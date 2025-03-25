吃客家湯圓也可以很文青，盈食想把家人的拿手菜變成想一吃再吃的料理，結合傳統與創新想念，呈現小時候記憶中阿嬤的味道，除了有客家麻糬、還有牛汶水甜點、炸牛蒡甜不辣、鮮蝦擔仔麵等相當特別又好吃，讓我們在乾淨明亮環境中享受最道地的客家美食，餐點均現點現做，現在打卡還送客家麻糬，喜歡客家傳統美食可以來嚐鮮～

麻糬相當Q彈搭配花生粉超級好吃～

用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮，充滿文青風客家傳統美食。

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消乙份主食即可。

招牌必點：炸牛蒡甜不辣60元，外皮香酥內餡Q軟，灑上胡椒粉，超級涮嘴。

招牌必點：鮮蝦擔仔麵150元，湯頭鮮甜，傳統擔仔麵結合海鮮料理和青菜，溏心蛋等相當特別。

地點就在青塘園旁大樓裡，青埔又多一間客家料理可以選擇。。

周邊景點：華泰名品城星巴克

周邊美食：佳樂蛋糕，隱身在桃園機捷入口B2就可以買到佳樂蛋糕了～

價位如上，8吋390元，居然還有6吋290元，對於不想太多剛剛好！

也有單賣一個原味波士頓派及草莓波士頓派。

盈食大湯圓 青埔店：桃園市中壢區洽溪路357號；營業時間：11:00-20:00（周四公休）

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