝福與儀式感的首選。