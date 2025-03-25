媽媽印度料理 MAS India Restaurant位於忠孝路上，外觀看起來很低調，首次來訪才知道他們開了6年多，去年重新裝潢後，讓人誤會是新開幕的餐廳 XD

師傅都是印度人，主廚老闆娘是印度媽媽，所以煮出來的菜有印度媽媽的味道

店家提供經典印度咖哩、坦都窯烤、印度風味飯、南印家常菜等經典印度菜餚，也有素食料理可以選擇

有聚餐需求的朋友，可以點南印度特別套餐(10合1套餐)，價格為499元，附餐可以無限續加！(需至少訂購 8～10 份)

快跟著小米一起去看看吧。

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👉媽媽印度料理位置及停車方式

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媽媽印度料理位於忠孝路上，成功牛排對面。

旁邊有收費停車場，路邊停車格也很多，對開車的朋友來說很方便

👉媽媽印度料理環境介紹

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門口的小庭院可以候位，或吃飽飯後來這邊跟朋友打屁聊天

店內裝潢帶有現代簡約風，有2-6人的桌椅，人多可以合併桌子，所以人多人少來用餐都不是問題。

店家也提供包場服務，有需要的朋友可以提前預訂

這裡有經典印度咖哩、坦都窯烤、印度風味飯、南印家常菜等經典印度菜餚，也有素食料理可以選擇。

師傅都是印度人，主廚就是老闆娘，所以煮出來的菜有印度媽媽的味道

重口味的印度菜配啤酒就是爽 XD

👉媽媽印度料理菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家提供超過50種咖哩主食及多種口味的烤餅，也有素食料理，選擇很豐富

菜單上有菜色的中文介紹，對印度料理不熟悉的朋友也不用擔心。

👉媽媽印度料理用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴和Kelly來吃印度料理，小結巴現在懷孕特別愛吃重口味的料理~

這一桌經典印度菜餚真是色香味俱全

爆漿香料脆球點心(240元)是印度最受歡迎的街頭小吃之一

由炸得酥脆的空心球製成，內部有馬鈴薯泥、鷹嘴豆、豆子餅乾等等。

食用前再倒入酸甜羅望子醬，有著酸甜香的口感，一口吃下去會瞬間爆漿，相當清爽

瑪莎拉烤脆薄錐(220元)以脆薄片捲成圓錐形，內餡有香料微微醃製過的時蔬(洋恿、番茄、玉米、黄瓜、花生)以及印度香料。

外皮酥脆，內餡蔬菜甜味、辛香料和酸甜清爽的醬料結合，口感豐富，是很棒的開胃小點

小米很喜歡奶油白花菜湯(110元)花椰菜打成泥狀後加上印式香料熬煮。

奶香味濃郁、甜甜的滋味，而且可以吃到花椰菜泥的口感挺特別的，大小朋友都會很喜歡

番茄羅勒湯(100元)新鮮切塊番茄加上印式香料、羅勒熬煮，屬於酸V口味較重的湯品。

扁豆湯(100元)黄扁豆加上印式香料，帶有綿密的豆香和香料風味，口感清爽~

蘑菇多薩餅(375元)附椰子沾醬、扁豆咖哩和桑巴辣醬，沾醬分別帶有清爽、香辣和酸辣的風味。

多薩餅起源於南印度，是歷史非常悠久的一種煎餅，由大米、黑扁豆製成的麵糊發酵製成。

趁熱吃有酥酥的口感，內餡有切碎的蘑菇、番茄、洋蔥及多種香料等食材，酸酸甜甜的滋味，讓人一口接一口吃不停

這裡的素食餐點選擇性也很多，不管吃葷或吃素的朋友都能來這邊盡情享用印度美食

蔬菜咖哩角(145元/2顆)手工製作，外層酥脆，餅皮內包有馬鈴薯及綠豌豆香料內餡，鬆軟綿香，搭配酸甜的沾醬很解膩~

綜合碳烤雞(699元/12片)包含香辣碳烤香料雞、碳烤優格香料雞和薄荷香料碳烤雞。

香辣碳烤香料雞用印度香料調味製成的無骨雞腿肉，放在火熱的坦都爐內窯烤，口味偏辣，愛吃辣的朋友不能錯過

碳烤優格香料雞用印度香料、優格調味，酸V帶甜的滋味很適合給小朋友食用。

薄荷香料碳烤雞以瑪莎拉醬混合薄荷醬汁和香料，是偏重的大人味。

建議吃完原味後，搭配瑪莎拉醬享用喔。

香噴噴的烤餅登場了，烤餅口味很多，而且現點現做！

奶油烤餅(80元)是全素的，熱熱地吃有微脆帶嚼勁的口感，加上濃郁的奶油香，單吃烤餅就好好吃

香辣烤餅(95元)帶有印度香料風味，微微的辣、不會太辣。

印度小茴香烤餅(95元)餅皮帶有小茴香的清香~

烤餅當然要配咖哩啦！這裡有雞肉、牛肉、豬肉、海鮮超過50種咖哩任你選

香料烤雞塊咖哩(360元)窯烤香料雞塊在番茄、洋蔥為基底的醬汁裡烹調。

甜甜的滋味，雞塊肉質軟嫩，適合不吃辣的朋友和小朋友

烤餅加上印度咖哩就是完美，我們一人至少都吃了一份烤餅

香辣南印式味牛肉咖哩(390元)是南印家常菜，牛肉與印度香料、番茄、洋蔥等食材烹煮。

牛肉大塊軟嫩有嚼勁的口感，小辣的口味很開胃~

帶有辣味的咖哩搭配烤餅讓人一口接一口吃不停！

像小米這個飯桶當然要點飯啦

馬沙拉薑黃飯(145元)使用印度香米，帶有淡淡香料的香氣，跟咖哩真的非常搭。

想要吃簡單一點的，可以點印度白米飯(75元)。

來這邊吃辣的料理很適合搭配印度拉茶或優格飲很解辣

印度香料拉奶茶(80元)不會太甜，茶味挺濃郁的，還有解辣的作用。

冰淇淋玫瑰優格飲(125元)帶有淡淡玫瑰香，有綿密滑順的口感~

印式芒果優格飲(125元)是小結巴最愛，帶有濃郁芒果甜香，口感非常綿密喔

以上是我們的心得分享，媽媽印度料理提供經典印度咖哩、坦都窯烤、印度風味飯、南印家常菜等經典印度菜餚，也有素食料理可以選擇，不管吃葷或吃素的朋友都能來這邊盡情享用印度美食

菜單上有菜色的中文介紹，對印度料理不熟悉的朋友也不用擔心喔！

👉媽媽印度料理營業時間地址

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🌟店家資訊：媽媽印度料理 MAS India Restaurant

🏠地址：新竹市東區忠孝路166號

☎電話：03 575 1017

⏰營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:00

粉絲團：媽媽印度料理 MAS India Restaurant

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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