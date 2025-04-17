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【新北九份老街美食、餐廳推薦】九重町咖啡｜Golden café(九份咖啡廳、九份必吃、黃金咖啡與蜂蜜奶油煎餅好好吃!!!)

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2025-04-17 10:00:00 文字：pfse64289
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【新北九份老街美食、餐廳推薦】九重町咖啡｜Golden café(九份咖啡廳、九份必吃、黃金咖啡與蜂蜜奶油煎餅好好吃!!!)

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來台北近郊自由行，九份老街的必吃美食、早餐、午餐、下午茶、晚餐推薦，九重町客棧(Chiu Chunt Dint Inn)旗下的「九重町咖啡」，結合了復古懷舊風情的住宿與多樣化的美食選擇，像是竹筒飯、牛肉麵、菇菇鍋等，以及香醇濃郁的illy義式咖啡、甜點等，不僅是許多老饕們的口袋名單，更是平價、高CP值的家庭、親子、情侶、背包客用餐選擇之一。

九份旅遊必訪，九重町咖啡，來一杯閃耀的黃金咖啡!!!

逛九份老街彷彿在享受懷舊氛圍與美味餐點，「九重町咖啡」招牌-黃金咖啡、黃金拿鐵，配上一盤熱騰騰的蜂蜜奶油煎餅，讓人一吃就上癮，享受片刻的悠閒、歲月靜好的九份用餐時光。

九重町咖啡│交通

【新北九份老街美食、餐廳推薦】九重町咖啡｜Golden ca

Google地圖請點我 > 九份老街到「九重町咖啡」

如果你來九份玩，想找個地方歇歇腳、喝杯咖啡、吃甜點，那「九重町咖啡」超適合，位置超方便，邊逛邊吃超輕鬆><

從台北搭965公車，或從瑞芳火車站轉乘788、1062等公車，大約15分鐘就能抵達九份老街站，下車後沿著基山街走個3~5分鐘，就能找到這間超有特色的咖啡館啦~

九重町咖啡│用餐環境

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懷舊又帶點異國風情的獨特氛圍!!!

「九重町咖啡」帶有濃厚的復古風情，讓人彷彿置身於時光倒流的場景中，木質桌椅搭配昏黃燈光，超有氣氛的><

 

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窗邊的吧檯位置更是必搶，坐下來就能悠閒地欣賞九份的老街景色，再來杯illy義式咖啡，享受到高品質的咖啡體驗，特別愜意~

 

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桌上擺放著菜單、老照片、黃金咖啡的由來，整體裝潢讓人覺得溫馨又充滿故事感，不管是朋友聊天、家庭聚餐、情侶約會、獨自放空，都超適合來這裡享受慢活時光~

九重町咖啡│菜單

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中西合併的美味餐點!!!

「九重町咖啡」的菜單多樣且經典，結合中式與西式料理風味，每道餐點都充滿濃濃的手作溫度，不管是來這裡放空還是品味美食，九重町咖啡都能帶來溫暖的味蕾享受。

來這裡必點招牌黃金咖啡，來點小小的奢華感，如果想來點下午茶，手作煎餅也是好選擇，份量剛好，搭配拿鐵、咖啡超對味。

 

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如果想吃正餐，也可以選擇竹筒飯、牛肉麵、菇菇鍋等等傳統美味，讓每一口都充滿台灣懷舊風味，體驗這份溫暖與濃情的美味回憶~

九重町咖啡│竹筒飯

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竹筒飯套餐，體驗傳統風味

整個套餐擺在古色古香的木盤上，搭配著筷子和湯匙，超有儀式感，感覺就像在享用一份精緻的藝術品><

 

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那小巧可愛的竹筒，裝著粒粒分明的米飯，口感Q彈有嚼勁，帶著淡淡的竹子香氣，點綴翠綠的香菜，超好吃的~

翠綠的季節時菜，清爽又開胃；湯品則是熱騰騰的蔬菜湯，喝起來暖心又暖胃，不管是想來份輕食，還是想體驗一下傳統風味，這份竹筒飯套餐都是不錯的選擇ㄛ~

九重町咖啡│蜂蜜奶油煎餅

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蜂蜜奶油煎餅，簡單好味道

那金黃色的外皮，煎得恰到好處，帶著微微的焦糖色澤；且蜂蜜與奶油可以隨著饕客的喜好自由添加，享受這多樣甜蜜的滋味><

將煎餅切成小塊，看看那切開的剖面，層層疊疊的，熱熱的煎餅，搭配上濃郁的奶油與香甜的蜂蜜，在嘴裡慢慢融化，滿滿的幸福感，很適合跟親朋好友一起分享，度過悠閒的早餐時光~

九重町咖啡│香蕉巧克力冰淇淋煎餅

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香蕉巧克力冰淇淋煎餅，冰火享受

那金黃色的外皮，煎得恰到好處，帶著微微的焦糖色澤；且蜂蜜與奶油可以隨著饕客的喜好自由添加，享受這多樣甜蜜的滋味><

新鮮的香蕉塊與濃厚的巧克力醬意外合拍，以及那香醇可口的冰淇淋，冰火料理，就在這裡~

九重町咖啡│黃金咖啡

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招牌飲品，黃金咖啡!!!

九份曾經以開採煤礦、金礦致富，被譽為「小上海」，但隨著礦業沒落，九份轉型成為觀光勝地；其中，不乏出現以金箔入菜的美食與紀念品。

那雪白的鮮奶油，像雲朵一樣堆疊在咖啡上，看起來超療癒；仔細一看，上面還撒了幾片金箔，閃閃發光，瞬間讓這杯咖啡變得貴氣十足。

在口感上，濃郁的咖啡香氣撲鼻而來，帶著淡淡的苦澀和回甘，和香甜滑順的鮮奶油完美融合，還蠻好喝的~

九重町咖啡│黃金拿鐵

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拉花x金箔，來杯黃金拿鐵!!!

在那簡約又充滿藝術感的咖啡拉花上，撒了幾片金箔，在燈光下閃閃發光；微微品嘗，溫暖濃郁的咖啡與香醇的牛奶結合，絲滑順口，不管是想來杯提神的咖啡，還是想享受一下悠閒的下午茶時光，點一杯黃金拿鐵，讓拉花和金箔為你的生活增添一點小驚喜吧~

九重町咖啡│濃縮咖啡

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濃縮咖啡小小一杯，看起來既濃郁又迷人；入口時風味濃烈、層次豐富，帶點微苦與淡淡的酸香，喝一口瞬間醒腦，是咖啡愛好者的靈魂之選><

九重町咖啡│維也納咖啡+馬卡龍

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深棕色的咖啡上覆蓋著一層濃厚的鮮奶油，輕輕撒上些許金箔，閃閃發亮，貴氣十足。

入口先感受到奶油的滑順，接著是咖啡的香醇與微苦，最後金箔在舌尖輕輕化開，配上一小塊粉嫩的馬卡龍，帶來一絲奢華的儀式感，每一口都是享受！

九重町咖啡│水果茶

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熱騰騰的水果茶，有蘋果、金桔、柳橙等水果，感冒、喉嚨不舒服、天氣寒冷來一壺，瞬間溫暖安妮王的胃~

九重町咖啡│評價

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九重町咖啡：穿越時光，品味九份的懷舊咖啡館!!!
九重町咖啡位於九份老街，交通便利，不僅是逛街途中休憩的好選擇，且店內裝潢充滿復古風情，讓人彷彿置身於時光隧道，窗邊座位更能欣賞到九份老街的獨特景致。

 

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九份老街新亮點：九重町咖啡，黃金咖啡、煎餅，復古氛圍超好拍!!!

餐點方面，安妮王特別推薦招牌黃金咖啡和蜂蜜奶油煎餅；黃金咖啡以金箔點綴，奢華感十足，口感濃郁滑順；煎餅則外酥內軟，搭配蜂蜜奶油，甜蜜而不膩，是九份老街值得一訪的特色咖啡館。

九重町咖啡│店家資訊

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景點：九重町咖啡 Golden cafe

地址：224新北市瑞芳區基山街29號

營業時間：09:00–21:00

官網：http://www.9cd.com.tw/

 

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九重町咖啡 Golden cafe

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美味度
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
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CP值
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