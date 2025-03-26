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【新北九份老街美食、餐廳推薦】九份年代客棧牛肉麵｜平價牛肉麵、豬肉麵，頂級牛三寶、台味滿滿的懷舊麵館!!!

老街美食 牛肉麵 平價牛肉麵 自由行 more
2025-03-26 10:00:00 文字：pfse64289
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【新北九份老街美食、餐廳推薦】九份年代客棧牛肉麵｜平價牛肉麵、豬肉麵，頂級牛三寶、台味滿滿的懷舊麵館!!!

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來台北近郊自由行，九份老街的必吃美食、巷弄小吃推薦，位在阿柑姨芋圓、阿牧包子附近的「九份年代客棧牛肉麵」，主打招牌牛肉麵、牛三寶、豬肉麵、魚丸麵、榨菜肉絲麵等多種台灣味料理，不僅是許多老饕們的心頭好，加上復古風的用餐環境，可說是平價、高CP值的家庭、親子、情侶、背包客用餐選擇、口袋名單之一。

九份旅遊，千萬別錯過九份隱藏版美食-九份年代客棧牛肉麵!!!

逛九份老街彷彿在吃遍所有台灣經典小吃，「九份年代客棧牛肉麵」主打濃郁的牛肉麵、牛三寶，牛肉燉得軟嫩入味，搭配Q彈的手工麵條，讓人一吃就上癮。

如果想來點熱騰騰的餐點，一碗牛肉麵、豬肉麵、魚丸湯等，絕對是暖心又暖胃的好選擇~

九份年代客棧牛肉麵│交通

【新北九份老街美食、餐廳推薦】九份年代客棧牛肉麵｜平價牛肉麵

Google地圖請點我 > 九份老街到「九份年代客棧牛肉麵」

安妮王搭乘965(台灣好行-九份金瓜石線)，從台北不到1小時就到九份老街了；另外，也可以瑞芳火車站搭公車「788」、「1062」等，約15分鐘就能抵達九份老街站，再步行一小段路就到了，交通整個超級方便的，超適合來九份慢慢玩、慢慢吃~

從九份老街站下車後，沿著基山街走個大約10~15分鐘(加上人潮)，再往豎崎路方向走，就是阿柑姨芋圓、九份阿牧包子等方向往上爬，就會看到「九份年代客棧牛肉麵」!!!

九份年代客棧牛肉麵│用餐環境

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好漂亮的窗花裝飾，充滿濃濃的懷舊感!!!

「九份年代客棧牛肉麵」裝潢帶有復古風情，牆上各種不同花紋的窗框裝飾，讓空間多了一點日式風情，又帶點台式復古元素，搭配木桌與昏黃燈光，讓人有種走進舊時光的小吃店的感覺。

 

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桌上擺著筷筒、調味罐與衛生紙，簡單卻不馬虎，透露出一種樸實的溫暖。

這樣的環境特別適合吃上一碗熱騰騰的牛肉麵或豬肉麵，邊吃邊感受這種懷舊又帶點異國風情的獨特氛圍><

九份年代客棧牛肉麵│菜單

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種類超級多的台味平價美食!!!

「九份年代客棧牛肉麵」的菜單多樣且經典，主打濃郁的牛肉麵，牛肉燉得入口即化，手工麵條彈性十足，湯頭香濃卻不膩。

如果不吃牛的饕客，也可以選擇豬肉麵、榨菜肉絲麵、魚丸湯等傳統美味，讓每一口都充滿台灣懷舊風味，體驗這份溫暖與濃情的美味回憶~

九份年代客棧牛肉麵│牛肉麵

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招牌必點-牛肉麵，看起來超誘人的!!!

深棕色的湯頭濃郁透亮，帶點油花，感覺就是燉煮多時的美味精華。

牛肉切得厚實，滷得入味，帶著筋的部分更是Q彈有嚼勁，配上鮮嫩的白蘿蔔，吸滿湯汁，一口咬下去軟嫩又多汁；麵條吃起來帶點勁道，不會泡久了就爛掉，最後來點蔥花和香菜，增添了一股清新感，讓整體風味更有層次，超滿足的~

九份年代客棧牛肉麵│牛三寶

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在九份老街享受最高級的牛三寶，滿滿的料超滿足!!!

牛肉紅潤帶點油花，口感軟嫩多汁，滷過後更是香氣四溢；牛肚則是獨特的條狀，帶點嚼勁，吸滿湯汁後越嚼越香；牛筋晶瑩剔透，充滿膠質，口感Q彈滑嫩，入口即化。

 

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牛三寶(牛肉、牛肚、牛筋)，是牛肉麵的靈魂角色!!!

三者搭配在一起，層次豐富，軟嫩、Q彈、帶勁，每一口都是味蕾的享受，讓人一吃就停不下來!!!

九份年代客棧牛肉麵│豬肉麵

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隱藏版美食-豬肉麵，清爽新選擇!!!

想來點清新的小吃，就來一碗豬肉麵，湯頭帶點豬骨香氣，喝起來溫潤順口；尤其是那一塊塊嫩嫩的、帶點油脂、入口即化又不會太過肥膩的豬肉片，配上吸滿湯汁的麵條與蔥花等調味料提味，每一口都能感受到濃縮的鮮甜滋味，適合喜歡清爽口感的饕客ㄛ~

九份年代客棧牛肉麵│魚丸湯

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餐後來碗圓滾滾的魚丸湯吧!!!

清澈的湯頭中漂浮著幾顆討喜、圓滾滾的魚丸，搭配些許蔥花點綴；安妮王一口咬下，魚丸帶著鮮美的魚香，搭配淡雅清甜的湯頭，讓人忍不住一口接一口，超好吃的~

九份年代客棧牛肉麵│油豆腐

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油豆腐外表金黃酥脆，內部則是柔嫩多汁，輕輕一咬，滷汁或湯汁會緩緩滲出，超級入味!!!

九份年代客棧牛肉麵│皮蛋

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晶瑩剔透的皮蛋，隱約透出墨綠色的紋理，咬下去有微微的彈性，口感綿密濃厚，滑順又帶點黏稠感。

搭配豆腐、醬油或香菜一起吃，層次更豐富，越吃越上癮!!!

九份年代客棧牛肉麵│燙青菜

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燙青菜鮮嫩翠綠，簡單燙熟後淋上醬油或油蔥酥，清甜中帶點鹹香，吃起來清爽又解膩~

九份年代客棧牛肉麵│評價

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九份年代客棧牛肉麵，充滿台灣味的美食時光旅行!!!
走進「九份年代客棧牛肉麵」，仿佛穿越時光，復古的裝潢搭配溫暖的燈光，營造出濃濃的懷舊氛圍，讓用餐體驗更加特別。

 

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招牌牛肉麵湯頭濃郁，牛肉燉得入味又軟嫩，搭配Q彈的手工麵條，讓人一口接一口停不下來；喜歡清爽口感的話，豬肉麵也是不錯的選擇，湯頭鮮甜，肉片軟嫩；再搭配一碗魚丸湯，份量剛剛好，無論是午餐或晚餐，都適合來「九份年代客棧牛肉麵」享受這份懷舊美味!!!

九份年代客棧牛肉麵│店家資訊

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景點：九份年代客棧牛肉麵

地址：224新北市瑞芳區豎崎路9號

營業時間：11:00–20:00

 

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九份年代客棧牛肉麵

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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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CP值
5.00
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