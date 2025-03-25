這次初冬的潤餅獵人之旅終於來到花蓮市解鎖春捲潤餅(終於破0了!)

第一天下午到傍晚就順利全吃完，隔天就來吃其他喜歡的食物吧

花蓮市有不少餛飩扁食店，不過好像其實就那兩、三家品牌

其中我就近找到一家評論不錯的「花蓮香」

果然平日中午剛開門，就陸續有人來吃扁食

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餐廳名稱：花蓮香扁食-總店(花蓮縣花蓮市中山路347-1號)

餐廳連結：官網 FB粉絲專頁

營業資訊：03-8336166 週三至一10:30-15:00 16:00-20:00；週二休

分店資訊：

▪ 中正直營店(花蓮縣花蓮市中正路326號)

餐點介紹：扁食湯/抄手/小菜

用餐日期：2024.11



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▲花蓮香扁食-總店 店面

兩個店面寬的店面

▲花蓮香扁食-總店 店面

前面開放區域半邊是廚房櫃檯，另一半邊際是入口處和小菜自助冷藏櫃(照片右邊，未入鏡)

▲花蓮香扁食-總店 店面

門口旁邊還有模型，好像百貨公司美食街或日本的商店街餐廳也很常見

▲花蓮香扁食-總店 小菜自助區

剛開始營業所以小菜們還沒全部上架；當沒有人客時店員也會把拉簾拉起來保冷

(客串演出: Na哥)

▲花蓮香扁食-總店 用餐環境

後方區域就是個很寬敞又明亮的用餐區域，座位間距很大，走道也寬敞

靠牆的半沙發座位間有共用的調味料(烏醋、白醋、醬油、白胡椒粉)

不太懂為什麼要設計放置在這，然後餐具跟辣椒醬又放在自助區，有種要給人客方便但又不做徹底到位的感覺

▲花蓮香扁食-總店 自助區

門口旁的自助區則有餐具、衛生紙、小碗和辣椒醬

(客串演出: J哥、Na哥)

綜合扁食湯 NT 95

內容：鮮肉餛飩×3、翡翠餛飩×3、鮮蝦餛飩×3、小白菜、油蔥、寬海苔片、蔥花、清湯

湯味清淡，幾乎無浮沫和油滴；小白菜份量也夠多；油蔥也很「新鮮」、無油耗味

▲三種扁食(餛飩)餡都是整團、不會散開的；餛飩皮細滑且薄，但沒有被煮到糊爛，也不會太大片到讓人覺得都在吃皮的感覺。

豬肉餡口感略帶彈性，有摻兩、三小小塊的肥肉粒

▲「鮮肉扁食」有豬肉香與淡淡鮮味，不過鹹

▲「鮮蝦扁食」豬肉餡上鑲嵌一段鮮蝦肉，雖然不是完整一尾蝦，但也是取最肥厚的中段部位，而且吃得到蝦身的紮實緊緻及鮮甜味

翡翠紅油抄手 NT 90

內容：翡翠餛飩×9、豆芽菜、寬海苔片、蔥花、醬汁、紅油(客製化少加)

▲翡翠扁食上有很多蔥花跟海苔寬片；碗底湯汁多，還有很多豆芽菜和少許酸菜。

「翡翠扁食」豬肉餡拌入非常多的韭菜；韭菜香氣濃郁撲鼻，相對比較嚐不到豬肉味。整體味道就像韭菜水餃，不過畢竟皮比較薄，所以口感還是有別

客製化少加的紅油就真的不多，所以湯底的湯汁不會滿滿油；紅油辣度合宜，辣椒香中帶點麻感，搭配酸菜微酸微甜，鹹香甜交融滋味好吃不膩

▲ 自助區的辣椒醬，有豆豉香氣、合宜鹹味和溫和辣度，不會突然爆發嗆辣刺激感，吃小辣的人客可以放心多加蘸取

餛飩懶人包→ [統整文]餛飩食記合集

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以上。