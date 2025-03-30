【新北九份老街美食推薦】阿柑姨芋圓｜九份必訪老字號(手工芋圓Q彈美味、無敵山海景、九份必吃!!!)

來台北近郊自由行，九份老街的必吃美食、巷弄小吃推薦，「阿柑姨芋圓」主打軟Q彈牙的手工芋圓，加上壯觀的山海風景，可說是九份老街最具代表性傳統甜點店，不僅提供美味的芋圓，還承載著當地的歷史與文化，成為旅客體驗九份風情的重要一環。

阿柑姨芋圓，九份必吃的經典甜點!!!

這家老字號的「阿柑姨芋圓」，位於九份山城的高處，堅持手工製作的芋圓、地瓜圓、綠豆圓Q彈有嚼勁，吃得到濃濃的天然芋頭香與地瓜香，配上溫暖的甜湯、或者冰涼的清冰、紅豆、綠豆、花豆等配料，每一口都是濃郁又綿密的甜蜜享受。

安妮王每次到九份旅遊，總會來一碗綜合圓；最棒的是還有觀景座位，邊吃芋圓邊欣賞九份山海美景，簡直是雙重享受~

阿柑姨芋圓│交通

Google地圖請點我 > 九份老街到「阿柑姨芋圓」

安妮王搭乘965(台灣好行-九份金瓜石線)，從台北不到1小時就到九份老街了；另外，也可以瑞芳火車站搭公車「788」、「1062」等，約15分鐘就能抵達九份老街站，再步行一小段路就到了，交通整個超級方便的，超適合來九份慢慢玩、慢慢吃~

「阿柑姨芋圓」位於新北市瑞芳區九份老街的高處，想來吃這碗Q彈的芋圓甜湯，還得稍微爬點坡與石梯，不過阿柑姨的位置超棒，一邊吃芋圓，一邊欣賞無敵山海美景，絕對值得這段旅程><

阿柑姨芋圓│用餐環境

居高臨下看風景，九份最有氛圍的地方之一

阿柑姨芋圓的店內空間簡單樸實，最棒的是，坐在這裡吃芋圓，眼前就是遼闊的山海美景，天氣好時甚至可以遠眺基隆嶼，邊吃邊欣賞層層疊疊的山巒和海岸，真的超療癒~

如果要避開人潮，就像安妮王剛營業時就殺過去，成為搶頭香的第一批客人XD

九份特色小吃

芋圓的歷史可以追溯到1946年，由蔡林保雲在瑞芳地區創製而成；阿柑姨於1970年代在九份國小附近開始擺攤，最初販賣冰品，後來應顧客要求增加芋圓、地瓜圓、綠豆圓等，豐富了九份的美食文化。

阿柑姨芋圓│菜單

簡單又經典的傳統芋圓，最得安妮王的心><

「阿柑姨芋圓」主打現煮的傳統芋圓，口感Q彈、帶有濃濃的芋頭香氣。

最受歡迎的就是「芋圓綜合冰」與「芋圓綜合湯」，裡面有芋頭、地瓜和綠豆圓，搭配紅豆、綠豆、花豆等配料，夏天吃涼的超消暑，冬天喝熱的暖心又暖胃，配上九份的山海景色，真的完美~

阿柑姨芋圓│芋圓綜合湯

芋圓綜合湯，熱騰騰的美食甜點

紫色的芋圓帶著淡雅的芋香，金黃的地瓜圓微甜Q彈，而綠豆則是熬煮得軟綿細膩，配上甜而不膩的紅豆、綠豆、花豆等配料與湯底，每一口都讓人滿足，充滿濃郁的香氣，超好吃的~

阿柑姨芋圓│芋圓綜合冰

阿柑姨的芋圓綜合冰，網美必拍美食

一次可以看到芋頭、地瓜與綠豆圓的冰品，色彩繽紛又誘人。

芋圓、地瓜圓吃起來軟Q有嚼勁，不會太甜；而綠豆圓則是沙沙的、偏扎實的感受，搭配滑順的紅豆、綠豆、花豆等配料，以及冰涼的剉冰，口感層次豐富，清爽解膩，讓安妮王一口接一口，忍不住吃到見底><

阿柑姨芋圓│伴手禮

直接買一盒芋圓，成為芋圓富翁吧!!!

如果在現場吃芋圓，覺得意猶未盡的饕客，也可以向店家直接購買一整盒芋圓、地瓜圓、綠豆圓，買回家自己煮，要多少有多少，成為真真正正的芋圓富翁XD

阿柑姨芋圓│評價

「阿柑姨芋圓」是九份老街最具代表性的甜點!!!

綜合芋圓湯口感層次豐富，芋圓帶有濃郁的芋香，地瓜圓微甜Q彈，綠豆圓則沙沙綿密，搭配紅豆、綠豆、花豆等配料，甜而不膩，溫暖又療癒，不論什麼季節來，都好滿足~

店家位於山城高處，除了能品嚐到手工製作的Q彈芋圓，還能眺望遼闊的山海美景，真的是視覺與味覺的雙重享受。

阿柑姨芋圓│店家資訊

景點：阿柑姨芋圓

地址：22448新北市瑞芳區豎崎路5號

營業時間：09:00–20:30

九份、金瓜石旅遊景點、美食、住宿-大彙整

延伸閱讀> 【新北九份、金瓜石必去景點推薦】10大九份老街附近美食、景點懶人包(免開車、台北與新北自由行、國內旅遊、九份金瓜石一日遊行程推薦)

延伸閱讀> 【新北旅遊、九份必吃推薦】10大九份老街附近美食、甜點懶人包(台北、新北自由行、輕鬆遊九份、銅板價小吃)

延伸閱讀> 【新北九份老街美食、餐廳推薦】淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE｜招牌紅酒燉牛肉超好吃!!!(老宅餐廳、九份必吃、隱藏版美食)

延伸閱讀> 【新北九份老街美食、餐廳推薦】九份年代客棧牛肉麵｜平價牛肉麵、豬肉麵，頂級牛三寶、台味滿滿的懷舊麵館!!!

延伸閱讀> 【新北九份老街美食、餐廳推薦】九重町咖啡｜Golden café(九份咖啡廳、九份必吃、黃金咖啡與蜂蜜奶油煎餅好好吃!!!)

延伸閱讀> 【新北九份老街美食推薦】阿柑姨芋圓｜九份必訪老字號(手工芋圓Q彈美味、無敵山海景、九份必吃!!!)

延伸閱讀> 【新北九份老街必吃美食推薦】賴阿婆芋圓｜手工芋頭、地瓜圓、紫薯、綠茶圓和芝麻圓一次滿足(九份老街人氣綜合圓、熱湯或剉冰都好吃!!!)

延伸閱讀> 【新北金瓜石必去景點推薦】新北市立黃金博物館│九份與金瓜石一日遊(交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)

延伸閱讀> 【新北九份平價住宿推薦】H&九份緣憶│Nostalgic Inn (鄰近九份老街、九份必住人氣民宿、最美海景與山景套房!!!)

延伸閱讀> 【新北九份平價住宿推薦】九份和風小築│Harmony Inn (鄰近九份老街、九份必住人氣民宿、高CP值住宿首選!!!)

文章標籤