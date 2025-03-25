民宅內的美味小吃，位置距離知名的觀光景點高美濕地車程大約15分鐘，和紫雲巖車程大約10鐘，有肉圓、海鮮粥、炒麵、炒飯、切仔麵、陽春麵、餛飩麵、肉羹麵、小菜滷味、蚵仔酥、多種熱炒料理、湯品，料多味美深受許多在地人的喜愛。

我們推薦來這裡一定要點上一盤炒蚵仔麵，調味不會很多，除了照片上的量以外，麵條裡面都還有不少蚵仔。

外觀跟一般住宅一樣，如果不是導航帶路，我們可能不會抬頭看到招牌，店家在Google上面沒有顯示營業時間，我們有先打電話確認有開後才過來。

附近的停車的位置會需要找一下，通常停的位置會需要走一段路，店家的生意很好，幾乎空桌後很快又客滿，裡面有電扇也有冷氣，工作人員不少，態度也很親切。

炒什錦麵

以整體份量來說，麵量不算多但料不少，女生可能剛剛好，男生就會建議再搭配點什麼，但實際要以個人胃口為主。

有小蝦仁（沒有去腸泥）、蚵仔、花枝、青菜、洋蔥、蔥花、紅蘿蔔絲......( 繼續閱讀文章 )

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